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Χτυπήθηκε βιομηχανική εγκατάσταση σε ουκρανικη επίθεση με drones στο Βόλγκογκραντ
Χτυπήθηκε βιομηχανική εγκατάσταση σε ουκρανικη επίθεση με drones στο Βόλγκογκραντ
Πυρκαγιά ξέσπασε και σε πολυκατοικία, με έναν τραυματία – Ο κυβερνήτης δεν κατονόμασε τον βιομηχανικό στόχο
Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπέλυσαν «μαζική» επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην πόλη Βολγκαγκράντ της Ρωσίας, όπου βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο, πλήττοντας «βιομηχανική εγκατάσταση», ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο περιφερειάρχης Αντρέι Μπατσάροφ μέσω Telegram.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η επιδρομή είχε αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος, που νοσηλεύεται, προτού κατασβεστεί.
Ο περιφερειάρχης απέφυγε να κατονομάσει την εγκατάσταση στο στόχαστρο της επιδρομής.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η επιδρομή είχε αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος, που νοσηλεύεται, προτού κατασβεστεί.
Ο περιφερειάρχης απέφυγε να κατονομάσει την εγκατάσταση στο στόχαστρο της επιδρομής.
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