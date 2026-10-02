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Time: Ο Τραμπ ρώτησε το... Grok του Έλον Μασκ πριν την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο στη Βενεζουέλα
Time: Ο Τραμπ ρώτησε το... Grok του Έλον Μασκ πριν την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο στη Βενεζουέλα
Οι ερωτήσεις προς το Grok έγιναν σε συνάντηση του Τραμπ με τον Μασκ τον Δεκέμβριο του 2025 - Στις 3 Ιανουαρίου έγινε η επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο
Στην αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «συμβουλευόταν» για ώρες το Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, για τη Βενεζουέλα έναν μήνα πριν την επιχείρηση σύλληψης του τότε προέδρου της χώρας, Νίκολας Μαδούρο, προχώρησε το περιοδικό Time.
Σε εκτενές άρθρο του για τα πεπραγμένα Τραμπ στη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, το περιοδικό επικαλούμενο εσωτερική πηγή από την Ουάσινγκτον αναφέρει ότι ο Τραμπ ρωτούσε το Grok για το πώς θα αντιδρούσαν οι Βενεζουελάνοι εάν οι ΗΠΑ συλλάμβαναν τον πρόεδρό τους.
Η απάντηση που φέρεται να έλαβε ήταν ότι πολλοί κάτοικοι της Βενεζουέλας θα πανηγύριζαν για την απομάκρυνση του Μαδούρο.
Σύμφωνα με το Time, οι ερωτήσεις του Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια κατ’ ιδίαν συνάντησης με τον Μασκ στο Οβάλ Γραφείο τον Δεκέμβριο του 2025. Εκτός από τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ φέρεται να πέρασε ώρες κάνοντας ερωτήσεις στο Grok μεταξύ άλλων και σχετικά με την προεδρία του και την υστεροφημία του.
Όταν ο αμερικανικός στρατός συνέλαβε τον Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου και ακολούθησαν πανηγυρισμοί, ο Τραμπ φέρεται, σύμφωνα με το Τime, να έμεινε εντυπωσιασμένος από την προφανή ακρίβεια του Grok.
Μολονότι παραμένει ασαφές εάν οι απαντήσεις του Grok πριν την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο επηρέασαν την απόφαση του Τραμπ, το δημοσίευμα δεν αποδεικνύει τι επιρροή, εάν υπήρξε κάποια, είχε το chatbot στη σκέψη του προέδρου ούτε υποδηλώνει ότι το Grok συμμετείχε στον στρατιωτικό σχεδιασμό.
Σε εκτενές άρθρο του για τα πεπραγμένα Τραμπ στη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, το περιοδικό επικαλούμενο εσωτερική πηγή από την Ουάσινγκτον αναφέρει ότι ο Τραμπ ρωτούσε το Grok για το πώς θα αντιδρούσαν οι Βενεζουελάνοι εάν οι ΗΠΑ συλλάμβαναν τον πρόεδρό τους.
Η απάντηση που φέρεται να έλαβε ήταν ότι πολλοί κάτοικοι της Βενεζουέλας θα πανηγύριζαν για την απομάκρυνση του Μαδούρο.
Σύμφωνα με το Time, οι ερωτήσεις του Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια κατ’ ιδίαν συνάντησης με τον Μασκ στο Οβάλ Γραφείο τον Δεκέμβριο του 2025. Εκτός από τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ φέρεται να πέρασε ώρες κάνοντας ερωτήσεις στο Grok μεταξύ άλλων και σχετικά με την προεδρία του και την υστεροφημία του.
Όταν ο αμερικανικός στρατός συνέλαβε τον Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου και ακολούθησαν πανηγυρισμοί, ο Τραμπ φέρεται, σύμφωνα με το Τime, να έμεινε εντυπωσιασμένος από την προφανή ακρίβεια του Grok.
Μολονότι παραμένει ασαφές εάν οι απαντήσεις του Grok πριν την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο επηρέασαν την απόφαση του Τραμπ, το δημοσίευμα δεν αποδεικνύει τι επιρροή, εάν υπήρξε κάποια, είχε το chatbot στη σκέψη του προέδρου ούτε υποδηλώνει ότι το Grok συμμετείχε στον στρατιωτικό σχεδιασμό.
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