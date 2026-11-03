Ανάλυση Politico: Γιατί δεν θα πρέπει να βιαστεί η Ευρώπη να πανηγυρίσει νίκη των Δημοκρατικών και ήττα του Τραμπ, ο ρόλος του Κογκρέσου
Ανάλυση Politico: Γιατί δεν θα πρέπει να βιαστεί η Ευρώπη να πανηγυρίσει νίκη των Δημοκρατικών και ήττα του Τραμπ, ο ρόλος του Κογκρέσου
Το Politico εκτιμά ότι τυχόν περιορισμός του προέδρου των ΗΠΑ στο εσωτερικό πεδίο, ενδεχομένως να τον κάνει πιο επιθετικό απέναντι στην Ευρώπη
Τη στάση της Ευρώπης απέναντι στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ επιχειρεί να αναλύσει άρθρο στο Politico στο οποίο υποστηρίζεται ότι η «Γηραιά Ήπειρος» δεν θα πρέπει να πανηγυρίσει μια ενδεχόμενη νίκη των Δημοκρατικών στις κάλπες που ανοίγουν το μεσημέρι σήμερα, Τρίτη.
Σύμφωνα με την ανάλυση «η επόμενη ημέρα ίσως αποδειχθεί δύσκολη» για την Ευρώπη στο ενδεχόμενο ήττας του Τραμπ. «Εάν οι Δημοκρατικοί πετύχουν σήμερα στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τις επιδόσεις που αναμένονται, οι φελλοί από τις σαμπάνιες θα αρχίσουν να εκτοξεύονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, όσοι σηκώσουν τα ποτήρια τους ίσως θα πρέπει να σκεφτούν και την επόμενη μέρα» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο του Politico.
Επιχειρώντας να εξηγήσει το σκεπτικό του, ο αρθρογράφος εκτιμά ότι «η ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς δύσκολα θα προσφέρει άμεση ανακούφιση στην Ευρώπη» καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ «περιορισμένος στο εσωτερικό μέτωπο, θα εξακολουθήσει να έχει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στην εξωτερική πολιτική και το εμπόριο, τομείς στους οποίους η εκτελεστική εξουσία των ΗΠΑ υπόκειται σε σχετικά λίγους κοινοβουλευτικούς περιορισμούς. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο νέων αντιπαραθέσεων και αυστηρότερων απαιτήσεων προς την Ευρώπη».
«Θα ήταν λάθος για τους Ευρωπαίους να υποθέσουν ότι θα υπάρξει βελτίωση στις διατλαντικές σχέσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο», δήλωσε ο βετεράνος Γερμανός διπλωμάτης και απερχόμενος πρόεδρος της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ.
«Θα υπάρξουν φωνές εδώ στην Ευρώπη, ορισμένες μάλιστα σημαντικές, που θα θελήσουν να πανηγυρίσουν και να συγχαρούν τους Δημοκρατικούς, αλλά πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δηλητηριώδες. Θα συμβούλευα τους Ευρωπαίους φίλους μου να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν να δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόσχημα για να εξοργιστεί ο Λευκός Οίκος με την Ευρώπη — περισσότερο απ' όσο είναι ήδη» πρόσθεσε ο Γερμανός διπλωμάτης.
Το Politico υπενθυμίζει ότι σε πρόσφατη πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση το 58% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ των Δημοκρατικών, έναντι μόλις 18% που υποστηρίζει τους Ρεπουμπλικανούς του Ντόναλντ Τραμπ.
Άλλοι, ωστόσο, αμφιβάλλουν ότι η αυτοσυγκράτηση θα μπορούσε να κάνει οποιαδήποτε διαφορά. Ανάμεσά τους είναι η Ναταλί Τότσι, πρώην σύμβουλος δύο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ χρειάζεται πραγματικά λόγους ή δικαιολογίες για να επιτεθεί στην Ευρώπη».
