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Πέντε νεκροί από κατάρρευση σε ορυχείο στη Σόμα της Τουρκίας
Δύο μεταλλωρύχοι ανασύρθηκαν ζωντανοί - Ένας εκ των διασωθέντων εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ ο δεύτερος έλαβε εξιτήριο
Η νομαρχία της Μανίσα είχε ανακοινώσει νωρίτερα τον εντοπισμό τριών νεκρών και την ολοκλήρωση των ερευνών, πριν η AFAD γνωστοποιήσει τον τελικό απολογισμό των πέντε θυμάτων: Μετά την κατάρρευση, συγκροτήθηκε κέντρο διαχείρισης κρίσης υπό τον συντονισμό των νομαρχιακών αρχών της Μανίσα, οι οποίες ανακοίνωσαν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.
#SONDAKİKA— Tevfik Barbaros Araf (@OkcularTepesi13) October 1, 2026
Manisa'nın Soma ilçesi bir madende göçük meydana geldi.
İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 7 işçiden 2'si sağ kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Allah vefat edenlere rahmet eyleye.
İnşaallah mahsur kalan işçiler sağ salim çıkartılır. pic.twitter.com/E8n2iVAIzt
Συλλυπητήρια εξέφρασαν ο πρόεδρος της τουρκικής Βουλής Νουμάν Κουρτουλμούς, υπουργοί και εκπρόσωποι της προεδρίας και του κυβερνώντος κόμματος. Η υπουργός Οικογένειας Μαχινούρ Οζντεμίρ Γκιοκτάς ανέφερε ότι ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης βρίσκονται στο ορυχείο και στο νοσοκομείο, δίπλα στους εργαζομένους και στις οικογένειές τους.
Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. pic.twitter.com/KYyV7n49Gl— SuperHaber (@superhaber) October 1, 2026
🚨 SOMA’DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK!— ÇAĞDAŞ HABER MERKEZİ TÜRKİYE (@cagda92672) October 1, 2026
7 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI: 2’Sİ KURTARILDI
Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi.
İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2’si sağ olarak kurtarıldı.. pic.twitter.com/0aYdiyLVGJ
Η τραγωδία του 2014Η Σόμα, στην επαρχία Μανίσα της δυτικής Τουρκίας, παραμένει συνδεδεμένη με τη μεγαλύτερη μεταλλευτική τραγωδία στην ιστορία της χώρας. Στις 13 Μαΐου 2014, πυρκαγιά στο ανθρακωρυχείο προκάλεσε τον θάνατο 301 εργαζομένων, κυρίως από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα. Η καταστροφή συγκλόνισε την Τουρκία και προκάλεσε διαδηλώσεις για τις συνθήκες εργασίας και τα μέτρα ασφαλείας στα ορυχεία. Έκθεση πραγματογνωμόνων, που υποβλήθηκε στην εισαγγελία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποτραπεί και ανέδειξε σοβαρές ελλείψεις στην προστασία των εργαζομένων.
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