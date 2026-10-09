Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Τρομακτικό βίντεο: Άνδρας στην Ουκρανία γλιτώνει την τελευταία στιγμή από έκρηξη drone
Τρομακτικό βίντεο: Άνδρας στην Ουκρανία γλιτώνει την τελευταία στιγμή από έκρηξη drone
Το ρωσικό drone προσέκρουσε σε ένα πάρκο κοντά σε έναν δρόμο της ουκρανικής πόλης και στη συνέχεια ακολούθησε ισχυρή έκρηξη
Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (8/10) στην Bucha της Ουκρανίας, όταν ένα ρωσικό drone σκάει και εκρήγνυται δίπλα σε έναν άνδρα.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας ενός κτιρίου της περιοχής ο άνθρωπος καταφέρνει και γλιτώνει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας ενός κτιρίου της περιοχής ο άνθρωπος καταφέρνει και γλιτώνει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.
Το drone προσέκρουσε σε ένα πάρκο κοντά σε έναν δρόμο της ουκρανικής πόλης και στη συνέχεια ακολούθησε ισχυρή έκρηξη. Το πάρκο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ ξέσπασε και μικρή φωτιά.
Absolutely insane video of Ukrainian man narrowly avoiding a Russian drone strike in Bucha. A literal second away from death. https://t.co/3fdmfJjYo8— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) October 9, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα