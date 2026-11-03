Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Στις κάλπες οι Αμερικανοί για το μέλλον του Κογκρέσου - Πότε αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα

Τι είναι το «red mirage»

Πότε κλείνουν οι κάλπες

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν μεταξύ 06:00 και 07:00 το πρωί, τοπική ώρα, ανάλογα με την πολιτεία, ενώ το κλείσιμο των καλπών ακολουθεί τις διαφορετικές ζώνες ώρας. Η κύρια ροή αποτελεσμάτων αναμένεται στη διάρκεια της αποψινής νύχτας προς την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.





Οι κρίσιμες μάχες