Κατά την ανάλυση του Politico τυχόν εκλογική ήττα του Τραμπ θα μπορούσε να ενισχύσει το ηθικό των Ευρωπαίων φιλελεύθερων και κεντρώων ότι ο λαϊκισμός είτε έχει φτάσει στο απόγειό του ή έχει σταματήσει να επεκτείνεται μετά και τις πρόσφατες εκλογικές αποτυχίες του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία και του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στη Σερβία.
«Ωστόσο, αυτό το συμπέρασμα ενδέχεται να είναι πρόωρο. Η δημοσκοπική δυναμική της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία και τα πρόσφατα εκλογικά κέρδη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) δείχνουν ότι η λαϊκιστική πολιτική εξακολουθεί να έχει ισχυρή απήχηση. Παρ' όλα αυτά, μια ήττα του κινήματος MAGA θα έδινε ώθηση στο ηθικό των φιλελεύθερων και των κεντρώων», εκτίμησε η Τότσι.
Θα ωφελούσε, όμως, μια νίκη των Δημοκρατικών την ΕΕ στο άμεσο μέλλον; «Όχι ιδιαίτερα», απάντησε ο Ίσινγκερ. Μια ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς θα είχε ελάχιστες πρακτικές επιπτώσεις για την Ευρώπη και θα μπορούσε ακόμη και να επιδεινώσει την κατάσταση.
Σύμφωνα με την ανάλυση «η επόμενη ημέρα ίσως αποδειχθεί δύσκολη» για την Ευρώπη στο ενδεχόμενο ήττας του Τραμπ. «Εάν οι Δημοκρατικοί πετύχουν σήμερα στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τις επιδόσεις που αναμένονται, οι φελλοί από τις σαμπάνιες θα αρχίσουν να εκτοξεύονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, όσοι σηκώσουν τα ποτήρια τους ίσως θα πρέπει να σκεφτούν και την επόμενη μέρα» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο του Politico.
Επιχειρώντας να εξηγήσει το σκεπτικό του, ο αρθρογράφος εκτιμά ότι «η ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς δύσκολα θα προσφέρει άμεση ανακούφιση στην Ευρώπη» καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ «περιορισμένος στο εσωτερικό μέτωπο, θα εξακολουθήσει να έχει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στην εξωτερική πολιτική και το εμπόριο, τομείς στους οποίους η εκτελεστική εξουσία των ΗΠΑ υπόκειται σε σχετικά λίγους κοινοβουλευτικούς περιορισμούς. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο νέων αντιπαραθέσεων και αυστηρότερων απαιτήσεων προς την Ευρώπη».
«Θα ήταν λάθος για τους Ευρωπαίους να υποθέσουν ότι θα υπάρξει βελτίωση στις διατλαντικές σχέσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο», δήλωσε ο βετεράνος Γερμανός διπλωμάτης και απερχόμενος πρόεδρος της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ.
«Θα υπάρξουν φωνές εδώ στην Ευρώπη, ορισμένες μάλιστα σημαντικές, που θα θελήσουν να πανηγυρίσουν και να συγχαρούν τους Δημοκρατικούς, αλλά πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δηλητηριώδες. Θα συμβούλευα τους Ευρωπαίους φίλους μου να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν να δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόσχημα για να εξοργιστεί ο Λευκός Οίκος με την Ευρώπη — περισσότερο απ' όσο είναι ήδη» πρόσθεσε ο Γερμανός διπλωμάτης.
«Δεν χρειάζεται λόγους να επιτεθεί στην Ευρώπη»
Το Politico υπενθυμίζει ότι σε πρόσφατη πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση το 58% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ των Δημοκρατικών, έναντι μόλις 18% που υποστηρίζει τους Ρεπουμπλικανούς του Ντόναλντ Τραμπ.
Άλλοι, ωστόσο, αμφιβάλλουν ότι η αυτοσυγκράτηση θα μπορούσε να κάνει οποιαδήποτε διαφορά. Ανάμεσά τους είναι η Ναταλί Τότσι, πρώην σύμβουλος δύο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ χρειάζεται πραγματικά λόγους ή δικαιολογίες για να επιτεθεί στην Ευρώπη».
