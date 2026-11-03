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Έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του ισραηλινού στρατού στο Λίβανο ξεκίνησε η γαλλική δικαιοσύνη
Έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του ισραηλινού στρατού στο Λίβανο ξεκίνησε η γαλλική δικαιοσύνη
Ο Αλί Σερί έχασε τους γονείς του σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην Βηρυτό στα τέλη του 2024 και πέτυχε την έναρξη δικαστικής έρευνας στο Παρίσι
Δύο Γάλλοι δικαστές διερευνούν πιθανά εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στον Λίβανο: ένας Γαλλολιβανέζος καλλιτέχνης, ο Αλί Σερί, ο οποίος έχασε τους γονείς του σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην Βηρυτό στα τέλη του 2024, πέτυχε την έναρξη δικαστικής έρευνας στο Παρίσι, γεγονός πρωτοφανές, σύμφωνα με τη δικηγόρο του.
«Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια δίνω μάχη (…) προκειμένου να μην μείνει χωρίς τιμωρία ο ισραηλινός βομβαρδισμός από τον οποίο σκοτώθηκαν οι γονείς μου και πέντε άλλοι άμαχοι», δήλωσε ο Σερί, ο οποίος χαιρέτισε «ένα τεράστιο βήμα για την οικογένειά μου και εμένα, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε πως ο δρόμος προς τη δικαιοσύνη θα είναι μακρύς και δύσκολος».
«Αυτό που συνέβη στους γονείς μου δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό (…) αυτή η μάχη αφορά και την αξιοπρέπεια όλων των άμαχων θυμάτων. Ελπίζω αυτή η έρευνα να συμβάλει ώστε να τερματιστεί η ατιμωρησία της οποίας χαίρουν οι Ισραηλινοί που ευθύνονται για επιθέσεις εναντίον αμάχων στον Λίβανο και την Παλαιστίνη», συνέχισε ο ίδιος.
Επτά άμαχοι, ανάμεσά τους ο πατέρας και η μητέρα του καλλιτέχνη, ηλικίας 87 και 77 ετών, σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε η 12ώροφη πολυκατοικία τους στη συνοικία Νουέιρι στο κέντρο της Βηρυτού στις 26 Νοεμβρίου 2024. Τρεις από τους ορόφους του κτηρίου καταστράφηκαν.
Ο βομβαρδισμός σημειώθηκε «μόνο λίγες ώρες προτού τεθεί σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας στην οποία είχαν καταλήξει το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ», σύμφωνα με την προσφυγή, η οποία βασίζεται κυρίως στις έρευνες των οργανώσεων Διεθνής Αμνηστία και Forensic Architecture για το πλήγμα.
Ο Αλί Σερί δεν κατάφερε να υποβάλει μήνυση για ανθρωποκτονία, καθώς οι γονείς του δεν κατέχουν τη γαλλική υπηκοότητα. Ωστόσο πέτυχε να ξεκινήσει έρευνα για «εσκεμμένη επίθεση εναντίον πολιτικού στόχου, η οποία συνιστά έγκλημα πολέμου», δήλωσε η δικηγόρος του.
Τον Σεπτέμβριο η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία (Pnat) της Γαλλίας, αρμόδια για τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου, ζήτησε την έναρξη δικαστικής έρευνας κατά αγνώστων.
Αυτή η δικαστική έρευνα είναι η πρώτη για «εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στον Λίβανο μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης τον Οκτώβριο του 2023», σημείωσε η δικηγόρος Κλεμάνς Μπεκτάρτ.
Και άλλες αγωγές έχουν κατατεθεί κατά του ισραηλινού στρατού στο Παρίσι, μεταξύ των οποίων αυτή ενός άλλου Γαλλολιβανέζου, του Μοχαμάντ Χ., ο οποίος έχασε τη μητέρα, την αδελφή και δύο ανίψια του σε πλήγματα στην Τύρο τη νύχτα της 16ης προς 17η Απριλίου 2026.
Η Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Χαμάς, άνοιξε μέτωπο εναντίον του Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Οι εχθροπραξίες, που οδήγησαν σε ανοικτό πόλεμο τον Σεπτέμβριο του 2024, προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 4.300 ανθρώπων στον Λίβανο, σύμφωνα με τη Βηρυτό.
«Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια δίνω μάχη (…) προκειμένου να μην μείνει χωρίς τιμωρία ο ισραηλινός βομβαρδισμός από τον οποίο σκοτώθηκαν οι γονείς μου και πέντε άλλοι άμαχοι», δήλωσε ο Σερί, ο οποίος χαιρέτισε «ένα τεράστιο βήμα για την οικογένειά μου και εμένα, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε πως ο δρόμος προς τη δικαιοσύνη θα είναι μακρύς και δύσκολος».
«Αυτό που συνέβη στους γονείς μου δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό (…) αυτή η μάχη αφορά και την αξιοπρέπεια όλων των άμαχων θυμάτων. Ελπίζω αυτή η έρευνα να συμβάλει ώστε να τερματιστεί η ατιμωρησία της οποίας χαίρουν οι Ισραηλινοί που ευθύνονται για επιθέσεις εναντίον αμάχων στον Λίβανο και την Παλαιστίνη», συνέχισε ο ίδιος.
Επτά άμαχοι, ανάμεσά τους ο πατέρας και η μητέρα του καλλιτέχνη, ηλικίας 87 και 77 ετών, σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε η 12ώροφη πολυκατοικία τους στη συνοικία Νουέιρι στο κέντρο της Βηρυτού στις 26 Νοεμβρίου 2024. Τρεις από τους ορόφους του κτηρίου καταστράφηκαν.
Ο βομβαρδισμός σημειώθηκε «μόνο λίγες ώρες προτού τεθεί σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας στην οποία είχαν καταλήξει το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ», σύμφωνα με την προσφυγή, η οποία βασίζεται κυρίως στις έρευνες των οργανώσεων Διεθνής Αμνηστία και Forensic Architecture για το πλήγμα.
Ο Αλί Σερί δεν κατάφερε να υποβάλει μήνυση για ανθρωποκτονία, καθώς οι γονείς του δεν κατέχουν τη γαλλική υπηκοότητα. Ωστόσο πέτυχε να ξεκινήσει έρευνα για «εσκεμμένη επίθεση εναντίον πολιτικού στόχου, η οποία συνιστά έγκλημα πολέμου», δήλωσε η δικηγόρος του.
Τον Σεπτέμβριο η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία (Pnat) της Γαλλίας, αρμόδια για τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου, ζήτησε την έναρξη δικαστικής έρευνας κατά αγνώστων.
Αυτή η δικαστική έρευνα είναι η πρώτη για «εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στον Λίβανο μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης τον Οκτώβριο του 2023», σημείωσε η δικηγόρος Κλεμάνς Μπεκτάρτ.
Και άλλες αγωγές έχουν κατατεθεί κατά του ισραηλινού στρατού στο Παρίσι, μεταξύ των οποίων αυτή ενός άλλου Γαλλολιβανέζου, του Μοχαμάντ Χ., ο οποίος έχασε τη μητέρα, την αδελφή και δύο ανίψια του σε πλήγματα στην Τύρο τη νύχτα της 16ης προς 17η Απριλίου 2026.
Η Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Χαμάς, άνοιξε μέτωπο εναντίον του Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Οι εχθροπραξίες, που οδήγησαν σε ανοικτό πόλεμο τον Σεπτέμβριο του 2024, προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 4.300 ανθρώπων στον Λίβανο, σύμφωνα με τη Βηρυτό.
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