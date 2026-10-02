Σχεδόν 2.000 προσαγωγές και 305 τραυματίες αστυνομικοί στις βίαιες μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, δείτε βίντεο

Η κυβέρνηση μιλά για «αστικές ταραχές» και κατηγορεί τη ριζοσπαστική Αριστερά ότι υποκινεί τα επεισόδια





Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται περίπου επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027 και ενώ η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη κοινωνική πίεση για την κατάσταση στην εκπαίδευση.







Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 305 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν στη διάρκεια των επεισοδίων της Πέμπτης.







Κλειστά περίπου 400 σχολεία Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε ότι περίπου 400 σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.



Ο ίδιος γνωστοποίησε ακόμη ότι από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν τραυματιστεί 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού της εκπαίδευσης.



Κλείσιμο



Σε αρκετές πόλεις οι κινητοποιήσεις παρέμειναν ειρηνικές, σε άλλες όμως σημειώθηκαν βίαια επεισόδια, εμπρησμοί και συγκρούσεις με την αστυνομία.







Σε κρίσιμο σημείο έχουν φτάσει οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία , καθώς οι διαδηλώσεις για τις συνθήκες στα σχολεία έχουν επεκταθεί σε όλη τη χώρα και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν συνοδευτεί από εκτεταμένα επεισόδια. Οι αρχές ανακοίνωσαν 1.949 προσαγωγές μόνο την Πέμπτη, ενώ 305 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν.Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται περίπου επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027 και ενώ η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη κοινωνική πίεση για την κατάσταση στην εκπαίδευση.Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότερες από τις 1.949 προσαγωγές αφορούσαν αδικήματα όπως βία, επιθέσεις κατά προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία και συμμετοχή σε ταραχές. Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι 1.793 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση από τη Δευτέρα, ενώ η αρχική ενημέρωση έκανε λόγο για περίπου 1.800 συλλήψεις.Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 305 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν στη διάρκεια των επεισοδίων της Πέμπτης.Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε ότι περίπου 400 σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.Ο ίδιος γνωστοποίησε ακόμη ότι από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν τραυματιστεί 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού της εκπαίδευσης.Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αιτήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ελλείψεις καθηγητών, τις υπερπλήρεις τάξεις, την κατάσταση των σχολικών κτιρίων και τις γενικότερες συνθήκες φοίτησης.Σε αρκετές πόλεις οι κινητοποιήσεις παρέμειναν ειρηνικές, σε άλλες όμως σημειώθηκαν βίαια επεισόδια, εμπρησμοί και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Στη Νάντη, φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο λύκειο Nelson-Mandela, ενώ σε άλλες περιοχές πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων και εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα.



Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και σε άλλες πόλεις, με ζημιές σε δημόσιες υποδομές και μέσα μεταφοράς, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων σε ορισμένες περιπτώσεις.







Η κυβέρνηση μιλά για «αστικές ταραχές» Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται πλέον και στα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τη φοιτητική οργάνωση Union Étudiante, αποκλεισμοί έχουν αναφερθεί σε περίπου 30 πανεπιστημιουπόλεις.



Η κυβέρνηση έχει σκληρύνει τη ρητορική της, με τον Λεκορνί να κάνει λόγο για κίνημα που εξελίσσεται σε «αστικές ταραχές». Το υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι μέρος της βίας υποκινείται πολιτικά και έχει στρέψει τις αιχμές του προς την Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) και οργανώσεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς.



Η LFI απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει τη «συνωμοσιολογία» και την καταστολή αντί να αντιμετωπίσει τα αιτήματα των μαθητών.



Το μαθητικό κύμα έχει πλέον αρχίσει να επεκτείνεται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ τα αιτήματα παραμένουν επικεντρωμένα στην αύξηση των πόρων, στην κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς και στη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας.



Ο υπουργός Παιδείας κάλεσε σε αποκλιμάκωση και ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει διάλογο με εκπροσώπους μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, ενώ δεσμεύθηκε για οργανωμένη διαδικασία διαβούλευσης.