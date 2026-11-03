Πάνω από 53 εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν πρόωρα στις φετινές Ενδιάμεσες - Πού καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση

Η πρόωρη ψηφοφορία δίνει στους Αμερικανούς πολίτες τη δυνατότητα να ψηφίσουν πριν από την επίσημη ημέρα των εκλογών

Ηνωμένες Πολιτείες, με περισσότερους από 50 εκατομμύρια Αμερικανούς να έχουν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα έως την Κυριακή, σύμφωνα με ανάλυση του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.



Οι περισσότερες από τις 50 πολιτείες επιτρέπουν την πρόωρη αυτοπρόσωπη ψηφοφορία, ενώ όλες προβλέπουν τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου. Περίπου 23 εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν επιλέξει την επιστολική ψήφο, την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να περιορίσει πριν από τις εκλογές.



Δημοκρατικούς στο 51,5% και τους Ρεπουμπλικανούς στο 43,1%.



Η πολιτική του Τραμπ στους δασμούς και η απόφασή του να εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν, στο πλευρό του Ισραήλ, έχουν επιβαρύνει πολιτικά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς και οι δύο επιλογές έχουν συνδεθεί με την επιδείνωση της κρίσης του κόστους ζωής.



Πόσοι Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει Η πρόωρη ψηφοφορία δίνει στους Αμερικανούς πολίτες τη δυνατότητα να ψηφίσουν πριν από την επίσημη ημέρα των εκλογών.











Κλείσιμο



Φέτος, από περίπου 210 εκατομμύρια εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, 53,14 εκατομμύρια είχαν ήδη ψηφίσει έως τις 06:56 το πρωί της Κυριακής, ώρα Ανατολικής Ακτής, σύμφωνα με την ανάλυση του Πανεπιστημίου της Φλόριντα. Από αυτούς, περίπου 29 εκατομμύρια ψήφισαν αυτοπροσώπως και 23 εκατομμύρια μέσω επιστολικής ψήφου.



Στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, ο συνολικός αριθμός των πρόωρων ψηφοφόρων είχε φτάσει τα 46 εκατομμύρια.



Η συμμετοχή στην πρόωρη ψηφοφορία εμφανίζεται φέτος αυξημένη κυρίως μεταξύ των Δημοκρατικών. Περισσότεροι από 11 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι Δημοκρατικοί είχαν ήδη ψηφίσει, έναντι περίπου 8 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων Ρεπουμπλικανών.



Θεματική αύξηση παρουσιάζει η πρόωρη ψηφοφορία στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 στις, με περισσότερους απόΑμερικανούς να έχουν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα έως την Κυριακή, σύμφωνα με ανάλυση του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.Οι περισσότερες από τιςεπιτρέπουν την πρόωρη αυτοπρόσωπη ψηφοφορία, ενώ όλες προβλέπουν τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου. Περίπουψηφοφόροι είχαν επιλέξει την επιστολική ψήφο, την οποία ο πρόεδροςείχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να περιορίσει πριν από τις εκλογές.Δύο ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών, την Τρίτη, οι τελευταίες εθνικές δημοσκοπήσεις έδειχναν τουςστο 51,5% και τουςστο 43,1%.Η πολιτική του Τραμπ στους δασμούς και η απόφασή του να εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν, στο πλευρό του Ισραήλ, έχουν επιβαρύνει πολιτικά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς και οι δύο επιλογές έχουν συνδεθεί με την επιδείνωση της κρίσης του κόστους ζωής.Η πρόωρη ψηφοφορία δίνει στους Αμερικανούς πολίτες τη δυνατότητα να ψηφίσουν πριν από την επίσημη ημέρα των εκλογών.Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, στις περισσότερες πολιτείες οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν νωρίτερα με φυσική παρουσία σε ειδικά εκλογικά κέντρα. Παράλληλα, όλες οι πολιτείες προσφέρουν τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου, με τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους να μπορούν να λάβουν και να επιστρέψουν το ψηφοδέλτιό τους έως την ημέρα των εκλογών.Ο αριθμός των πολιτειών που προσφέρουν δυνατότητα αυτοπρόσωπης πρόωρης ψηφοφορίας αυξήθηκε από 24 το 2000 σε 47 το 2026, συν την Ουάσινγκτον. Ωστόσο, η διάρκεια της πρόωρης ψηφοφορίας, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι διαδικασίες διαφέρουν σημαντικά από πολιτεία σε πολιτεία.Φέτος, από περίπου 210 εκατομμύρια εγγεγραμμένους ψηφοφόρους,είχαν ήδη ψηφίσει έως τις 06:56 το πρωί της Κυριακής, ώρα Ανατολικής Ακτής, σύμφωνα με την ανάλυση του Πανεπιστημίου της Φλόριντα. Από αυτούς, περίπου 29 εκατομμύρια ψήφισαν αυτοπροσώπως και 23 εκατομμύρια μέσω επιστολικής ψήφου.Στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, ο συνολικός αριθμός των πρόωρων ψηφοφόρων είχε φτάσει τα 46 εκατομμύρια.Η συμμετοχή στην πρόωρη ψηφοφορία εμφανίζεται φέτος αυξημένη κυρίως μεταξύ των Δημοκρατικών. Περισσότεροι από 11 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι Δημοκρατικοί είχαν ήδη ψηφίσει, έναντι περίπου 8 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων Ρεπουμπλικανών.