Κατά την ανάλυση του Politico τυχόν εκλογική ήττα του Τραμπ θα μπορούσε να ενισχύσει το ηθικό των Ευρωπαίων φιλελεύθερων και κεντρώων ότι ο λαϊκισμός είτε έχει φτάσει στο απόγειό του ή έχει σταματήσει να επεκτείνεται μετά και τις πρόσφατες εκλογικές αποτυχίες του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία και του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στη Σερβία.
«Ωστόσο, αυτό το συμπέρασμα ενδέχεται να είναι πρόωρο. Η δημοσκοπική δυναμική της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία και τα πρόσφατα εκλογικά κέρδη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) δείχνουν ότι η λαϊκιστική πολιτική εξακολουθεί να έχει ισχυρή απήχηση. Παρ' όλα αυτά, μια ήττα του κινήματος MAGA θα έδινε ώθηση στο ηθικό των φιλελεύθερων και των κεντρώων», εκτίμησε η Τότσι.
Θα ωφελούσε, όμως, μια νίκη των Δημοκρατικών την ΕΕ στο άμεσο μέλλον; «Όχι ιδιαίτερα», απάντησε ο Ίσινγκερ. Μια ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς θα είχε ελάχιστες πρακτικές επιπτώσεις για την Ευρώπη και θα μπορούσε ακόμη και να επιδεινώσει την κατάσταση.
Οι έρευνες από το Κογκρέσο
«Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ βρεθεί αντιμέτωπος με κοινοβουλευτικές έρευνες, διαδικασίες παραπομπής και περιορισμούς στο εσωτερικό μέτωπο από ένα εχθρικά διακείμενο Κογκρέσο, είναι βέβαιο ότι θα στραφεί εκεί όπου το Κογκρέσο έχει μικρότερη δυνατότητα παρέμβασης: στην εξωτερική πολιτική και το εμπόριο. Πρέπει να προετοιμαστούμε όχι για πιο αρμονικές διατλαντικές σχέσεις, αλλά για περισσότερες εντάσεις και ακόμη περισσότερες απαιτήσεις του Τραμπ από την Ευρώπη».
Την ίδια άποψη συμμερίζεται ο Κερτ Βόλκερ, ο οποίος υπηρέτησε ως τελευταίος πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου: «Μην περιμένετε μεγάλες αλλαγές από την κυβέρνηση Τραμπ. Το Κογκρέσο θα ερευνήσει τα πάντα. Θα ερευνήσει τον Τραμπ, την οικογένειά του, τις επιχειρήσεις της οικογένειας Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον Έλον Μασκ, τον Πιτ Χέγκσεθ και τον Κας Πατέλ στο FBI. Ο Τραμπ θα πολεμήσει μέχρι τέλους και όλο αυτό θα εξελιχθεί σε ένα μεγάλο πολιτικό θέαμα».
«Εντάξει, οι Δημοκρατικοί θα είναι πολύ πιο υποστηρικτικοί απέναντι στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορούν να υποχρεώσουν τον Τραμπ να κάνει πράγματα. Μπορούν να εγκρίνουν κονδύλια, αλλά ο Τραμπ απλώς γυρίζει και λέει: “Λοιπόν, δεν είμαι υποχρεωμένος να τα δαπανήσω”» πρσθέτει ο Βόλκερ.
Κατά τον ίδιο ο Τραμπ θα εντείνει τη χρήση της λεγόμενης διαδικασίας «pocket rescission», μιας αμφισβητούμενης νομικής ερμηνείας που επιτρέπει στην κυβέρνηση να ανακαλεί κονδύλια τα οποία έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο: «Αυτό είναι το μοτίβο που έχουμε δει σε τόσα πολλά ζητήματα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τους δασμούς. Σε πολλά άλλα θέματα, όμως, προτιμά να αφήνει τον χρόνο να περνά και να δίνει τη μάχη στα δικαστήρια».
