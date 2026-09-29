Καταγγελίες Ουκρανών: Ρώσοι χρησιμοποιούν άμαχους ως «ανθρώπινες ασπίδες» για να διαφύγουν από το Χάρκοβο, δείτε βίντεο

Το βίντεο που παρουσιάζει η Εθνοφρουρά της Ουκρανίας δείχνει ομάδα αμάχων να οδηγείται πιθανότατα από Ρώσους στρατιώτες εκτός του Κουπιάνσκ, μέσω ενός αγωγού φυσικού αερίου που οδηγεί στη Ρωσία

ανθρώπινες ασπίδες» φέρεται να προχωρούν Ρώσοι στρατιώτες, προκειμένου να διαφύγουν μέσω αγωγού φυσικού αερίου στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Κουπιάνσκ.



Σε αυτή την καταγγελία προχώρησε το Σώμα Χαρτίγια της ουκρανικής Εθνοφρουράς, δίνοντας στη δημοσιότητα πλάνα από drone, τα οποία φέρεται να δείχνουν παιδιά, ηλικιωμένους και ένα άτομο με πατερίτσες να κινούνται μαζί με άνδρες στρατεύσιμης ηλικίας, οι οποίοι, σύμφωνα με το Σώμα Χαρτίγια, πιθανότατα ήταν Ρώσοι στρατιώτες ντυμένοι με πολιτικά.



Κουπιάνσκ προς τον αγωγό φυσικού αερίου Οστρογκόζσκ-Σεμπελίνκα, που συνδέει τη Ρωσία με την Ουκρανία, περνώντας από το αμφισβητούμενο χωριό Χολουμπίβκα, κοντά στο Κουπιάνσκ.







Kyiv Indepedent, με την υποσημείωση πως δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.



«Οι δυνάμεις κατοχής χρησιμοποιούν αυτόν τον αγωγό φυσικού αερίου για να μεταφέρουν κρυφά τις μονάδες εφόδου τους στο Κουπιάνσκ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο Facebook το Σώμα Χαρτίγια. «Τώρα χρησιμοποιούν τον ίδιο αγωγό για να απαγάγουν αμάχους», πρόσθεσε.



Το Σώμα της ουκρανικής Εθνοφρουράς υποστήριξε, ακόμα, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν εξαπέλυσαν επίθεση, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τους αμάχους.



Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, η Ρωσία έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, μεταξύ άλλων για επιθέσεις χωρίς διάκριση σε κατοικημένες περιοχές και για φερόμενες απαγωγές αμάχων από κατεχόμενα εδάφη.



Κλείσιμο «ανθρώπινες ασπίδες» σε περιοχές όπου διεξάγονταν σφοδρές μάχες. Τον Νοέμβριο του 2025, η εισαγγελία της περιφέρειας του Ντονέτσκ είχε αναφέρει ότι Ρώσος διοικητής έδωσε μέσω ασυρμάτου εντολή σε στρατιώτες του που είχαν εισέλθει στο Ποκρόβσκ να χρησιμοποιήσουν αμάχους ως «ανθρώπινες ασπίδες».



«Πολλαπλές διαστάσεις» της τακτικής Ανώτερος αξιωματικός στο αρχηγείο του Σώματος Χαρτίγια δήλωσε ότι η ρωσική τακτική έχει «πολλαπλές διαστάσεις». Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η χρήση αμάχων ως κάλυψη κατά τη μετακίνηση σε ανοικτές περιοχές χωρίς προστασία από drones, η μεταφορά παιδιών και ηλικιωμένων, καθώς και η πιθανή αξιοποίηση τέτοιων περιστατικών για προπαγανδιστικούς σκοπούς.



Το Σώμα Χαρτίγια υποστήριξε στην ανακοίνωσή του ότι Ρώσοι στρατιώτες βιντεοσκοπούσαν την ομάδα καθώς εκείνη περπατούσε. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι, μολονότι η συγκεκριμένη παράνομη τακτική δεν επηρεάζει τη συνολική εικόνα της ουκρανικής άμυνας στην περιοχή, «η συνολική επίδραση της χρήσης των αγωγών για υλικοτεχνική υποστήριξη και μετακινήσεις ανθρώπων είναι μεγάλη».



«Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά αγωγούς στην Αβντίιβκα, στο Σούμι και τώρα στο Κουπιάνσκ», δήλωσε η πηγή στο Kyiv Independent και πρόσθεσε: «Αυτό τους επιτρέπει να εμφανίζονται πολύ κοντά στις γραμμές του μετώπου».



Η χρήση αμάχων ως κάλυψη σε εμπόλεμες ζώνες αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ενώ και η αναγκαστική μεταφορά αμάχων απαγορεύεται από τις Συμβάσεις της Γενεύης. Οι κανόνες του πολέμου απαιτούν επίσης από τους μαχητές να διακρίνονται από τον άμαχο πληθυσμό.



Στη χρησιμοποίηση αμάχων - μεταξύ των οποίων παιδιά και ηλικιωμένους - ως «» φέρεται να προχωρούν Ρώσοι στρατιώτες, προκειμένου να διαφύγουν μέσω αγωγού φυσικού αερίου στην περιφέρεια του, στη βορειοανατολική Ουκρανία , ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις αντεπίθεσης των Ουκρανών στοΣε αυτή την καταγγελία προχώρησε τοτης ουκρανικής Εθνοφρουράς, δίνοντας στη δημοσιότητα πλάνα από drone, τα οποία φέρεται να δείχνουν παιδιά, ηλικιωμένους και ένα άτομο με πατερίτσες να κινούνται μαζί με άνδρες στρατεύσιμης ηλικίας, οι οποίοι, σύμφωνα με το Σώμα Χαρτίγια, πιθανότατα ήταν Ρώσοι στρατιώτες ντυμένοι με πολιτικά.Η ομάδα των αμάχων φέρεται να οδηγήθηκε από τοπρος τον αγωγό φυσικού αερίουπου συνδέει τη Ρωσία με την Ουκρανία, περνώντας από το αμφισβητούμενο χωριό, κοντά στο Κουπιάνσκ.Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι άμαχοι θα έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 10 χιλιόμετρα μέσα στον αγωγό, προτού εξέλθουν σε δασική περιοχή, από όπου πιθανότατα θα μεταφέρονταν σε έδαφος υπό ρωσικό έλεγχο. Το συγκεκριμένο σχέδιο, αναπαράγεται από το, με την υποσημείωση πως δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.«Οι δυνάμεις κατοχής χρησιμοποιούν αυτόν τον αγωγό φυσικού αερίου για να μεταφέρουν κρυφά τις μονάδες εφόδου τους στο Κουπιάνσκ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο Facebook το Σώμα Χαρτίγια. «Τώρα χρησιμοποιούν τον ίδιο αγωγό για να απαγάγουν αμάχους», πρόσθεσε.Το Σώμα της ουκρανικής Εθνοφρουράς υποστήριξε, ακόμα, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν εξαπέλυσαν επίθεση, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τους αμάχους.Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, η Ρωσία έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, μεταξύ άλλων για επιθέσεις χωρίς διάκριση σε κατοικημένες περιοχές και για φερόμενες απαγωγές αμάχων από κατεχόμενα εδάφη.Ο ρωσικός στρατός έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν ότι χρησιμοποίησε αμάχους ωςσε περιοχές όπου διεξάγονταν σφοδρές μάχες. Τον Νοέμβριο του 2025, η εισαγγελία της περιφέρειας τουείχε αναφέρει ότι Ρώσος διοικητής έδωσε μέσω ασυρμάτου εντολή σε στρατιώτες του που είχαν εισέλθει στο Ποκρόβσκ να χρησιμοποιήσουν αμάχους ωςΑνώτερος αξιωματικός στο αρχηγείο του Σώματοςδήλωσε ότι η ρωσική τακτική έχει «πολλαπλές διαστάσεις». Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η χρήση αμάχων ως κάλυψη κατά τη μετακίνηση σε ανοικτές περιοχές χωρίς προστασία από drones, η μεταφορά παιδιών και ηλικιωμένων, καθώς και η πιθανή αξιοποίηση τέτοιων περιστατικών για προπαγανδιστικούς σκοπούς.Το Σώμα Χαρτίγια υποστήριξε στην ανακοίνωσή του ότι Ρώσοι στρατιώτες βιντεοσκοπούσαν την ομάδα καθώς εκείνη περπατούσε. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι, μολονότι η συγκεκριμένη παράνομη τακτική δεν επηρεάζει τη συνολική εικόνα της ουκρανικής άμυνας στην περιοχή, «η συνολική επίδραση της χρήσης των αγωγών για υλικοτεχνική υποστήριξη και μετακινήσεις ανθρώπων είναι μεγάλη».«Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά αγωγούς στην Αβντίιβκα, στο Σούμι και τώρα στο Κουπιάνσκ», δήλωσε η πηγή στοκαι πρόσθεσε: «Αυτό τους επιτρέπει να εμφανίζονται πολύ κοντά στις γραμμές του μετώπου».Η χρήση αμάχων ως κάλυψη σε εμπόλεμες ζώνες αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ενώ και η αναγκαστική μεταφορά αμάχων απαγορεύεται από τις Συμβάσεις της Γενεύης. Οι κανόνες του πολέμου απαιτούν επίσης από τους μαχητές να διακρίνονται από τον άμαχο πληθυσμό.

Αντίδραση από το Κίεβο Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, αντέδρασε στο βίντεο που δημοσιοποίησε το Σώμα Χαρτίγια, ζητώντας να καταγραφούν και να διερευνηθούν όπως πρέπει οι καταγγελλόμενες «σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» και να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται.



«Η Ρωσία χρησιμοποιεί για ακόμη μία φορά Ουκρανούς αμάχους ως εργαλεία πολέμου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X στις 28 Σεπτεμβρίου.



«Οι άμαχοι δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία πολέμου ούτε να μεταφέρονται διά της βίας», πρόσθεσε.