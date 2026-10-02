Ζελένσκι: Ο Πούτιν διέταξε να εγκαταλειφθούν οι «κανόνες του πολέμου» - Αυξήθηκαν οι επιθέσεις σε σχολεία και νοσοκομεία

Ο Ουκρανός πρόεδρος επικαλέστηκε υποκλοπές από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του - Η Μόσχα θέλει να ασκήσει πίεση στους αμάχους, λέει στους Financial Times ο Ζελένσκι και ζητά περισσότερη στήριξη από τους συμμάχους

Βλαντίμιρ Πούτιν, προκαλώντας ραγδαία αύξηση των επιθέσεων εναντίον πολιτικών στόχων, την ώρα που η Μόσχα εντείνει την προσπάθειά της να πάρει ξανά το πάνω χέρι στο πεδίο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν υποκλέψει οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.



Μέσα από ένα καταφύγιο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους Financial Times ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν συγκεντρώσει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο Ρώσος πρόεδρος εγκατέλειψε τους περιορισμούς που ίσχυαν στις προηγούμενες αεροπορικές εκστρατείες.



«Είπε ότι τώρα δεν υπάρχουν κανόνες», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις πληροφορίες που περιλάμβαναν υποκλαπείσες επικοινωνίες Ρώσων αξιωματούχων του Κρεμλίνου.







Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο Πούτιν έδωσε αυτή την εντολή τον Σεπτέμβριο, όταν η Ρωσία άρχισε να εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου, πλήττοντας σχολεία, νοσοκομεία και κέντρα δεδομένων. Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το σχολείο που χτυπήθηκε, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της έκτασης που έχει λάβει πλέον η στοχοποίηση τέτοιων εγκαταστάσεων.



Απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις σε οικονομικά κέντρα της Ρωσίας Η νέα ρωσική εκστρατεία έρχεται ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια, λιμάνια και αποθήκες βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, οι οποίες έχουν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων και έχουν ενισχύσει το αίσθημα ανασφάλειας στις ρωσικές πόλεις και τα τουριστικά θέρετρα.



Η κλιμάκωση των πληγμάτων με πυραύλους και drones έρχεται σε αντίθεση με τη σχετικά στατική κατάσταση στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας, όπου οι ρωσικές δυνάμεις δυσκολεύονται να προχωρήσουν και υφίστανται σημαντικές απώλειες. Το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις προετοιμάζονται, ωστόσο, για έναν δύσκολο χειμώνα, καθώς δεν διαθέτουν επαρκή αντιαεροπορική άμυνα, κυρίως αμερικανικούς πυραύλους αναχαίτισης Patriot.



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Σχολεία, τηλεπικοινωνίες και κέντρα δεδομένων στο στόχαστρο Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι στα πρώτα στάδια του πολέμου η Μόσχα επικεντρωνόταν σε μεγάλο βαθμό σε ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στις οποίες η Ουκρανία απαντούσε με αντίστοιχες επιθέσεις.



Τώρα, όπως είπε, τα ρωσικά drones δεν περιορίζονται στην αναζήτηση στόχων σε αμάχους στη Χερσώνα και το Σούμι, αλλά πλήττουν σχολεία, τηλεπικοινωνιακούς κόμβους και κέντρα δεδομένων.



Τη Δευτέρα, ένα drone έπληξε την Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας στο κέντρο του Κιέβου. Περίπου την ώρα που χτυπήθηκε το σχολείο την Πέμπτη, δύο ρωσικά drones εξερράγησαν πάνω σε μία από τις σημαντικότερες γέφυρες της ουκρανικής πρωτεύουσας.



Εντολή στη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας να εγκαταλείψει τους κανόνες που διέπουν τον πόλεμο, έχει δώσει οπροκαλώντας ραγδαία αύξηση των επιθέσεων εναντίον πολιτικών στόχων, την ώρα που η Μόσχα εντείνει την προσπάθειά της να πάρει ξανά το πάνω χέρι στο πεδίο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν υποκλέψει οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.Μέσα από ένα καταφύγιο σε σχολείο που μόλις είχε χτυπηθεί από ρωσικό drone, ο πρόεδρος της Ουκρανίαςδήλωσε στουςότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν συγκεντρώσει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο Ρώσος πρόεδρος εγκατέλειψε τους περιορισμούς που ίσχυαν στις προηγούμενες αεροπορικές εκστρατείες.«Είπε ότι τώρα δεν υπάρχουν κανόνες», δήλωσε ο, αναφερόμενος στις πληροφορίες που περιλάμβαναν υποκλαπείσες επικοινωνίες Ρώσων αξιωματούχων του Κρεμλίνου.Σύμφωνα με τον, οέδωσε αυτή την εντολή τον Σεπτέμβριο, όταν η Ρωσία άρχισε να εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου, πλήττοντας σχολεία, νοσοκομεία και κέντρα δεδομένων. Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το σχολείο που χτυπήθηκε, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της έκτασης που έχει λάβει πλέον η στοχοποίηση τέτοιων εγκαταστάσεων.Η νέα ρωσική εκστρατεία έρχεται ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια, λιμάνια και αποθήκες βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, οι οποίες έχουν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων και έχουν ενισχύσει το αίσθημα ανασφάλειας στις ρωσικές πόλεις και τα τουριστικά θέρετρα.Η κλιμάκωση των πληγμάτων με πυραύλους και drones έρχεται σε αντίθεση με τη σχετικά στατική κατάσταση στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας, όπου οι ρωσικές δυνάμεις δυσκολεύονται να προχωρήσουν και υφίστανται σημαντικές απώλειες. Το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις προετοιμάζονται, ωστόσο, για έναν δύσκολο χειμώνα, καθώς δεν διαθέτουν επαρκή αντιαεροπορική άμυνα, κυρίως αμερικανικούς πυραύλους αναχαίτισης Patriot.Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι στα πρώτα στάδια του πολέμου η Μόσχα επικεντρωνόταν σε μεγάλο βαθμό σε ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στις οποίες η Ουκρανία απαντούσε με αντίστοιχες επιθέσεις.Τώρα, όπως είπε, τα ρωσικά drones δεν περιορίζονται στην αναζήτηση στόχων σε αμάχους στη Χερσώνα και το Σούμι, αλλά πλήττουν σχολεία, τηλεπικοινωνιακούς κόμβους και κέντρα δεδομένων.Τη Δευτέρα, ένα drone έπληξε τηνστο κέντρο του Κιέβου. Περίπου την ώρα που χτυπήθηκε το σχολείο την Πέμπτη, δύο ρωσικά drones εξερράγησαν πάνω σε μία από τις σημαντικότερες γέφυρες της ουκρανικής πρωτεύουσας.





Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι στόχος των επιθέσεων δεν είναι μόνο η καταστροφή υποδομών, αλλά και «η άσκηση πίεσης στους ανθρώπους» και η πρόκληση φόβου μέσω αδιάκοπων βομβαρδισμών.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε από την πλευρά του, πάντως, πως «οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν χτυπούν σχολεία ή νοσοκομεία». Η σκόπιμη στοχοποίηση πολιτικών υποδομών αποτελεί έγκλημα πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.



Ωστόσο, βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία επαληθεύτηκαν από τους Financial Times, δείχνουν ότι πολιτικές εγκαταστάσεις έχουν χτυπηθεί. Τα συντρίμμια του drone που ανασύρθηκαν από το σημείο της επίθεσης στο σχολείο του Κιέβου την Πέμπτη, έφεραν σημάνσεις Ρώσων κατασκευαστών και χειρόγραφο κείμενο στα ρωσικά. Ορισμένα εξαρτήματα έδειχναν ότι είχαν κατασκευαστεί στη Ρωσία στις 28 Ιουλίου, ενώ άλλα είχαν παραχθεί στη Δύση.







Το υπουργείο Παιδείας της Ουκρανίας έχει καταγράψει περισσότερες από 4.700 ρωσικές επιθέσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει επιθέσεις σε περισσότερες από 3.000 εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής το 2022.



«Μαζικές επιθέσεις, μαζικές δολοφονίες» Περπατώντας στους άδειους διαδρόμους του σχολείου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι, καθώς ο Πούτιν δεν κατάφερε να καταλάβει τα εδάφη του Ντονμπάς, στρέφεται πλέον σε «μαζικές επιθέσεις, μαζικές δολοφονίες». «Δεν μπόρεσαν να οργανώσουν την κατοχή και γι' αυτό τώρα κάνουν την ίδια μαζική επίθεση, τη μαζική δολοφονία», δήλωσε, περιγράφοντας τη ρωσική εκστρατεία ως προσπάθεια να τρομοκρατηθούν οι άμαχοι, να εγκαταλείψουν τις πόλεις τους και να αποδυναμωθεί η δυνατότητα της Ουκρανίας να συνεχίσει τον πόλεμο.



Η Ρωσία έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο, χρησιμοποιώντας ταχύτερα drones με κινητήρες τζετ, τα οποία δυσκολεύουν την ουκρανική αεράμυνα. Οι επιθέσεις είναι συνεχείς και συχνά διαρκούν όλη τη νύχτα, διαταράσσοντας την καθημερινότητα των περισσότερων από 3 εκατομμυρίων κατοίκων της πρωτεύουσας.



Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 500 drones το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων περίπου τα μισά ήταν drones με κινητήρες τζετ και είναι πολύ δυσκολότερο να καταρριφθούν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία καταστρέφει περίπου το 57% των drones με κινητήρες τζετ και το 85% έως 90% των συμβατικών drones.



Η Ουκρανία επιταχύνει την ανάπτυξη ενός drone-αναχαιτιστή υψηλής ταχύτητας, ικανού να καταρρίπτει τα ρωσικά drones με κινητήρες τζετ. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται πέντε διαφορετικά μοντέλα αναχαιτιστών. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, όπως είπε, η Ουκρανία θα μπορεί να παράγει περίπου 400 μονάδες ενός από αυτά τα μοντέλα. Τα υπόλοιπα τέσσερα βρίσκονται ακόμη σε φάση δοκιμών.



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η προσπάθεια αντιμετώπισης των ρωσικών drones προσκρούει σε σειρά εμποδίων, μεταξύ των οποίων η έλλειψη κινητήρων για τους αναχαιτιστές. «Οι κινητήρες είναι το κλειδί. Εισάγουμε πραγματικά πολλούς κινητήρες», δήλωσε. «Υπάρχουν κάποιοι κινητήρες που παράγουμε εμείς, αλλά δεν είναι αρκετοί».



Τα προβλήματα με τα F-16 και το έλλειμμα στον προϋπολογισμό Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει σημαντικό δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο εμποδίζει την ανάπτυξη και τη μαζική παραγωγή κρίσιμων αμυντικών συστημάτων.



Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά F-16 αποδεικνύονται αποτελεσματικά απέναντι στα νέα ρωσικά drones με κινητήρες τζετ. Ωστόσο, όπως είπε, πολλά από τα αεροσκάφη - περίπου τα μισά - παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Ευρώπη για επισκευές και συντήρηση.



Ορισμένα μαχητικά, πρόσθεσε, χρειάζονται τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν στην Ουκρανία, ώστε η χώρα χάνει πολύτιμο χρόνο κατά τον οποίο τα αεροσκάφη είναι απαραίτητα για την προστασία του εναέριου χώρου της.



Το Κίεβο ζητά από τους δυτικούς εταίρους του να βοηθήσουν ώστε περισσότερες εργασίες συντήρησης να πραγματοποιούνται μέσα στην Ουκρανία. Όπως υποστηρίζει ο Ζελένσκι, η διατήρηση των αεροσκαφών κοντά στο πεδίο της μάχης θα επέτρεπε την ταχύτερη επιστροφή τους σε επιχειρησιακή κατάσταση.



Ο Ουκρανός πρόεδρος επέκρινε επίσης τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης για ανεπαρκή πολιτική βούληση να πιέσουν τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι οι εταίροι της Ουκρανίας διαθέτουν την οικονομική και διπλωματική ισχύ για να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα.



Όταν ρωτήθηκε εάν οι εταίροι της Ουκρανίας κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν το Κίεβο, ο Ζελένσκι απάντησε: «Όχι αρκετά. Φυσικά και όχι αρκετά».