Ράμα κατά Δημοκρατικών για τις εξεγέρσεις: Δεν μπορείτε να νικήσετε τον Τραμπ κι έρχεστε στην Αλβανία για εκδίκηση
Ράμα κατά Δημοκρατικών για τις εξεγέρσεις: Δεν μπορείτε να νικήσετε τον Τραμπ κι έρχεστε στην Αλβανία για εκδίκηση
«Αν έφερναν ξένα κεφάλαια στη Γερμανία, θα λέγατε ότι η Γερμανία ξεπουλιέται;» διερωτήθηκε ο Αλβανός πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξή του στο γερμανικό μέσο Welt
Αιχμές κατά των Αμερικανών Δημοκρατικών για τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στην Αλβανία που στρέφονται κατά του project για την ανέγερση πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε ο Έντι Ράμα.
Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν αρχικά ως διαμαρτυρίες για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερο κίνημα κατά της κυβέρνησης Ράμα και συμπληρώνουν, πλέον, 124 συνεχόμενες ημέρες, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών μέσων ενημέρωσης.
Σε συνέντευξή του στο γερμανικό περιοδικό Welt, ο Ράμα απέδωσε το διεθνές ενδιαφέρον για τις κινητοποιήσεις στη «μακριά σκιά του Ντόναλντ Τραμπ».
«Είπα στους Δημοκρατικούς φίλους μου στην Αμερική: Αν δεν μπορείτε να νικήσετε τον Τραμπ στην Αμερική, μην έρχεστε στην Αλβανία για να πάρετε εκδίκηση. Αυτό δεν είναι δίκαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Τα σχέδια προκάλεσαν αντιδράσεις στην Αλβανία και στο εξωτερικό στα τέλη Μαΐου, ενώ από τότε πραγματοποιούνται κάθε βράδυ συγκεντρώσεις έξω από το γραφείο του Ράμα στα Τίρανα.
Οι κινητοποιήσεις έχουν λάβει διεθνείς διαστάσεις, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει, επίσης, ασχοληθεί με την υπόθεση, ενώ θέση έχουν πάρει επίσης η εταιρεία ένδυσης Patagonia και η Ντούα Λίπα, που έχει αλβανικές ρίζες.
Ο Ράμα υποστηρίζει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά έργα: το ένα αφορά το δημόσιας ιδιοκτησίας νησί Σαζάνι, πρώην σοβιετική στρατιωτική βάση, όπου προβλέπεται να αξιοποιηθεί μόλις το 8% της έκτασης, και το δεύτερο αφορά μια χερσόνησο που βρίσκεται σε ιδιωτική ιδιοκτησία.
Οι διαδηλωτές αντιδρούν επικαλούμενοι περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά και την απουσία επαρκούς δημόσιας διαβούλευσης. Παράλληλα, η Ειδική Εισαγγελία για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά της Αλβανίας (SPAK), η οποία έχει τη στήριξη της ΕΕ και των ΗΠΑ, ερευνά εάν Αλβανός επιχειρηματίας πλαστογράφησε έγγραφα ιδιοκτησίας που αφορούν την ιδιωτική έκταση.
«Αν έφερναν ξένα κεφάλαια στη Γερμανία, θα λέγατε ότι η Γερμανία ξεπουλιέται;» διερωτήθηκε κατά τη συνέντευξή του στο γερμανικό μέσο. «Εκπροσωπώ τα συμφέροντα της χώρας μου και θα συνεχίσω να το κάνω», πρόσθεσε.
Ο Αλβανός πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι οι διαπραγματεύσεις για το επενδυτικό σχέδιο βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι θα αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του.
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη στα Τίρανα μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Ράμα διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα εξασφαλίσει «πλήρη διαφάνεια» στη διαδικασία, δίνοντας στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το πολυσυζητημένο επενδυτικό σχέδιο.
Την ώρα, πάντως, που ο Ράμα συναντούσε την πρόεδρο της Κομισιόν, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα: «Όχι στην ΕΕ με τον Ράμα».
Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν αρχικά ως διαμαρτυρίες για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερο κίνημα κατά της κυβέρνησης Ράμα και συμπληρώνουν, πλέον, 124 συνεχόμενες ημέρες, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών μέσων ενημέρωσης.
Σε συνέντευξή του στο γερμανικό περιοδικό Welt, ο Ράμα απέδωσε το διεθνές ενδιαφέρον για τις κινητοποιήσεις στη «μακριά σκιά του Ντόναλντ Τραμπ».
«Είπα στους Δημοκρατικούς φίλους μου στην Αμερική: Αν δεν μπορείτε να νικήσετε τον Τραμπ στην Αμερική, μην έρχεστε στην Αλβανία για να πάρετε εκδίκηση. Αυτό δεν είναι δίκαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Το σχέδιο του Κούσνερ και οι αντιδράσειςΟ Τζάρεντ Κούσνερ συνδέεται με επενδυτικό σχέδιο δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στο ακατοίκητο νησί Σαζάνι, στη νότια Αλβανία, καθώς και σε παρακείμενη παράκτια έκταση δίπλα σε προστατευόμενη περιοχή όπου ζουν φλαμίνγκο, πελεκάνοι και άλλα είδη άγριας ζωής των υγροτόπων.
Τα σχέδια προκάλεσαν αντιδράσεις στην Αλβανία και στο εξωτερικό στα τέλη Μαΐου, ενώ από τότε πραγματοποιούνται κάθε βράδυ συγκεντρώσεις έξω από το γραφείο του Ράμα στα Τίρανα.
Οι κινητοποιήσεις έχουν λάβει διεθνείς διαστάσεις, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει, επίσης, ασχοληθεί με την υπόθεση, ενώ θέση έχουν πάρει επίσης η εταιρεία ένδυσης Patagonia και η Ντούα Λίπα, που έχει αλβανικές ρίζες.
Ο Ράμα υποστηρίζει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά έργα: το ένα αφορά το δημόσιας ιδιοκτησίας νησί Σαζάνι, πρώην σοβιετική στρατιωτική βάση, όπου προβλέπεται να αξιοποιηθεί μόλις το 8% της έκτασης, και το δεύτερο αφορά μια χερσόνησο που βρίσκεται σε ιδιωτική ιδιοκτησία.
Οι διαδηλωτές αντιδρούν επικαλούμενοι περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά και την απουσία επαρκούς δημόσιας διαβούλευσης. Παράλληλα, η Ειδική Εισαγγελία για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά της Αλβανίας (SPAK), η οποία έχει τη στήριξη της ΕΕ και των ΗΠΑ, ερευνά εάν Αλβανός επιχειρηματίας πλαστογράφησε έγγραφα ιδιοκτησίας που αφορούν την ιδιωτική έκταση.
«Αν έφερναν ξένα κεφάλαια στη Γερμανία, θα λέγατε ότι πωλείται;»Ο Ράμα απέρριψε τα συνθήματα των διαδηλωτών, όπως «Η Αλβανία δεν πωλείται» και «Η Αλβανία στους Αλβανούς».
«Αν έφερναν ξένα κεφάλαια στη Γερμανία, θα λέγατε ότι η Γερμανία ξεπουλιέται;» διερωτήθηκε κατά τη συνέντευξή του στο γερμανικό μέσο. «Εκπροσωπώ τα συμφέροντα της χώρας μου και θα συνεχίσω να το κάνω», πρόσθεσε.
Ο Αλβανός πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι οι διαπραγματεύσεις για το επενδυτικό σχέδιο βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι θα αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του.
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη στα Τίρανα μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Ράμα διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα εξασφαλίσει «πλήρη διαφάνεια» στη διαδικασία, δίνοντας στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το πολυσυζητημένο επενδυτικό σχέδιο.
Την ώρα, πάντως, που ο Ράμα συναντούσε την πρόεδρο της Κομισιόν, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα: «Όχι στην ΕΕ με τον Ράμα».
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