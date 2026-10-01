Πολάκης για την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος: Ντροπή και αίσχος και κρίμα!

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως πού πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει» έγραψε ο Παύλος Πολάκης αναφερόμενος στον πατέρα Δημήτριο Λινό, σύζυγο της Αθηνάς Λινού