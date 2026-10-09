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Τρομακτικό βίντεο: Άνδρας στην Ουκρανία γλιτώνει την τελευταία στιγμή από έκρηξη drone
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Ουκρανία Drone Έκρηξη

Τρομακτικό βίντεο: Άνδρας στην Ουκρανία γλιτώνει την τελευταία στιγμή από έκρηξη drone

Το ρωσικό drone προσέκρουσε σε ένα πάρκο κοντά σε έναν δρόμο της ουκρανικής πόλης και στη συνέχεια ακολούθησε ισχυρή έκρηξη

Τρομακτικό βίντεο: Άνδρας στην Ουκρανία γλιτώνει την τελευταία στιγμή από έκρηξη drone
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Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (8/10) στην Bucha της Ουκρανίας, όταν ένα ρωσικό drone σκάει και εκρήγνυται δίπλα σε έναν άνδρα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας ενός κτιρίου της περιοχής ο άνθρωπος καταφέρνει και γλιτώνει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. 

Το drone προσέκρουσε σε ένα πάρκο κοντά σε έναν δρόμο της ουκρανικής πόλης και στη συνέχεια ακολούθησε ισχυρή έκρηξη. Το πάρκο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ ξέσπασε και μικρή φωτιά.
7 ΣΧΟΛΙΑ

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