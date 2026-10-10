Πανικός σε ζωολογικό πάρκο στη Βρετανία: Τίγρη επιτέθηκε σε άνδρα που εισέβαλε στον χώρο της - Υπέκυψε στα τραύματά του, βίντεο

Βίντεο από τη στιγμή που η τίγρη τον έχει ακινητοποιήσει στο έδαφος κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου, με εκείνον να σηκώνει το δάχτυλο και να της φωνάζει: «Σταμάτα!»





Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:30 στο Yorkshire Wildlife Park, κοντά στο Ντόνκαστερ της Αγγλίας. Ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης, όταν μπήκε στον χώρο της τίγρης, η οποία του επιτέθηκε, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.







A man has reportedly jumped into the tiger enclosure at The Yorkshire Wildlife Park in England. Looking at these images, there is something wrong with this man. He is trying to point a finger at the tiger 😭💀 https://t.co/8xCGpfzMNS — Semper Raw ™️ (@SemperRaw) October 10, 2026 Σε άλλο βίντεο, φαίνεται στη συνέχεια η τίγρη να έχει ακινητοποιήσει τον άνδρα στο έδαφος, ο οποίος κραυγάζει από πόνο.



ظهر اليوم في حديقة يوركشاير في بريطانيا.. حسب تقرير الشرطة فإنه ورغم محاولات انقاذه الا ان الرجل للأسف فارق الحياة. https://t.co/wLwX63xL2O — Ahmad_Alyehri (@Ahmad_Alyehri) October 10, 2026

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, δύο ασθενοφόρα και ελικόπτερο αεροδιακομιδής, ενώ οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν και το πάρκο έκλεισε.



Κλείσιμο



Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έως και πέντε πυροβολισμούς. Αρχικά δεν ήταν σαφές αν η τίγρη είχε σκοτωθεί, ωστόσο η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι το ζώο παρέμεινε στον περιφραγμένο χώρο του μετά το περιστατικό.



BREAKING: A man has died after entering the tiger enclosure at a wildlife park in Yorkshire, according to police. Sky News correspondent Anjum Peerbacos has the latest. Read more: https://t.co/ZNiTlP9m7Z 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/suJftrskdg — Sky News (@SkyNews) October 10, 2026 Νεκρός είναι ο άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε από τίγρη νωρίτερα σε ζωολογικό πάρκο της Βρετανίας , όταν εισήλθε στον περιφραγμένο χώρο όπου φιλοξενείτο το αιλουροειδές.Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:30 στο Yorkshire Wildlife Park, κοντά στο Ντόνκαστερ της Αγγλίας. Ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης, όταν μπήκε στον χώρο της τίγρης, η οποία του επιτέθηκε, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται ένας άνδρας με μαύρη μπλούζα να βρίσκεται γονατισμένος στο έδαφος, έχοντας τα χέρια του ανοιχτά. Ξαφνικά, η τίγρη τον πλησιάζει από πίσω και του επιτίθεται, δαγκώνοντάς τον στην πλάτη. Το ζώο τον ρίχνει στο έδαφος και συνεχίζει να του επιτίθεται, ενώ στη συνέχεια στέκεται από πάνω του. Σε κάποια στιγμή, ο άνδρας φαίνεται να δείχνει την τίγρη με το δάχτυλό του και ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα «Σταμάτα!».Σε άλλο βίντεο, φαίνεται στη συνέχεια η τίγρη να έχει ακινητοποιήσει τον άνδρα στο έδαφος, ο οποίος κραυγάζει από πόνο.Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, δύο ασθενοφόρα και ελικόπτερο αεροδιακομιδής, ενώ οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν και το πάρκο έκλεισε.Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό του πάρκου φέρεται να χρησιμοποίησε ειδικά φυσίγγια αερίου, προκειμένου να τρομάξει το ζώο και να το απομακρύνει από τον τραυματία.Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έως και πέντε πυροβολισμούς. Αρχικά δεν ήταν σαφές αν η τίγρη είχε σκοτωθεί, ωστόσο η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι το ζώο παρέμεινε στον περιφραγμένο χώρο του μετά το περιστατικό.

Πανικός στο πάρκο – «Ακούσαμε πυροβολισμούς» Οι επισκέπτες του Yorkshire Wildlife Park κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις αμέσως μετά την επίθεση.



