Χτυπήθηκε βιομηχανική εγκατάσταση σε ουκρανικη επίθεση με drones στο Βόλγκογκραντ
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία drones

Χτυπήθηκε βιομηχανική εγκατάσταση σε ουκρανικη επίθεση με drones στο Βόλγκογκραντ

Πυρκαγιά ξέσπασε και σε πολυκατοικία, με έναν τραυματία – Ο κυβερνήτης δεν κατονόμασε τον βιομηχανικό στόχο

Χτυπήθηκε βιομηχανική εγκατάσταση σε ουκρανικη επίθεση με drones στο Βόλγκογκραντ
9 ΣΧΟΛΙΑ
Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπέλυσαν «μαζική» επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην πόλη Βολγκαγκράντ της Ρωσίας, όπου βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο, πλήττοντας «βιομηχανική εγκατάσταση», ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο περιφερειάρχης Αντρέι Μπατσάροφ μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η επιδρομή είχε αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος, που νοσηλεύεται, προτού κατασβεστεί.

Ο περιφερειάρχης απέφυγε να κατονομάσει την εγκατάσταση στο στόχαστρο της επιδρομής.
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης