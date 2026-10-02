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Δύο νησιά εμφανίσθηκαν μετά τις εκρήξεις του ηφαιστείου Ανάκ Κρακατάου στην Ινδονησία
Τα νησιά βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το όρος Ανάκ Κρακατάου
Τα νησιά βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το όρος Ανάκ Κρακατάου, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες, ανέφερε το Κέντρο Ηφαιστειολογίας και Μετριασμού Γεωλογικών Κινδύνων (PVMBG).
À lire aussi sur mon blog :— Claude Grandpey, Volcans & Glaciers (@Kilauea50) October 2, 2026
De nouvelles îles à proximité de l'Anak Krakatau (Indonésie).
Right now on my weblog :
New islands close to Anak Krakatau (Indonesia).
https://t.co/pVQpFalXnJ via @ClaudeGrandpey pic.twitter.com/C7Gejwe9Zg
«Βάσει της ανάλυσης δορυφορικών φωτογραφιών Sentinel, δύο σχηματισμοί που μοιάζουν με μικρά νησιά είναι ορατοί γύρω από το όρος Ανάκ Κρακατάου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η υπεύθυνη της υπηρεσίας Ρίτα Σουσιλαουάτι.
Είναι πολύ νωρίς για να χαρακτηρισθούν τα νησιά αυτά «παιδιά» ή «εγγόνια» του όρους Ανάκ Κρακατάου, πρόσθεσε η Ρίτα, διευκρινίζοντας ακόμα ότι τα δύο νησιά, που έχουν αναδυθεί, μπορεί να μην διαρκέσουν, καθώς ενδέχεται να διαβρωθούν από τα κύματα.
🌋 IMPRESIONANTE ERUPCIÓN DEL ANAK KRAKATAU EN INDONESIA 🇮🇩— José Díaz (@JJDiazMachuca) September 8, 2026
El volcán Anak Krakatau volvió a mostrar su fuerza con una potente actividad eruptiva.
La columna de ceniza alcanzó hasta 15 kilómetros de altura, obligando al cierre temporal de varios aeropuertos.
El volcán… pic.twitter.com/tjhS1JXuy5
Το ηφαίστειο Ανάκ Κρακατάου, που σημαίνει «παιδί του Κρακατόα», βρίσκεται ανάμεσα στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα, σε απόσταση 150 χιλιομέτρων ανατολικά της Τζακάρτα.
Εξερράγη στις αρχές Σεπτεμβρίου προκαλώντας το κλείσιμο αεροδρομίων σε όλη τη χώρα και τη ματαίωση εκατοντάδων πτήσεων. Η έκρηξη του Κρακατόα το 1883 ήταν μία από τις πιο φονικές καταστροφές στην ιστορία, με απολογισμό που υπολογίζεται σε 35.000 νεκρούς.
#Internacionales— El Clarín (@SVElClarin) September 28, 2026
Tras una serie de erupciones del volcán Anak Krakatoa, en Indonesia, se formó una nueva isla de 30.3 hectáreas bautizada como Cucú Krakatau o “Nieto de Krakatoa”.
Expertos aclararon que esta acumulación de tierra no constituye un nuevo volcán independiente. pic.twitter.com/wnIIfD7maK
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