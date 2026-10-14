«Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση»: Ο Τραμπ ανήρτησε βίντεο με τον θάνατο 23χρονου από τίγρη, η αντίδραση της οικογένειας

Οι συγγενείς του 23χρονου καταγγέλλουν τη διακίνηση των σκληρών εικόνων, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας - Ποιος ήταν ο Γουίλιαμ Τσάπμαν





Η ανάρτηση έγινε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γουίλιαμ Τσάπμαν, ο οποίος κατασπαράχθηκε από τίγρη στο Yorkshire Wildlife Park του Ντόνκαστερ, ενώ οι συγγενείς του απευθύνουν έκκληση να σταματήσει η διακίνηση των εικόνων, καθώς, όπως τονίζουν, τους προκαλεί πρόσθετο πόνο.



Η ανάρτηση του Τραμπ και το σχόλιο για τη φύση







Το απόσπασμα, διάρκειας περίπου 41 δευτερολέπτων, καταγράφει τη στιγμή που η τίγρη επιτίθεται στον Τσάπμαν μέσα στον περιφραγμένο χώρο της. Ο Τραμπ συνόδευσε τις εικόνες με το σχόλιο «Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση!», υπογράφοντας «Πρόεδρος DJT», δηλαδή με τα αρχικά του ονόματός του.







Το βίντεο αναδημοσιεύθηκε στη συνέχεια και από επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τραμπ προχώρησε επίσης σε δεύτερη ανάρτηση, δημοσιεύοντας συρραφή βίντεο που φαινόταν να απεικονίζουν επιθέσεις λιονταριών εναντίον ανθρώπων, υπό τους ήχους εύθυμης μουσικής.



Η οικογένεια ζητά να σταματήσει η διακίνηση του βίντεο Η οικογένεια του 23χρονου, με ανακοίνωσή της, περιέγραψε τη συντριβή της για τον θάνατό του και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τη δημοσίευση και αναπαραγωγή του οπτικού υλικού από την επίθεση.



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Στην ίδια ανακοίνωση υπογράμμισαν ότι «η δημοσίευση και διακίνηση βαθιά προσβλητικού οπτικού υλικού προκαλεί στην οικογένεια τεράστια οδύνη σε μια εξαιρετικά ευάλωτη στιγμή», απευθύνοντας έκκληση να σταματήσει η αναπαραγωγή του.



Οι συγγενείς περιέγραψαν τον Γουίλιαμ ως «έναν έξυπνο, ζεστό και κοινωνικό νέο», τον οποίο αγαπούσαν βαθιά και ο οποίος ανταπέδιδε την αγάπη τους.



Παράλληλα, αποκάλυψαν ότι αντιμετώπιζε επί σειρά ετών σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, για τα οποία λάμβανε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή. Διευκρίνισαν, ωστόσο, ότι αρμόδιος να κρίνει κατά πόσο η κατάστασή του συνέβαλε στον θάνατό του είναι ο ιατροδικαστής.



Την αντίδραση της οικογένειας ενός 23χρονου Βρετανού, ο οποίος έχασε τη ζωή του από επίθεση τίγρης σε ζωολογικό πάρκο της Αγγλίας , προκάλεσε η αναπαραγωγή βίντεο του τραγικού περιστατικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα σε όσους δημοσίευσαν το βίντεο ήταν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος το ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, συνοδεύοντάς το με τη φράση «Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση!».Η ανάρτηση έγινε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γουίλιαμ Τσάπμαν, ο οποίος κατασπαράχθηκε από τίγρη στο Yorkshire Wildlife Park του Ντόνκαστερ, ενώ οι συγγενείς του απευθύνουν έκκληση να σταματήσει η διακίνηση των εικόνων, καθώς, όπως τονίζουν, τους προκαλεί πρόσθετο πόνο.Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε το βίντεο την Τρίτη (13/10), ενώ βρισκόταν στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, καθ' οδόν προς την Αλάσκα για προεκλογική συγκέντρωση.Το απόσπασμα, διάρκειας περίπου 41 δευτερολέπτων, καταγράφει τη στιγμή που η τίγρη επιτίθεται στον Τσάπμαν μέσα στον περιφραγμένο χώρο της. Ο Τραμπ συνόδευσε τις εικόνες με το σχόλιο «Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση!», υπογράφοντας «Πρόεδρος DJT», δηλαδή με τα αρχικά του ονόματός του.Το βίντεο αναδημοσιεύθηκε στη συνέχεια και από επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τραμπ προχώρησε επίσης σε δεύτερη ανάρτηση, δημοσιεύοντας συρραφή βίντεο που φαινόταν να απεικονίζουν επιθέσεις λιονταριών εναντίον ανθρώπων, υπό τους ήχους εύθυμης μουσικής.Η οικογένεια του 23χρονου, με ανακοίνωσή της, περιέγραψε τη συντριβή της για τον θάνατό του και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τη δημοσίευση και αναπαραγωγή του οπτικού υλικού από την επίθεση.«Η οικογένεια είναι απολύτως συντετριμμένη από την απώλειά του και δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει όσα έχουν συμβεί», ανέφεραν οι συγγενείς του.Στην ίδια ανακοίνωση υπογράμμισαν ότι «η δημοσίευση και διακίνηση βαθιά προσβλητικού οπτικού υλικού προκαλεί στην οικογένεια τεράστια οδύνη σε μια εξαιρετικά ευάλωτη στιγμή», απευθύνοντας έκκληση να σταματήσει η αναπαραγωγή του.Οι συγγενείς περιέγραψαν τον Γουίλιαμ ως «έναν έξυπνο, ζεστό και κοινωνικό νέο», τον οποίο αγαπούσαν βαθιά και ο οποίος ανταπέδιδε την αγάπη τους.Παράλληλα, αποκάλυψαν ότι αντιμετώπιζε επί σειρά ετών σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, για τα οποία λάμβανε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή. Διευκρίνισαν, ωστόσο, ότι αρμόδιος να κρίνει κατά πόσο η κατάστασή του συνέβαλε στον θάνατό του είναι ο ιατροδικαστής.

«Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιες Αρχές θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διαπιστωθεί γιατί ο αγαπημένος μας γιος έκανε αυτό που έκανε», σημείωσαν.



Πώς συνέβη η τραγωδία στο ζωολογικό πάρκο Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (10/10) στο Yorkshire Wildlife Park, στο Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας. Ο Τσάπμαν επισκεπτόταν μόνος του το πάρκο όταν πέρασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και μπήκε στον περιφραγμένο χώρο μιας τίγρης της Σιβηρίας, με το όνομα Αλτάι, βάρους περίπου 200 κιλών.



Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, λίγο πριν από την επίθεση ο νεαρός βρισκόταν σε υπερυψωμένο διάδρομο πάνω από τον χώρο του ζώου και χόρευε ακούγοντας μουσική από τα ακουστικά του. Κάποια στιγμή πλησίασε μια επισκέπτρια, την Ντελ Τέιλορ, και της ζήτησε να τον φωτογραφίσει με την τίγρη στο φόντο.



«Με συγχωρείτε, μπορείτε να με βγάλετε μια φωτογραφία με την τίγρη;», ακούγεται να τη ρωτά σε βίντεο που καταγράφηκε λίγο πριν από το περιστατικό. Η γυναίκα συμφώνησε και τον φωτογράφισε αρκετές φορές, ύστερα από επανειλημμένα αιτήματά του.



Λίγο αργότερα, ο 23χρονος άρχισε να σκαρφαλώνει στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Μια γυναίκα επιχείρησε να τον εμποδίσει, χωρίς αποτέλεσμα, και εκείνος πήδηξε από ύψος περίπου 3,6 μέτρων, καταλήγοντας μέσα στον χώρο της τίγρης.



Βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος στο Instagram τον δείχνει να πλησιάζει αργά το ζώο, το οποίο ήταν ξαπλωμένο πάνω σε υπερυψωμένη ξύλινη πλατφόρμα. Στο οπτικό υλικό ακούγονται η βαριά αναπνοή του Τσάπμαν και οι έντρομες φωνές επισκεπτών που αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο.







Ο Άντονι Χαντ, ο οποίος βρισκόταν στο πάρκο με τη σύντροφό του Σκάρλετ, περιέγραψε ότι αρχικά είδαν την τίγρη να αλλάζει στάση και να στρέφει το κεφάλι της προς κάποιο σημείο του περιφραγμένου χώρου.



«Τα μάτια της καρφώθηκαν σε κάτι μέσα στον χώρο. Νομίσαμε ότι ίσως επρόκειτο να τη ταΐσουν. Όταν η Σκάρλετ τραβούσε φωτογραφίες, είδαμε ξαφνικά μέσα από τον φακό ότι ένας άνδρας είχε μπει στον χώρο», ανέφερε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, ο νεαρός γονάτισε, στάθηκε στα τέσσερα και άρχισε να προσεύχεται, κοιτάζοντας προς τον ουρανό. Η τίγρη κατέβηκε από την πλατφόρμα, τον πλησίασε και αρχικά τον μύρισε, προτού του επιτεθεί.



