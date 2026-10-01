Πολάκης για την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος: Ντροπή και αίσχος και κρίμα!
Πολάκης για την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος: Ντροπή και αίσχος και κρίμα!
«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως πού πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει» έγραψε ο Παύλος Πολάκης αναφερόμενος στον πατέρα Δημήτριο Λινό, σύζυγο της Αθηνάς Λινού
Με οργή σχολίασε ο Παύλος Πολάκης τόσο την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος όσο και για το γεγονός ότι τον συνόδευε ο πατήρ Δημήτριος Λινός, σύζυγος της Αθηνάς Λινού.
Με ανάρτησή του στα social media ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε μόλις ενημερώθηκε για την επίσκεψη του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ στο Άγιο Όρος, ανεβάζοντας και σχετικά δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι θα συνοδεύεται από τον Δημήτριο Λινό:
«Εμαθα για μια επισκεψη στο Αγιο Ορος.Το προβλημα δεν είναι μονο ή κυριως που πας.
Το προβλημα ειναι ποιος σε συνοδευει….
Γιατι ΠΑΝΤΑ ΙΣΧΥΕΙ το «δειξε μου το φιλο σου να σου πω ποιος εισαι»
Και ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ και ΚΡΙΜΑ!!!».
Η αναφορά «φωτογράφιζε» τον ομότιμο καθηγητή χειρουργικής και ιερέα, Δημήτριο Λινό σύζυγο της Αθηνάς Λινού, η οποία έχει υπάρξει υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ, στη συνέχεια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα την περίοδο της πανδημίας ο κ. Τσίπρας είχε προτείνει την κα Λινού ως διακομματική υπουργό Υγείας.
Στη συνέχεια η κα Λινού ήρθε σε σύγκρουση με τον Στέφανο Κασσελάκη που την διέγραψε καθώς την κατηγόρησε ότι πήρε απ' ευθείας αναθέσεις από την κυβέρνηση στο ινστιτούτο «Prolepsis», το οποίο έχει ιδρύσει η ίδια. Η κα Λινού κράτησε την έδρα της και είναι ανεξάρτητη βουλευτής.
Με ανάρτησή του στα social media ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε μόλις ενημερώθηκε για την επίσκεψη του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ στο Άγιο Όρος, ανεβάζοντας και σχετικά δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι θα συνοδεύεται από τον Δημήτριο Λινό:
«Εμαθα για μια επισκεψη στο Αγιο Ορος.Το προβλημα δεν είναι μονο ή κυριως που πας.
Το προβλημα ειναι ποιος σε συνοδευει….
Γιατι ΠΑΝΤΑ ΙΣΧΥΕΙ το «δειξε μου το φιλο σου να σου πω ποιος εισαι»
Και ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ και ΚΡΙΜΑ!!!».
Η αναφορά «φωτογράφιζε» τον ομότιμο καθηγητή χειρουργικής και ιερέα, Δημήτριο Λινό σύζυγο της Αθηνάς Λινού, η οποία έχει υπάρξει υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ, στη συνέχεια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα την περίοδο της πανδημίας ο κ. Τσίπρας είχε προτείνει την κα Λινού ως διακομματική υπουργό Υγείας.
Στη συνέχεια η κα Λινού ήρθε σε σύγκρουση με τον Στέφανο Κασσελάκη που την διέγραψε καθώς την κατηγόρησε ότι πήρε απ' ευθείας αναθέσεις από την κυβέρνηση στο ινστιτούτο «Prolepsis», το οποίο έχει ιδρύσει η ίδια. Η κα Λινού κράτησε την έδρα της και είναι ανεξάρτητη βουλευτής.
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