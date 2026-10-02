Η Αλγερία επεκτείνει τη θανατική ποινή σε εμπρηστές δασών

Η κάτω Βουλή ενέκρινε την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα – Η χώρα τηρεί μορατόριουμ από το 1993

δασών, παρότι η χώρα εφαρμόζει μορατόριουμ στην εφαρμογή της, μέτρο που απαίτησε ο πρόεδρος της χώρας έπειτα από τις φονικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.



Το κείμενο, που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, επεκτείνει επίσης τη δυνατότητα επιβολής της εσχάτης των ποινών σε υποθέσεις απαγωγών παιδιών συνοδευόμενες από την άσκηση βίας, καθώς οι αρχές αναφέρονται σε αναζωπύρωση των ενεργειών αυτής της φύσης τα τελευταία χρόνια.







Στη Βουλή, το κείμενο εξασφάλισε την υποστήριξη των παρατάξεων της πλειοψηφίας, ενώ μικρό κόμμα της αντιπολίτευσης επαναβεβαίωσε πως απορρίπτει τη



«Ψηφίσαμε υπέρ αυτού του νομοσχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του σε νομικό επίπεδο, καθώς επίσης και σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο για την αλγερινή κοινωνία», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Φατίμα Ζαχρά Μπενσάφι, βουλεύτρια του Εθνικού Δημοκρατικού Συναγερμού (RND, πρόσκειται στην εξουσία).







Η Συνέλευση για τον Πολιτισμό και τη Δημοκρατία (RCD, αντιπολίτευση τασσόμενη υπέρ του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους), μικρό κόμμα με 4 βουλευτές, καταψήφισε το νομοσχέδιο.



«Είμαστε αντίθετοι στην ποινή του θανάτου, αυτό δεν είναι νέα θέση του RCD. Από την ίδρυσή του, το κόμμα αγωνίζεται εναντίον (της)», δήλωσε ο Ρασίντ Χασάνι, βουλευτής της παράταξης. «Διότι θεωρούμε ότι το κράτος δεν εκδικείται και δεν σκοτώνει».



Κλείσιμο μορατόριουμ στην εφαρμογή της από το 1993.



Η αλλαγή της νομοθεσίας προβλέπει την επιβολή της θανατικής ποινής σε πρόσωπα που κρίνονται ένοχα για «εμπρησμούς δασών».



«Οποιοσδήποτε απαγάγει παιδί με οποιονδήποτε τρόπο, το βασανίζει, το κακοποιεί σεξουαλικά ή/και το ακρωτηριάζει» να αντιμετωπίζει επίσης το ενδεχόμενο να του επιβληθεί η ίδια ποινή.



Ως τώρα τα αδικήματα αυτά επέσυραν ποινές 20 ετών και ισόβιας κάθειρξης αντίστοιχα, εξήγησε τη Δευτέρα ο Λότφι Μπουτζέμα στους βουλευτές.



Η κάτω Βουλή της Αλγερίας αποφάσισε χθες Πέμπτη να επεκταθεί η δυνατότητα επιβολής της ποινής του θανάτου σε δράστες εμπρησμών δασών, παρότι η χώρα εφαρμόζει μορατόριουμ στην εφαρμογή της, μέτρο που απαίτησε ο πρόεδρος της χώρας έπειτα από τις φονικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.Το κείμενο, που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, επεκτείνει επίσης τη δυνατότητα επιβολής της εσχάτης των ποινών σε υποθέσεις απαγωγών παιδιών συνοδευόμενες από την άσκηση βίας, καθώς οι αρχές αναφέρονται σε αναζωπύρωση των ενεργειών αυτής της φύσης τα τελευταία χρόνια.«Η υιοθέτηση της ποινής του θανάτου για τέτοιες πράξεις αποτελεί την προσήκουσα νομική αντίδραση για να εξαλειφθούν τα εγκλήματα αυτά», σχολίασε με ικανοποίηση ο υπουργός Δικαιοσύνης Λότφι Μπουτζέμα.Στη Βουλή, το κείμενο εξασφάλισε την υποστήριξη των παρατάξεων της πλειοψηφίας, ενώ μικρό κόμμα της αντιπολίτευσης επαναβεβαίωσε πως απορρίπτει τη θανατική ποινή «Ψηφίσαμε υπέρ αυτού του νομοσχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του σε νομικό επίπεδο, καθώς επίσης και σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο για την αλγερινή κοινωνία», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Φατίμα Ζαχρά Μπενσάφι, βουλεύτρια του Εθνικού Δημοκρατικού Συναγερμού (RND, πρόσκειται στην εξουσία).Σύμφωνα με την πολιτικό σκοπός είναι να «ενισχυθεί η αποτρεπτική ισχύς του αλγερινού κράτους».Η Συνέλευση για τον Πολιτισμό και τη Δημοκρατία (RCD, αντιπολίτευση τασσόμενη υπέρ του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους), μικρό κόμμα με 4 βουλευτές, καταψήφισε το νομοσχέδιο.«Είμαστε αντίθετοι στην ποινή του θανάτου, αυτό δεν είναι νέα θέση του RCD. Από την ίδρυσή του, το κόμμα αγωνίζεται εναντίον (της)», δήλωσε ο Ρασίντ Χασάνι, βουλευτής της παράταξης. «Διότι θεωρούμε ότι το κράτος δεν εκδικείται και δεν σκοτώνει».Στην Αλγερία συνεχίζουν να αποφασίζονται από τη δικαιοσύνη καταδίκες στην εσχάτη των ποινών, ιδίως σε υποθέσεις τρομοκρατίας και ανθρωποκτονιών από πρόθεση, αλλά τηρείστην εφαρμογή της από το 1993.Η αλλαγή της νομοθεσίας προβλέπει την επιβολή της θανατικής ποινής σε πρόσωπα που κρίνονται ένοχα για «εμπρησμούς δασών».«Οποιοσδήποτε απαγάγει παιδί με οποιονδήποτε τρόπο, το βασανίζει, το κακοποιεί σεξουαλικά ή/και το ακρωτηριάζει» να αντιμετωπίζει επίσης το ενδεχόμενο να του επιβληθεί η ίδια ποινή.Ως τώρα τα αδικήματα αυτά επέσυραν ποινές 20 ετών και ισόβιας κάθειρξης αντίστοιχα, εξήγησε τη Δευτέρα ο Λότφι Μπουτζέμα στους βουλευτές.

Ως τώρα ο ποινικός κώδικας, που εγκρίθηκε το 1966, προέβλεπε τη δυνατότητα επιβολής της θανατικής ποινής μόνο σε υποθέσεις πυρκαγιών που προκάλεσαν θανάτους ανθρώπων και απαγωγές παιδιών που συνοδεύονταν από κτηνωδία, απαίτηση για λύτρα ή οδηγούσαν στο θάνατο του θύματος, θύμισε ο υπουργός.



Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος Αμπντελματζίντ Ταμπούν είχε απαιτήσει από την κυβέρνησή του να «τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας» με διαδικασία κατεπείγοντος, έπειτα από σειρά φονικών πυρκαγιών στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.



Σύμφωνα με επίσημους αριθμούς, οι πυρκαγιές εκείνες είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες είχαν κάνει λόγο για δεκάδες θανάτους.



«Θα γίνονται εκτελέσεις» αφού εξαντλούνται τα ένδικα μέσα όσων καταδικάζονται, επέμεινε ο πρόεδρος Ταμπούν τότε.



Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε το Αλγέρι να ακυρώσει την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα και την επανέναρξη των εκτελέσεων, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο νόμου «βαθιά οπισθοδρομικό».



Ο κ. Μπουτζέμα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε πως προφέρονται εγγυήσεις από το δικαστικό σύστημα, ιδίως δυνατότητα προσφυγής και αμφισβήτησης των ποινών.



Κατά την άποψή του, η σκλήρυνση των ποινών δικαιολογείται από το ότι οι πυρκαγιές φέτος έφτασαν σε «επίπεδο οργανωμένου εγκλήματος» και κάποιες έρευνες υπέδειξαν σχέσεις με «ξένες» δυνάμεις.



Το γεγονός ότι στοχοποιούνται «το περιβάλλον και η οικονομία» και γίνονται εμπρησμοί «ενίοτε με υποκίνηση από το εξωτερικό» αποτελούν μορφή «προδοσίας» και «επίθεσης κατά της εδαφικής ακεραιότητας» της Αλγερίας, είπε ο υπουργός.



Το κείμενο μένει πλέον να εξεταστεί από το Συμβούλιο του Έθνους (την άνω Βουλή), προτού υπογραφτεί και επικυρωθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δημοσιευτεί στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης για να τεθεί σε ισχύ.