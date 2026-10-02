Πέντε νεκροί από κατάρρευση σε ορυχείο στη Σόμα της Τουρκίας
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Τουρκία Ορυχείο

Πέντε νεκροί από κατάρρευση σε ορυχείο στη Σόμα της Τουρκίας

Δύο μεταλλωρύχοι ανασύρθηκαν ζωντανοί - Ένας εκ των διασωθέντων εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ ο δεύτερος έλαβε εξιτήριο

Πέντε νεκροί από κατάρρευση σε ορυχείο στη Σόμα της Τουρκίας
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Πέντε εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από κατάρρευση σε ορυχείο στη Σόμα της επαρχίας Μανίσα, στη δυτική Τουρκία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD). Συνολικά επτά μεταλλωρύχοι ανασύρθηκαν, εκ των οποίων δύο ζωντανοί. Ο ένας διασωθείς εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ ο δεύτερος πήρε εξιτήριο.

Η νομαρχία της Μανίσα είχε ανακοινώσει νωρίτερα τον εντοπισμό τριών νεκρών και την ολοκλήρωση των ερευνών, πριν η AFAD γνωστοποιήσει τον τελικό απολογισμό των πέντε θυμάτων: Μετά την κατάρρευση, συγκροτήθηκε κέντρο διαχείρισης κρίσης υπό τον συντονισμό των νομαρχιακών αρχών της Μανίσα, οι οποίες ανακοίνωσαν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.



Συλλυπητήρια εξέφρασαν ο πρόεδρος της τουρκικής Βουλής Νουμάν Κουρτουλμούς, υπουργοί και εκπρόσωποι της προεδρίας και του κυβερνώντος κόμματος. Η υπουργός Οικογένειας Μαχινούρ Οζντεμίρ Γκιοκτάς ανέφερε ότι ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης βρίσκονται στο ορυχείο και στο νοσοκομείο, δίπλα στους εργαζομένους και στις οικογένειές τους.
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Η τραγωδία του 2014

Η Σόμα, στην επαρχία Μανίσα της δυτικής Τουρκίας, παραμένει συνδεδεμένη με τη μεγαλύτερη μεταλλευτική τραγωδία στην ιστορία της χώρας. Στις 13 Μαΐου 2014, πυρκαγιά στο ανθρακωρυχείο προκάλεσε τον θάνατο 301 εργαζομένων, κυρίως από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα. Η καταστροφή συγκλόνισε την Τουρκία και προκάλεσε διαδηλώσεις για τις συνθήκες εργασίας και τα μέτρα ασφαλείας στα ορυχεία. Έκθεση πραγματογνωμόνων, που υποβλήθηκε στην εισαγγελία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποτραπεί και ανέδειξε σοβαρές ελλείψεις στην προστασία των εργαζομένων.
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