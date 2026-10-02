Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ Δεξαμενόπλοιο

Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα

Φωτιά ξέσπασε στο πλοίο - Ασφαλές το πλήρωμα, άγνωστη μέχρι στιγμής η έκταση των ζημιών

Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα
Μηνάς Τσαμόπουλος
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της 1ης Οκτωβρίου στα Στενά του Ορμούζ, όταν δεξαμενόπλοιο που διέπλεε την περιοχή φέρεται να επλήγη από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση της EOS Marine και του συστήματος MarSec, το περιστατικό σημειώθηκε στις 17:50 UTC, δηλαδή στις 20:50 ώρα Ελλάδας. Η πηγή χαρακτηρίζει την αξιοπιστία της πληροφορίας ως «υψηλή».

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το μέγεθος των ζημιών στο δεξαμενόπλοιο, ούτε εάν υπάρχει περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες.

Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα


Οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να διατηρούν σε συνεχή λειτουργία την οπτική επιτήρηση και τα ραντάρ, να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και να αναφέρουν κάθε ύποπτη δραστηριότητα στις τοπικές ναυτιλιακές αρχές.

Παράλληλα, συστήνεται στα πληρώματα να παρακολουθούν τις τοπικές και εθνικές προειδοποιήσεις για εναέριες απειλές και να ακολουθούν, όπου είναι διαθέσιμες, τις οδηγίες των στρατιωτικών αρχών σε περίπτωση επίθεσης με πυραύλους ή περιφερόμενα πυρομαχικά.
Μηνάς Τσαμόπουλος
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης