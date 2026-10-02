ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβλήθηκε η δίκη της Παπακώστα και των υπολοίπων τριών κατηγορουμένων για τις 20 Νοεμβρίου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβλήθηκε η δίκη της Παπακώστα και των υπολοίπων τριών κατηγορουμένων για τις 20 Νοεμβρίου
Εκτός από την κυρία Παπακώστα στο εδώλιο κάθονται ο τότε Πρόεδρος του Οργανισμού, Δημήτρης Μελάς, ένας υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένας συνεργάτης της βουλευτή της ΝΔ - Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν αδικήματα που είναι σε βαθμό πλημμελήματος
Αναβλήθηκε σήμερα λόγω κωλύματος στο πρόσωπο συνηγόρων η δίκη της βουλευτή Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνας Παπακώστα και των υπολοίπων τριών κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου 2026.
Εκτός από την κυρία Παπακώστα στο εδώλιο κάθονται ο τότε Πρόεδρος του Οργανισμού, Δημήτρης Μελάς, ένας υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένας συνεργάτης της βουλευτή της ΝΔ. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν αδικήματα που είναι σε βαθμό πλημμελήματος.
Συγκεκριμένα η κυρία Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απάτη υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, ηθική αυτουργία σε απιστία. Οι υπόλοιποι κατηγορούνται κατά περίπτωση για απόπειρα απάτης με υπολογιστή κατά το συμφερόντων ΕΕ, ηθική αυτουργία σε απάτη υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία.
Να σημειωθεί τέλος ότι η συγκεκριμένη δίκη είναι η πρώτη από τις τέσσερις ξεχωριστές δικές των «γαλάζιων» βουλευτών, οι οποίες προσδιορίστηκαν μετά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα πεπραγμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.
Εκτός από την κυρία Παπακώστα στο εδώλιο κάθονται ο τότε Πρόεδρος του Οργανισμού, Δημήτρης Μελάς, ένας υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένας συνεργάτης της βουλευτή της ΝΔ. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν αδικήματα που είναι σε βαθμό πλημμελήματος.
Συγκεκριμένα η κυρία Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απάτη υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, ηθική αυτουργία σε απιστία. Οι υπόλοιποι κατηγορούνται κατά περίπτωση για απόπειρα απάτης με υπολογιστή κατά το συμφερόντων ΕΕ, ηθική αυτουργία σε απάτη υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία.
Να σημειωθεί τέλος ότι η συγκεκριμένη δίκη είναι η πρώτη από τις τέσσερις ξεχωριστές δικές των «γαλάζιων» βουλευτών, οι οποίες προσδιορίστηκαν μετά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα πεπραγμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.
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