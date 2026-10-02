Πέθανε στα 34 του ο σύντροφος της Τζίπσι Ρόουζ Μπλάνσαρντ: Τον είχε γνωρίσει ενώ βρισκόταν στη φυλακή για τον φόνο της μητέρας της
Πέθανε στα 34 του ο σύντροφος της Τζίπσι Ρόουζ Μπλάνσαρντ: Τον είχε γνωρίσει ενώ βρισκόταν στη φυλακή για τον φόνο της μητέρας της
Βρέθηκε νεκρός ανήμερα των γενεθλίων του στο σπίτι του στη Λουιζιάνα - Μαζί με την Μπλάνσαρντ είχαν αποκτήσει μία κόρη
Ο Κεν Ούρκερ, σύντροφος της Τζίπσι Ρόουζ Μπλάνσαρντ και πατέρας της κόρης τους, πέθανε σε ηλικία 34 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του.
Ο Ούρκερ βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από μέλος της οικογένειάς του την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου σε σπίτι στη Λουιζιάνα. Σύμφωνα με το People, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Lafourche επιβεβαίωσε ότι οι αρχές κλήθηκαν στην εν λόγω κατοικία περίπου στις 18:15 και, όταν έφτασαν, τον βρήκαν ήδη νεκρό. Η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται από τις αρχές.
Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η Μπλάνσαρντ είχε στείλει νωρίτερα μήνυμα στον Ούρκερ για να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του, χωρίς όμως να λάβει απάντηση. Αργότερα, ο αδελφός της, Ντίλαν, και η σύζυγός του φέρονται να τον βρήκαν μέσα στο σπίτι. Η αδελφή του Ούρκερ, Ότομ, επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατό του μέσω TikTok, αναφέροντας ότι τα τελευταία λόγια που της είχε πει ήταν «σ’ αγαπώ».
Η Τζίπσι Ρόουζ Μπλάνσαρντ και ο Κεν Ούρκερ είχαν αποκτήσει μία κόρη, την Ορόρα Ράινα Ούρκερ, στα τέλη του 2024. Η γνωριμία τους είχε γίνει αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν η Μπλάνσαρντ βρισκόταν ακόμη στη φυλακή για τη συμμετοχή της στη δολοφονία της μητέρας της, Ντι Ντι Μπλάνσαρντ. Ο Ούρκερ της έκανε πρόταση γάμου τον Οκτώβριο του 2018, ωστόσο η σχέση τους πέρασε από αρκετές διακοπές και επανασυνδέσεις.
Το ζευγάρι χώρισε για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η Μπλάνσαρντ παντρεύτηκε τον Ράιαν Άντερσον. Λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή της τον Δεκέμβριο του 2023, ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Άντερσον και τον Απρίλιο του 2024 επανασυνδέθηκε με τον Ούρκερ.
Ο ίδιος είχε περιγράψει στο People πώς οι δυο τους οδηγήθηκαν ξανά ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Όπως είχε πει, επισκέφθηκε την Μπλάνσαρντ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Απριλίου του 2024, λίγο μετά την αποφυλάκισή της, και πέρασαν μαζί μερικές ημέρες. Έναν μήνα αργότερα συναντήθηκαν ξανά για ένα φεστιβάλ τζαζ και λίγο αργότερα έμαθαν ότι περίμεναν παιδί.
Μετά τη γέννηση της κόρης τους, η Μπλάνσαρντ είχε μιλήσει δημόσια για τον τρόπο με τον οποίο ο Ούρκερ είχε προσαρμοστεί στον ρόλο του πατέρα. Όπως είχε πει στο People, ήταν συγκινητικό να τον βλέπει να ωριμάζει μέσα από αυτή τη νέα εμπειρία, ενώ είχε επισημάνει ότι αποδείχθηκε πολύ πιο υπομονετικός απ’ όσο περίμενε. Ο ίδιος, από την πλευρά του, είχε δηλώσει ότι ήθελε να δώσει στην Μπλάνσαρντ χρόνο να δημιουργήσει τη δική της ταυτότητα μετά την αποφυλάκισή της και είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για την αλλαγή που, όπως έλεγε, είχε δει σε εκείνη.
