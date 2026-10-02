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Γαμπρός στην Αυστραλία έγινε viral για γκάφα στον γάμο: Αντί για το όνομα της νύφης, είπε της... αδελφής της, «θα σε είχα σκοτώσει» του γράφουν
Γαμπρός στην Αυστραλία έγινε viral για γκάφα στον γάμο: Αντί για το όνομα της νύφης, είπε της... αδελφής της, «θα σε είχα σκοτώσει» του γράφουν
Η Έμα, ωστόσο, θέωρησε το λάθος του συζύγου της ένα ανόητο γλωσσικό ολίσθημα και όχι εσκεμμένη κίνηση
Viral αλλά για τους λάθους λόγους έχει γίνει ένας γαμπρός στην Αυστραλία ο οποίος στην τελετή ανταλλαγής των όρκων αιώνιας αγάπης αντί για το όνομα της μέλλουσας συζύγου του, είπε το όνομα της... αδελφής της!
Το απρόοπτο σημειώθηκε σε γάμο στο Μπρίσμπεϊν με το βίντεο να δημοσιεύεται στα social media από την Έμα, τη νύφη που έπεσε θύμα της γκάφας του γαμπρού, έχοντας ξεπεράσει τα 2,2 εκατομμύρια views.
«POV: Στέκεσαι μπροστά στον βωμό και ο σύζυγός σου σε αποκαλεί με λάθος όνομα», έγραψε η νύφη στη λεζάντα του βίντεο στο οποίο ο μέλλοντας σύζυγός της ορκίστηκε αιώνια αγάπη στην «Έμιλι». «Ανατροπή. Είναι το όνομα της αδελφής μου. Ακόμα προσπαθώ να το ξεπεράσω που με αποκάλεσε Έμιλι μπροστά στον βωμό» εξήγησε η νύφη.
Τα όσα συνέβησαν στον γάμο προκάλεσαν οργισμένα σχόλια κάτω από το βίντεο της Έμα: ««Θα έπρεπε να σε σκοτώσω», έγραψε ένας σχολιαστής. «Θα είχα φύγει και θα είχα ακυρώσει τον γάμο», έγραψε ένας άλλος. «Αυτό είναι το πιο ταπεινωτικό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει ένας γάμος. Λυπάμαι τόσο πολύ, κοπέλα μου» πρόσθεσε ένας τρίτος. «Αυτό είναι πραγματικά περίεργο και μερικές φορές είναι τα πιο απλά σημάδια που αποκαλύπτουν τα μεγαλύτερα ψέματα» εκτίμησε ένας τέταρτος.
Η Έμα, ωστόσο, θέωρησε το λάθος του συζύγου της ένα ανόητο γλωσσικό ολίσθημα και όχι εσκεμμένη κίνηση. Όπως απάντησε σε ένα από τα σχόλια «αν ήταν ένα τυχαίο όνομα, θα είχα ΠΟΛΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Η αδελφή μου είναι η καλύτερή μου φίλη. Δεν έχω καμία ανησυχία».
Το απρόοπτο σημειώθηκε σε γάμο στο Μπρίσμπεϊν με το βίντεο να δημοσιεύεται στα social media από την Έμα, τη νύφη που έπεσε θύμα της γκάφας του γαμπρού, έχοντας ξεπεράσει τα 2,2 εκατομμύρια views.
«POV: Στέκεσαι μπροστά στον βωμό και ο σύζυγός σου σε αποκαλεί με λάθος όνομα», έγραψε η νύφη στη λεζάντα του βίντεο στο οποίο ο μέλλοντας σύζυγός της ορκίστηκε αιώνια αγάπη στην «Έμιλι». «Ανατροπή. Είναι το όνομα της αδελφής μου. Ακόμα προσπαθώ να το ξεπεράσω που με αποκάλεσε Έμιλι μπροστά στον βωμό» εξήγησε η νύφη.
@emmagraceshay Plot twist: it’s my sisters name. Still not over being called Emily at the altar. #WeddingTok #WeddingFail #weddingday #MumTok #australianmum ♬ original sound - Tyra
Τα όσα συνέβησαν στον γάμο προκάλεσαν οργισμένα σχόλια κάτω από το βίντεο της Έμα: ««Θα έπρεπε να σε σκοτώσω», έγραψε ένας σχολιαστής. «Θα είχα φύγει και θα είχα ακυρώσει τον γάμο», έγραψε ένας άλλος. «Αυτό είναι το πιο ταπεινωτικό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει ένας γάμος. Λυπάμαι τόσο πολύ, κοπέλα μου» πρόσθεσε ένας τρίτος. «Αυτό είναι πραγματικά περίεργο και μερικές φορές είναι τα πιο απλά σημάδια που αποκαλύπτουν τα μεγαλύτερα ψέματα» εκτίμησε ένας τέταρτος.
Η Έμα, ωστόσο, θέωρησε το λάθος του συζύγου της ένα ανόητο γλωσσικό ολίσθημα και όχι εσκεμμένη κίνηση. Όπως απάντησε σε ένα από τα σχόλια «αν ήταν ένα τυχαίο όνομα, θα είχα ΠΟΛΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Η αδελφή μου είναι η καλύτερή μου φίλη. Δεν έχω καμία ανησυχία».
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