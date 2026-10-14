Ο Τραμπ ανέβασε AI βίντεο στο οποίο παίζει με τίγρη, λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση πλάνων από τη θανατηφόρα επίθεση στη Βρετανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να κυνηγά και να αγκαλιάζει το άγριο ζώο, ενώ σε άλλο βίντεο παρομοιάζει τον εαυτό του με λιοντάρι και τους πολιτικούς του αντιπάλους με ύαινες

Truth Social, αργά το βράδυ της Τρίτης.



Η συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ είχε κοινοποιήσει πραγματικό βίντεο από τη



The Lion Sleeps Tonight».







Μπαράκ Ομπάμα, η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.



Κατά τη διάρκεια του βίντεο, ο αφηγητής αναφέρεται σε «τσακάλια και ύαινες» που του επιτίθενται και το περιπαίζουν, ενώ στο τέλος ακούγεται να λέει ότι «κάθε τόσο, το λιοντάρι πρέπει να δείχνει στα τσακάλια ποιος πραγματικά είναι».







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Αντιδράσεις για το πραγματικό βίντεο της θανατηφόρας επίθεσης

Είχαν προηγηθεί, το απόγευμα της Τρίτης, αναρτήσεις του Τραμπ με



Μια σειρά από ασυνήθιστα βίντεο, ανάμεσά τους και ένα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη , στο οποίο εμφανίζεται να κυνηγά και να παίζει με μια τίγρη, δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στο, αργά το βράδυ της Τρίτης.Η συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ είχε κοινοποιήσει πραγματικό βίντεο από τη θανατηφόρα επίθεση τίγρης σε άνδρα που εισήλθε στον χώρο όπου φιλοξενούνταν το ζώο σε πάρκο άγριας ζωής στη βόρεια Αγγλία, μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.Στο βίντεο που δημιουργήθηκε με AI και αναρτήθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο Τραμπ εμφανίζεται να εκφοβίζει και να κυνηγά μια τίγρη. Στη συνέχεια, φαίνεται να παλεύει παιχνιδιάρικα με το άγριο ζώο, ενώ το βίντεο ολοκληρώνεται με τους δυο τους αγκαλιασμένους, υπό τους ήχους του γνωστού τραγουδιού «Λίγο αργότερα, ο Τραμπ προχώρησε σε νέα ανάρτηση, αυτή τη φορά με ένα βίντεο στο οποίο παρομοιάζεται με λιοντάρι που μάχεται εναντίον υαινών, ενώ ο αφηγητής το χαρακτηρίζει «βασιλιά της ζούγκλας». Το βίντεο εναλλάσσει πλάνα από ομιλίες του Αμερικανού προέδρου με εικόνες στελεχών των Δημοκρατικών, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπωνκαι ο κυβερνήτης της ΚαλιφόρνιαςΚατά τη διάρκεια του βίντεο, ο αφηγητής αναφέρεται σε «τσακάλια και ύαινες» που του επιτίθενται και το περιπαίζουν, ενώ στο τέλος ακούγεται να λέει ότι «κάθε τόσο, το λιοντάρι πρέπει να δείχνει στα τσακάλια ποιος πραγματικά είναι».Είχαν προηγηθεί, το απόγευμα της Τρίτης, αναρτήσεις του Τραμπ με πραγματικά πλάνα από τη θανατηφόρα επίθεση τίγρης στο Yorkshire Wildlife Park, κοντά στο Ντόνκαστερ της Αγγλίας. Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, όταν ένας άνδρας εισήλθε στον περιφραγμένο χώρο του ζώου και δέχθηκε επίθεση, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνόδευσε το βίντεο από την επίθεση με το μήνυμα: «Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση! Πρόεδρος DJT». Ακολούθησε ακόμη μία ανάρτηση με συρραφή βίντεο από επιθέσεις άγριων ζώων σε ανθρώπους, αν και ορισμένα από τα πλάνα φαίνεται ότι είχαν δημιουργηθεί επίσης με τεχνητή νοημοσύνη.



Σύμφωνα με το Forbes, οι αναρτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν ενώ ο Τραμπ βρισκόταν στην Αλάσκα, όπου συμμετείχε σε πολιτική συγκέντρωση στη Γουασίλα, περίπου 65 χιλιόμετρα βόρεια του Άνκορατζ.



Η δημοσιοποίηση των βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις, ιδιαίτερα επειδή το υλικό που κοινοποίησε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος συνδεόταν με ένα πραγματικό θανατηφόρο περιστατικό. Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ είχε μάλιστα καλέσει το κοινό να μη διαδίδει τα βίντεο της επίθεσης που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο, σε ένδειξη σεβασμού προς τον νεκρό και την οικογένειά του.