Σε δήλωσή της στο People η Τζίπσι Ρόουζ Μπλάνσαρντ ανέφερε ότι ο θάνατος του Ούρκερ φαίνεται να συνδέεται με υπερβολική δόση άγνωστης ουσίας, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν επρόκειτο για ατύχημα ή αν ήταν σκόπιμη ενέργεια. Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί και η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Η Μπλάνσαρντ τον περιέγραψε ως αφοσιωμένο πατέρα και άνθρωπο που αγαπούσε βαθιά, ζητώντας παράλληλα να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας μετά τον αιφνίδιο θάνατό του.
Ο Ούρκερ βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από μέλος της οικογένειάς του την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου σε σπίτι στη Λουιζιάνα. Σύμφωνα με το People, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Lafourche επιβεβαίωσε ότι οι αρχές κλήθηκαν στην εν λόγω κατοικία περίπου στις 18:15 και, όταν έφτασαν, τον βρήκαν ήδη νεκρό. Η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται από τις αρχές.
Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η Μπλάνσαρντ είχε στείλει νωρίτερα μήνυμα στον Ούρκερ για να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του, χωρίς όμως να λάβει απάντηση. Αργότερα, ο αδελφός της, Ντίλαν, και η σύζυγός του φέρονται να τον βρήκαν μέσα στο σπίτι. Η αδελφή του Ούρκερ, Ότομ, επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατό του μέσω TikTok, αναφέροντας ότι τα τελευταία λόγια που της είχε πει ήταν «σ’ αγαπώ».
Η Τζίπσι Ρόουζ Μπλάνσαρντ και ο Κεν Ούρκερ είχαν αποκτήσει μία κόρη, την Ορόρα Ράινα Ούρκερ, στα τέλη του 2024. Η γνωριμία τους είχε γίνει αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν η Μπλάνσαρντ βρισκόταν ακόμη στη φυλακή για τη συμμετοχή της στη δολοφονία της μητέρας της, Ντι Ντι Μπλάνσαρντ. Ο Ούρκερ της έκανε πρόταση γάμου τον Οκτώβριο του 2018, ωστόσο η σχέση τους πέρασε από αρκετές διακοπές και επανασυνδέσεις.
Το ζευγάρι χώρισε για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η Μπλάνσαρντ παντρεύτηκε τον Ράιαν Άντερσον. Λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή της τον Δεκέμβριο του 2023, ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Άντερσον και τον Απρίλιο του 2024 επανασυνδέθηκε με τον Ούρκερ.
Ο ίδιος είχε περιγράψει στο People πώς οι δυο τους οδηγήθηκαν ξανά ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Όπως είχε πει, επισκέφθηκε την Μπλάνσαρντ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Απριλίου του 2024, λίγο μετά την αποφυλάκισή της, και πέρασαν μαζί μερικές ημέρες. Έναν μήνα αργότερα συναντήθηκαν ξανά για ένα φεστιβάλ τζαζ και λίγο αργότερα έμαθαν ότι περίμεναν παιδί.
Μετά τη γέννηση της κόρης τους, η Μπλάνσαρντ είχε μιλήσει δημόσια για τον τρόπο με τον οποίο ο Ούρκερ είχε προσαρμοστεί στον ρόλο του πατέρα. Όπως είχε πει στο People, ήταν συγκινητικό να τον βλέπει να ωριμάζει μέσα από αυτή τη νέα εμπειρία, ενώ είχε επισημάνει ότι αποδείχθηκε πολύ πιο υπομονετικός απ’ όσο περίμενε. Ο ίδιος, από την πλευρά του, είχε δηλώσει ότι ήθελε να δώσει στην Μπλάνσαρντ χρόνο να δημιουργήσει τη δική της ταυτότητα μετά την αποφυλάκισή της και είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για την αλλαγή που, όπως έλεγε, είχε δει σε εκείνη.
Σε δήλωσή της στο People η Τζίπσι Ρόουζ Μπλάνσαρντ ανέφερε ότι ο θάνατος του Ούρκερ φαίνεται να συνδέεται με υπερβολική δόση άγνωστης ουσίας, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν επρόκειτο για ατύχημα ή αν ήταν σκόπιμη ενέργεια. Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί και η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Η Μπλάνσαρντ τον περιέγραψε ως αφοσιωμένο πατέρα και άνθρωπο που αγαπούσε βαθιά, ζητώντας παράλληλα να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας μετά τον αιφνίδιο θάνατό του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα