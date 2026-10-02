Τεχνική ισοπαλία Λούλα - Μπολσονάρου πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών στη Βραζιλία
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Εκλογές Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα Φλάβιου Μπολσονάρου

Τεχνική ισοπαλία Λούλα - Μπολσονάρου πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών στη Βραζιλία

Η Datafolha καταγράφει 48% για τον Λούλα και 45% για τον Φλάβιου Μπολσονάρου σε σενάριο δεύτερου γύρου

Τεχνική ισοπαλία Λούλα - Μπολσονάρου πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών στη Βραζιλία
Δημοσκόπηση του ινστιτούτου Datafolha η οποία μεταδόθηκε χθες Πέμπτη υποδεικνύει ότι ο απερχόμενος πρόεδρος της κεντροαριστεράς Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα θα επικρατούσε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία αν είχε αντίπαλο, σενάριο το οποίο θεωρείται σχεδόν βέβαιο, τον γερουσιαστή της δεξιάς Φλάβιου Μπολσονάρου.

Ο πρώτος γύρος των εκλογών θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή, σε εξαιρετικά πολωμένη ατμόσφαιρα -- είναι χαρακτηριστικό το ότι νωρίτερα χθες, ακυρώθηκε τηλεμαχία των υποψηφίων στο TV Globo, καθώς ο πρόεδρος Λούλα όσο και ο γερουσιαστής Μπολσονάρου αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν.

Κατά τα δεδομένα της Datafolha, ο πρόεδρος θα λάμβανε το 48% στον δεύτερο γύρο, έναντι 45% του κυριότερου αντιπάλου του.

Δυνάμει του Συντάγματος και της εκλογικής νομοθεσίας στη Βραζιλία, αν δεν εξασφαλίσει κανένας υποψήφιος πάνω από το 50% των ψήφων στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, διεξάγεται δεύτερος, στον οποίο συμμετέχουν οι δυο επικρατέστεροι διεκδικητές του κορυφαίου αξιώματος.

Στην προηγούμενη εκδοχή της κυλιόμενης δημοσκόπησης, την περασμένη Πέμπτη, ο πρόεδρος Λούλα φερόταν να συγκεντρώνει το 47% και ο γερουσιαστής Μπολσονάρου το 45% στον β΄ γύρο. Καθώς είχε περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±2%, οι αριθμοί αυτή σήμαιναν ότι, από τεχνική άποψη, οι δυο κυριότεροι υποψήφιοι ήταν ισόπαλοι.

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