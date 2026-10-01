Ρωσικό drone έπληξε σχολείο στο Κίεβο, οι μαθητές γλύτωσαν χωρίς να τραυματισθούν

«Αυτοί (οι Ρώσοι) δεν δείχνουν έλεος για κανέναν», δήλωσε η διευθύντρια του σχολείου η οποία πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 100 μαθητές βρίσκονταν στο σημείο κατά τη διάρκεια της επίθεσης