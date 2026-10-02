Ο Μακρόν μίλησε με τον Τραμπ και ζήτησε από την ΕΕ να απελευθερώσει 50 εκατ. βαρέλια ντίζελ

Οι χώρες της ΕΕ συζήτησαν, σε τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή, την πρόταση της Γαλλίας - Το απόγευμα αναμένεται νέα τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7

Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το Μέγαρο των Ηλυσίων.



Στην ίδια ενημέρωση, γνωστοποιήθηκε ότι ο Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη οι χώρες της G7 να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των καυσίμων και για τη διασφάλιση της προμήθειας διυλισμένων προϊόντων, χωρίς περιορισμούς στις εξαγωγές.



Reuters πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων.



Στο τραπέζι η απελευθέρωση 50 εκατ. βαρελιών ντίζελ Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν, από την πλευρά τους, τη γαλλική πρόταση για την απελευθέρωση επιπλέον αποθεμάτων ντίζελ, μετά τις αμερικανικές πιέσεις για αύξηση της προσφοράς με στόχο να ανακοπεί η άνοδος των τιμών.



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών συζήτησαν πρόταση της Γαλλίας για την απελευθέρωση 50 εκατ. βαρελιών ντίζελ από τα ευρωπαϊκά αποθέματα.



Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) να απελευθερώσουν επιπλέον 50 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου.



Οι χώρες έθεσαν επίσης επί τάπητος το ενδεχόμενο οποιαδήποτε συμφωνία για την περαιτέρω απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ να συνοδεύεται από δέσμευση των ΗΠΑ ότι δεν θα προχωρήσουν μονομερώς σε απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ.



Ο Τραμπ πιέζει τους Ευρωπαίους Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε χθες από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αποδεσμεύσουν μέρος των έκτακτων αποθεμάτων ντίζελ που διαθέτουν, προκειμένου να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της εκτίναξης των διεθνών τιμών των καυσίμων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιβάλουν απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.



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Οι σχέσεις της Ευρώπης με την Ουάσιγκτον έχουν επιδεινωθεί επί προεδρίας Τραμπ, εξαιτίας των εμπορικών διαφωνιών για τους δασμούς, αλλά και των αντιπαραθέσεων σχετικά με τις στρατιωτικές δαπάνες.



Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απελευθέρωση μεγαλύτερων ποσοτήτων από τα αποθέματα αποτελεί δύσκολη εξίσωση, καθώς καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη να περιοριστούν οι τιμές των καυσίμων για τους καταναλωτές και στη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της ενεργειακής κρίσης, εφόσον ο Τραμπ και το Ιράν δεν καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία και η Ιρλανδία είχαν ήδη πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη, προκειμένου να συζητήσουν την πιθανότητα απελευθέρωσης αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της ΕΕ.



Τηλεφωνική επικοινωνία με τους ομολόγους του στην G7, προτίθεται να έχει μέσα στη μέρα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν , προκειμένου να συζητήσουν μέτρα στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων, έχοντας ήδη συζητήσει το θέμα με τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το Μέγαρο των Ηλυσίων.Στην ίδια ενημέρωση, γνωστοποιήθηκε ότι ο Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη οι χώρες τηςνα συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των καυσίμων και για τη διασφάλιση της προμήθειας διυλισμένων προϊόντων, χωρίς περιορισμούς στις εξαγωγές.Παράλληλα, η Γαλλία ζήτησε από τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσουν επιπλέον αποθέματα ντίζελ στην αγορά, μετά τις πιέσεις των ΗΠΑ προς τις ευρωπαϊκές χώρες να απελευθερώσουν μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμων, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η απότομη άνοδος των τιμών, δήλωσε στοπηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων.Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν, από την πλευρά τους, τη γαλλική πρόταση για την απελευθέρωση επιπλέον αποθεμάτων ντίζελ, μετά τις αμερικανικές πιέσεις για αύξηση της προσφοράς με στόχο να ανακοπεί η άνοδος των τιμών.Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών συζήτησαν πρόταση της Γαλλίας για την απελευθέρωσηαπό τα ευρωπαϊκά αποθέματα.Παράλληλα, προτάθηκε τα κράτη που συμμετέχουν στοννα απελευθερώσουν επιπλέον 50 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου.Οι χώρες έθεσαν επίσης επί τάπητος το ενδεχόμενο οποιαδήποτε συμφωνία για την περαιτέρω απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ να συνοδεύεται από δέσμευση των ΗΠΑ ότι δεν θα προχωρήσουν μονομερώς σε απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ.Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε χθες από τηκαι τηνα αποδεσμεύσουν μέρος των έκτακτων αποθεμάτων ντίζελ που διαθέτουν, προκειμένου να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της εκτίναξης των διεθνών τιμών των καυσίμων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιβάλουν απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.Η προειδοποίηση αποτελεί κλιμάκωση της πίεσης προς την Ευρώπη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.Οι σχέσεις της Ευρώπης με την Ουάσιγκτον έχουν επιδεινωθεί επί προεδρίας Τραμπ, εξαιτίας των εμπορικών διαφωνιών για τους δασμούς, αλλά και των αντιπαραθέσεων σχετικά με τις στρατιωτικές δαπάνες.Για την, η απελευθέρωση μεγαλύτερων ποσοτήτων από τα αποθέματα αποτελεί δύσκολη εξίσωση, καθώς καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη να περιοριστούν οι τιμές των καυσίμων για τους καταναλωτές και στη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της ενεργειακής κρίσης, εφόσον ο Τραμπ και το Ιράν δεν καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η, η, η, ηκαι ηείχαν ήδη πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη, προκειμένου να συζητήσουν την πιθανότητα απελευθέρωσης αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της ΕΕ.

Στο επίκεντρο τα αποθέματα πετρελαίου Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), ο βασικός ενεργειακός οργανισμός των δυτικών χωρών, δεν έχει μέχρι στιγμής ζητήσει από τη Γερμανία να απελευθερώσει αποθέματα, ανέφερε το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας. Δεν είναι σαφές πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του οργανισμού.



Η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένη από τη στάση της Γαλλίας και της Γερμανίας, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι δύο χώρες δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως προηγούμενες δεσμεύσεις τους για την απελευθέρωση έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Reuters.



«Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εξετάζουμε πολλαπλούς τρόπους για να αυξήσουμε την προσφορά διυλισμένων προϊόντων και να μειώσουμε το κόστος για τους καταναλωτές», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.



Μια δεύτερη πηγή, που βρίσκεται σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει από την ΕΕ να απελευθερώσει 120 εκατ. βαρέλια ντίζελ μέσα στους επόμενους έξι μήνες.