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Influencers στην Καλιφόρνια το τερμάτισαν: Πόζαραν για φωτογραφίες σε ασθενοφόρο που περίμενε ασθενή, ενοχλήθηκαν όταν τους απομάκρυναν, δείτε βίντεο
Influencers στην Καλιφόρνια το τερμάτισαν: Πόζαραν για φωτογραφίες σε ασθενοφόρο που περίμενε ασθενή, ενοχλήθηκαν όταν τους απομάκρυναν, δείτε βίντεο
Ο άνδρας που έκανε το μοντέλο για την κοπέλα που τον φωτογράφιζε, κάπνιζε και τσιγάρο
Στα άκρα έφτασε το πάθος του για ένα κλικ και μια ανάρτηση στα social media ένα ζευγάρι influencer στην Καλιφόρνια που δεν δίστασε να ποζάρει για φωτογραφίες σε ασθενοφόρο που περίμενε να παραλάβει ασθενή.
Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media φαίνεται ένας άνδρας στα λευκά να ποζάρει στην είσοδο του ασθενοφόρου έχοντας ένα τσιγάρο στο στόμα, ενώ μια γυναίκα που τον συνοδεύει τραβάει φωτογραφίες.
Το πιο εξοργιστικό είναι ότι όταν ένας άνδρας τους ζήτησε να απομακρυνθούν, οι δύο πρωταγωνιστές του βίντεο έδειξαν να ενοχλούνται από την παρατήρηση που τους έγινε.
Την ίδια ώρα, δε, στο ασθενοφόρο έφτανε το φορείο με τον ασθενή για να ξεκινήσει η διακομιδή σε νοσοκομείο.
TikToker ο οποίος έχει γίνει γνωστός στην πλατφόρμα επειδή στηλιτεύει την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά των influencers παρέθεσε τι προβλέπει το άρθρο 148 του Ποινικού Κώδικα της Καλιφόρνιας, το οποίο ορίζει ότι όποιος καθυστερεί ή παρεμποδίζει αστυνομικούς ή εργαζομένους σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους μπορεί να πληρώσει πρόστιμο 1.000 δολαρίων ή να εκτίσει ποινή φυλάκισης έως και ένα έτος.
Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media φαίνεται ένας άνδρας στα λευκά να ποζάρει στην είσοδο του ασθενοφόρου έχοντας ένα τσιγάρο στο στόμα, ενώ μια γυναίκα που τον συνοδεύει τραβάει φωτογραφίες.
ALERT: “Influencer” trying to get clicks by smoking a cigarette in the back of an ambulance pushed out of the way so a guy can be put into the vehicle on a gurney.— E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 1, 2026
An ambulance in Los Angeles was preparing to transport a man when 2 people thought it was the perfect time for a… pic.twitter.com/GWkOdCVxfZ
Το πιο εξοργιστικό είναι ότι όταν ένας άνδρας τους ζήτησε να απομακρυνθούν, οι δύο πρωταγωνιστές του βίντεο έδειξαν να ενοχλούνται από την παρατήρηση που τους έγινε.
Την ίδια ώρα, δε, στο ασθενοφόρο έφτανε το φορείο με τον ασθενή για να ξεκινήσει η διακομιδή σε νοσοκομείο.
TikToker ο οποίος έχει γίνει γνωστός στην πλατφόρμα επειδή στηλιτεύει την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά των influencers παρέθεσε τι προβλέπει το άρθρο 148 του Ποινικού Κώδικα της Καλιφόρνιας, το οποίο ορίζει ότι όποιος καθυστερεί ή παρεμποδίζει αστυνομικούς ή εργαζομένους σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους μπορεί να πληρώσει πρόστιμο 1.000 δολαρίων ή να εκτίσει ποινή φυλάκισης έως και ένα έτος.
@daadisnacks peak influencer dystopia #influencer ♬ Classic classical gymnopedie solo piano(1034554) - Lyrebirds music
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