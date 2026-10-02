Σάλος στη Γαλλία για τον ξυλοδαρμό γυναίκας αστυνομικού από νεαρούς διαδηλωτές εν μέσω των μαθητικών διαδηλώσεων, δείτε βίντεο

Το περιστατικό καταγράφηκε την Πέμπτη σε προάστιο του Παρισιού - Τ ουλάχιστον 305 οι αστυνομικοί που έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων - Σχεδόν 2.000 οι προσαγωγές





Στο βίντεο από το επεισόδιο που σημειώθηκε την Πέμπτη στα προάστια του











Μαρίν Λεπέν.







Κλείσιμο Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε: «Τα πλάνα με μια αστυνομικό να καταδιώκεται στους δρόμους και να δέχεται επίθεση από πλήθος ενώ βρίσκεται πεσμένη στο έδαφος σήμερα το πρωί στο Παρίσι δείχνουν τι έχει γίνει η Γαλλία έπειτα από δεκαετίες χαλαρότητας και μαζικής μετανάστευσης. Για πόσο ακόμη θα ανεχόμαστε αυτή τη βαρβαρότητα; Για πόσο ακόμη θα αφήνουμε τη χώρα μας να βυθίζεται χωρίς να αντιδρούμε;»







Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνέζ, αφού καταδίκασε «την ανεξέλεγκτη βία», αποκάλυψε ότι μόνο την Πέμπτη συνελήφθησαν 1.949 άτομα, τα περισσότερα ηλικίας μεταξύ 15 και 18 ετών, και τέθηκαν υπό κράτηση για μια σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη. Ο ίδιος καταδίκασε «τη στοχοποίηση των δυνάμεων επιβολής του νόμου, τη ρίψη αντικειμένων, τις πράξεις βίας, τις λεκτικές επιθέσεις, τις απόπειρες εμπρησμού και τη γενικότερη αστική βία» την ώρα που τουλάχιστον 305 αστυνομικοί και μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν τραυματιστεί.



Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στη Γαλλία το βίντεο με τον ξυλοδαρμό γυναίκας αστυνομικού από νεαρούς διαδηλωτές εν μέσω των μαθητικών κινητοποιήσεων στη χώρα Στο βίντεο από το επεισόδιο που σημειώθηκε την Πέμπτη στα προάστια του Παρισιού , φαίνεται η αστυνομικός που για άγνωστο λόγο είναι μόνη της να καταδιώκεται από νεαρούς.Κάποια στιγμή ένας εξ αυτών της βάζει τρικλοποδία με αποτέλεσμα η αστυνομικός να πέσει στο έδαφος δίνοντας την ευκαιρία σε άλλους νεαρούς να την κλωτσήσουν με το βίντεο να διακόπτεται απότομα.«Η εικόνα αυτής της νεαρής αστυνομικού, την οποία καταδιώκει ένα ουρλιαχτό πλήθος που κραυγάζει το μίσος του, την ρίχνει στο έδαφος και της επιτίθεται, είναι ανυπόφορη. Αυτές οι πράξεις αξίζουν παραδειγματικές τιμωρίες. Ας γνωρίζει ότι απόψε εκατομμύρια Γάλλοι της προσφέρουν τη θερμή υποστήριξή τους» έγραψε στο Χ ηΟ πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού,, δήλωσε: «Τα πλάνα με μια αστυνομικό να καταδιώκεται στους δρόμους και να δέχεται επίθεση από πλήθος ενώ βρίσκεται πεσμένη στο έδαφος σήμερα το πρωί στο Παρίσι δείχνουν τι έχει γίνει η Γαλλία έπειτα από δεκαετίες χαλαρότητας και μαζικής μετανάστευσης. Για πόσο ακόμη θα ανεχόμαστε αυτή τη βαρβαρότητα; Για πόσο ακόμη θα αφήνουμε τη χώρα μας να βυθίζεται χωρίς να αντιδρούμε;»Από την πλευρά του, αφού καταδίκασε «την ανεξέλεγκτη βία», αποκάλυψε ότι μόνο την Πέμπτη συνελήφθησαν 1.949 άτομα, τα περισσότερα ηλικίας μεταξύ 15 και 18 ετών, και τέθηκαν υπό κράτηση για μια σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη. Ο ίδιος καταδίκασε «τη στοχοποίηση των δυνάμεων επιβολής του νόμου, τη ρίψη αντικειμένων, τις πράξεις βίας, τις λεκτικές επιθέσεις, τις απόπειρες εμπρησμού και τη γενικότερη αστική βία» την ώρα που τουλάχιστον 305 αστυνομικοί και μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν τραυματιστεί.

Κλειστά περίπου 400 σχολεία

Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε ότι περίπου 400 σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.



Ο ίδιος γνωστοποίησε ακόμη ότι από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν τραυματιστεί 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού της εκπαίδευσης.



Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αιτήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ελλείψεις καθηγητών, τις υπερπλήρεις τάξεις, την κατάσταση των σχολικών κτιρίων και τις γενικότερες συνθήκες φοίτησης.