Ο Ντόμινικ Φορντ, ο οποίος επισκεπτόταν το πάρκο μαζί με την τετράχρονη ανιψιά του, περιέγραψε ότι το προσωπικό τού ζήτησε να αποχωρήσει.



Όπως ανέφερε, οι εργαζόμενοι έδειχναν ψύχραιμοι παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης.



Ο ίδιος είδε να φτάνουν στο σημείο ένα ελικόπτερο αεροδιακομιδής, ασθενοφόρο και «πάρα πολλοί αστυνομικοί».



Μια άλλη επισκέπτρια, η Τία Χάνσον, δήλωσε στην εφημερίδα The Star ότι βρισκόταν μαζί με μία φίλη της στο πάρκο όταν έκλεισε ο διάδρομος που συνέδεε τον χώρο της τίγρης με την έξοδο.



«Φαίνεται πως κάποιος πήδηξε μέσα στον περιφραγμένο χώρο. Ο κόσμος λέει ότι άκουσε έναν πυροβολισμό και ότι κάποιος είτε πήδηξε είτε έπεσε μέσα», ανέφερε.



Περιγράφοντας τις σκηνές που ακολούθησαν, πρόσθεσε: «Όταν φεύγεις, πρέπει να περάσεις μπροστά από τον χώρο της τίγρης και είχαν τοποθετήσει παντού μαύρους μουσαμάδες, οπότε δεν μπορούσες να δεις και πολλά».



Πράγματι, μετά το περιστατικό το προσωπικό τοποθέτησε μαύρα προστατευτικά καλύμματα γύρω από τον χώρο όπου σημειώθηκε η επίθεση.



Δύο τίγρεις Αμούρ φιλοξενεί το πάρκο Το Yorkshire Wildlife Park φιλοξενεί δύο τίγρεις Αμούρ, ένα από τα μεγαλύτερα και σπανιότερα υποείδη τίγρης στον κόσμο.



Πρόκειται για τη θηλυκή Τσούνα (Tschuna), η οποία ζυγίζει περίπου 108 κιλά, και την αρσενική Αλτάι (Altai), που έφτασε στο πάρκο τον Μάρτιο του 2025.



Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιο από τα δύο ζώα επιτέθηκε στον άνδρα.



Τι ανακοίνωσαν η αστυνομία και οι διασώστες Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Γιορκσάιρ επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε κλήση για το περιστατικό στις 13:33 του Σαββάτου.



«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι κληθήκαμε στις 13:33 το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 για περιστατικό στο Yorkshire Wildlife Park, στο Ντόνκαστερ», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.



«Στείλαμε αρκετές μονάδες, μεταξύ των οποίων δύο ασθενοφόρα, το ελικόπτερο αεροδιακομιδής του Γιορκσάιρ και έναν γιατρό. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ».



Από την πλευρά της, η αστυνομία επιβεβαίωσε αρχικά ότι ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση.



«Στις 13:35 σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, λάβαμε αναφορές ότι ένας άνδρας εισήλθε στον περιφραγμένο χώρο τίγρης στο Yorkshire Wildlife Park», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.



«Η τίγρη επιτέθηκε στη συνέχεια στον άνδρα, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό».



Η αστυνομία διευκρίνισε επίσης ότι η τίγρη παρέμεινε στον περιφραγμένο χώρο της μετά το περιστατικό και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους υπόλοιπους πολίτες.



«Μετά το περιστατικό, το Yorkshire Wildlife Park εκκενώθηκε και αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας έρευνες», προστίθεται στην ανακοίνωση.



Κλειστό το ζωολογικό πάρκο και την Κυριακή Η διοίκηση του Yorkshire Wildlife Park επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε «σοβαρό περιστατικό» στον χώρο των τίγρεων και ανακοίνωσε την ενεργοποίηση των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης.



«Οι διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ενεργοποιήθηκαν αμέσως και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο», ανέφερε η ανακοίνωση. «Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη».



Η διοίκηση υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και η ευημερία των επισκεπτών, των εργαζομένων και των ζώων αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητά της. Το πάρκο θα παραμείνει κλειστό τόσο για το υπόλοιπο του Σαββάτου όσο και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.