Οι επισκέπτες άρχισαν να φωνάζουν στον Τσάπμαν να προσποιηθεί τον νεκρό, ωστόσο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, εκείνος δεν φαινόταν να αντιλαμβάνεται τις οδηγίες. Ακούστηκε να λέει επανειλημμένα στο ζώο να σταματήσει, ενώ φέρεται να έκανε και χειρονομία που αντιστοιχεί στη λέξη «κακό» στη μέθοδο επικοινωνίας Makaton, η οποία χρησιμοποιεί νοήματα και σύμβολα.



Η τίγρη επιτέθηκε στη συνέχεια στον λαιμό του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν λίγο μετά τις 13:30, ωστόσο ο 23χρονος διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός στο σημείο.



Ποιος ήταν ο Γουίλιαμ Τσάπμαν – Η πορεία του ως παιδί ηθοποιός Ο 23χρονος είχε ασχοληθεί από μικρή ηλικία με την υποκριτική και είχε εμφανιστεί σε βρετανικές τηλεοπτικές παραγωγές. Το 2009 συμμετείχε στη σειρά «May Contain Nuts» του ITV, δίπλα στη Σίρλεϊ Χέντερσον, γνωστή από τις ταινίες «Harry Potter», ενώ το 2012 εμφανίστηκε στη σειρά «True Stories» του BBC.







Είχε επίσης φοιτήσει στη σχολή υποκριτικής Jackie Palmer Stage School, η οποία τον αποχαιρέτησε με συγκινητική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Είμαστε βαθιά λυπημένοι για τον θάνατο του πρώην μαθητή μας, Γουίλιαμ Τσάπμαν. Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια βρίσκονται κοντά στην οικογένεια και στους φίλους του αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», ανέφερε η σχολή.



Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι οι καθηγητές του είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξέλιξή του τόσο ως ανθρώπου όσο και ως καλλιτέχνη. «Ήταν προνόμιο να αποτελέσουμε μέρος της διαδρομής του και θα τον θυμόμαστε πάντα με μεγάλη αγάπη. Ο Γουίλιαμ θα μας λείψει πραγματικά και θα έχει πάντοτε μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας», καταλήγει η ανακοίνωση.







Δεν θα θανατωθεί η τίγρη – Συνεχίζεται η έρευνα για την ασφάλεια του πάρκου Το Yorkshire Wildlife Park εκκενώθηκε αμέσως μετά το περιστατικό και παρέμεινε κλειστό για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα την Τρίτη, ενώ ανακοινώθηκε ότι δεν θα ανοίξει ούτε την Τετάρτη (14/10).



Η διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η τίγρη Αλτάι είναι καλά στην υγεία της και δεν πρόκειται να θανατωθεί εξαιτίας της επίθεσης. Το προσωπικό του πάρκου λαμβάνει εξειδικευμένη υποστήριξη μετά το περιστατικό.







«Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν επικοινωνήσει μαζί μας σχετικά με τον Αλτάι. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους πάντες ότι είναι ασφαλής, καλά στην υγεία του και δεν θα θανατωθεί ως αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού», ανακοίνωσε το πάρκο.



Εργαζόμενη του ζωολογικού πάρκου, η Σάρλοτ Πάιγουελ, υποστήριξε ότι το ζώο δεν έφερε ευθύνη για όσα συνέβησαν. «Δεν ήμουν εκεί. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο άνδρας ή τι τον έκανε να πηδήξει. Δεν έφταιγε καθόλου η τίγρη. Για εκείνη ήταν απλώς κάτι άλλο με το οποίο μπορούσε να παίξει. Οι φροντιστές είναι όλοι συντετριμμένοι», δήλωσε.



Παράλληλα, το δημοτικό συμβούλιο του Ντόνκαστερ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος και την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας. Ο αρμόδιος διευθυντής του δήμου, Νταν Σουέιν, επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την αστυνομία και άλλες υπηρεσίες, ζητώντας να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των εμπλεκομένων.



Το Yorkshire Wildlife Park λειτουργεί από το 2009, ενώ ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος φιλοξενίας τίγρεων, γνωστός ως «Land of the Tigers», εγκαινιάστηκε το 2011. Εκτείνεται σε περίπου οκτώ στρέμματα και φιλοξενεί τίγρεις Αμούρ, ένα απειλούμενο υποείδος, με περίπου 500 ζώα να απομένουν στη φύση σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχικού δημοσιεύματος.



Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν υπερυψωμένους διαδρόμους για τους επισκέπτες και προστατευτικές περιφράξεις. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν πλέον πώς ο Τσάπμαν κατάφερε να περάσει τα εμπόδια και να προσεγγίσει το ζώο.