Πού καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση καταγράφεται στο Τέξας, μία από τις κρίσιμες πολιτείες της φετινής εκλογικής αναμέτρησης, όπου περισσότεροι από 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη ψηφίσει.



Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο σε σχέση με τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.



Στη Νότια Καρολίνα, όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με διαφορά σχεδόν 18 ποσοστιαίων μονάδων στις προεδρικές εκλογές του 2024, η πρόωρη ψηφοφορία έχει αυξηθεί κατά 83% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό σημείο του 2022, σύμφωνα με ανάλυση του Associated Press. Στην πολιτεία διεξάγονται φέτος εκλογές τόσο για κυβερνήτη όσο και για τη Γερουσία.



Στο Κάνσας, όπου ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ αντιμετωπίζει τον Δημοκρατικό μεθοδιστή πάστορα Άνταμ Χάμιλτον, η πρόωρη συμμετοχή έχει αυξηθεί κατά 34%, με περίπου 83.000 περισσότερες ψήφους σε σχέση με το ίδιο χρονικό σημείο πριν από τέσσερα χρόνια.



Στο Μέιν, όπου η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς αναμετράται με τον Δημοκρατικό και πρώην πρόεδρο της πολιτειακής Γερουσίας Τρόι Τζάκσον, η πρόωρη ψηφοφορία έχει αυξηθεί κατά 44%.



Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στο Μίσιγκαν, όπου έχουν ήδη ψηφίσει περίπου 409.000 περισσότεροι πολίτες σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό σημείο του 2022, αύξηση της τάξης του 32%.



Γιατί ψηφίζουν τόσο νωρίς Σύμφωνα με το Κέντρο για τη Δημοκρατία και την Πολιτική Συμμετοχή του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι Αμερικανοί επιλέγουν να ψηφίσουν πριν από την ημέρα των εκλογών.



Για ορισμένους ψηφοφόρους, η πρόωρη ψηφοφορία είναι απλώς πιο πρακτική και βολική από το να περιμένουν έως την Τρίτη. Άλλοι κινητοποιούνται από κόμματα, οργανώσεις ή τοπικές καμπάνιες ώστε να προσέλθουν νωρίτερα στις κάλπες.



«Πολλοί ψηφοφόροι αναφέρουν ότι ψηφίζουν νωρίς λόγω άγχους για τις εκλογές ή επειδή θέλουν να "ξεμπερδεύουν" και να το "βγάλουν από τη λίστα τους" όσο το δυνατόν γρηγορότερα», ανέφερε το Κέντρο.



Υπάρχουν επίσης κοινωνικοί και πολιτιστικοί λόγοι. Πρωτοβουλίες όπως οι λεγόμενες «Parties at the Polls» και άλλες εκδηλώσεις γύρω από την ψηφοφορία επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα πιο εορταστικό κλίμα γύρω από συγκεκριμένα εκλογικά κέντρα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πρόωρης αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας.



Τα στοιχεία της πρόωρης συμμετοχής, πάντως, δεν αποκαλύπτουν ποιον υποψήφιο επέλεξαν οι ψηφοφόροι ούτε μπορούν από μόνα τους να προβλέψουν το τελικό αποτέλεσμα.