Ο πρώην πρεσβευτής δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος ποια στάση θα τηρήσει ο Τραμπ απέναντι στο Ιράν: εάν θα επανεκκινήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ή εάν θα αφήσει την Ευρώπη και την Ασία να διαχειριστούν την κρίση. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ και τη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, ο Βόλκερ εκτιμά ότι ο Τραμπ θα κινηθεί προσεκτικά, φοβούμενος τις αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ.
Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ είναι «εξαιρετικά απρόβλεπτος», δήλωσε η Μπρόνγουεν Μάντοξ, διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος της βρετανικής δεξαμενής σκέψης Chatham House. «Ίσως υποχωρήσει αφού πρώτα αντιδράσει με οργή στο εκλογικό αποτέλεσμα και επικεντρωθεί στα μνημεία που σχεδιάζει, μεταξύ των οποίων και η αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου», εκτίμησε.
«Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι εξέλεξαν δύο φορές τον Τραμπ και, ακόμη κι αν τώρα στραφούν εναντίον του, αυτές οι εκλογές δείχνουν ότι το ενδιαφέρον τους έχει πλέον στραφεί προς το εσωτερικό της χώρας» πρόσθεσε η ίδια.
Την ίδια άποψη συμμερίζεται ο Κερτ Βόλκερ, ο οποίος υπηρέτησε ως τελευταίος πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου: «Μην περιμένετε μεγάλες αλλαγές από την κυβέρνηση Τραμπ. Το Κογκρέσο θα ερευνήσει τα πάντα. Θα ερευνήσει τον Τραμπ, την οικογένειά του, τις επιχειρήσεις της οικογένειας Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον Έλον Μασκ, τον Πιτ Χέγκσεθ και τον Κας Πατέλ στο FBI. Ο Τραμπ θα πολεμήσει μέχρι τέλους και όλο αυτό θα εξελιχθεί σε ένα μεγάλο πολιτικό θέαμα».
«Εντάξει, οι Δημοκρατικοί θα είναι πολύ πιο υποστηρικτικοί απέναντι στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορούν να υποχρεώσουν τον Τραμπ να κάνει πράγματα. Μπορούν να εγκρίνουν κονδύλια, αλλά ο Τραμπ απλώς γυρίζει και λέει: “Λοιπόν, δεν είμαι υποχρεωμένος να τα δαπανήσω”» πρσθέτει ο Βόλκερ.
Κατά τον ίδιο ο Τραμπ θα εντείνει τη χρήση της λεγόμενης διαδικασίας «pocket rescission», μιας αμφισβητούμενης νομικής ερμηνείας που επιτρέπει στην κυβέρνηση να ανακαλεί κονδύλια τα οποία έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο: «Αυτό είναι το μοτίβο που έχουμε δει σε τόσα πολλά ζητήματα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τους δασμούς. Σε πολλά άλλα θέματα, όμως, προτιμά να αφήνει τον χρόνο να περνά και να δίνει τη μάχη στα δικαστήρια».
«Είναι εξαιρετικά απρόβλεπτος»
Ο πρώην πρεσβευτής δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος ποια στάση θα τηρήσει ο Τραμπ απέναντι στο Ιράν: εάν θα επανεκκινήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ή εάν θα αφήσει την Ευρώπη και την Ασία να διαχειριστούν την κρίση. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ και τη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, ο Βόλκερ εκτιμά ότι ο Τραμπ θα κινηθεί προσεκτικά, φοβούμενος τις αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ.
Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ είναι «εξαιρετικά απρόβλεπτος», δήλωσε η Μπρόνγουεν Μάντοξ, διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος της βρετανικής δεξαμενής σκέψης Chatham House. «Ίσως υποχωρήσει αφού πρώτα αντιδράσει με οργή στο εκλογικό αποτέλεσμα και επικεντρωθεί στα μνημεία που σχεδιάζει, μεταξύ των οποίων και η αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου», εκτίμησε.
«Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι εξέλεξαν δύο φορές τον Τραμπ και, ακόμη κι αν τώρα στραφούν εναντίον του, αυτές οι εκλογές δείχνουν ότι το ενδιαφέρον τους έχει πλέον στραφεί προς το εσωτερικό της χώρας» πρόσθεσε η ίδια.
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