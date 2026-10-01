Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Ρωσικό drone έπληξε σχολείο στο Κίεβο, οι μαθητές γλύτωσαν χωρίς να τραυματισθούν
«Αυτοί (οι Ρώσοι) δεν δείχνουν έλεος για κανέναν», δήλωσε η διευθύντρια του σχολείου η οποία πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 100 μαθητές βρίσκονταν στο σημείο κατά τη διάρκεια της επίθεσης
Στο σχολείο, οι διασώστες έψαχναν ανάμεσα στα συντρίμμια κοντά στο καμένο κτίριο, του οποίου τα παράθυρα είχαν σπάσει. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας, τα οποία επαληθεύτηκαν από το Reuters, έδειχναν μια έντονη φωτιά να αναδύεται αμέσως μετά τη σύγκρουση του drone με τον τρίτο όροφο του κτιρίου.
«Αυτοί (οι Ρώσοι) δεν δείχνουν έλεος για κανέναν», δήλωσε η διευθύντρια του σχολείου Βαλεντίνα Χόρνα, η οποία πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 100 μαθητές βρίσκονταν στο σχολείο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
«Τα παιδιά είναι το μέλλον μας, το μέλλον του έθνους μας. Για να καταστρέψουν ένα έθνος, φυσικά, πρέπει να καταστρέψουν τα παιδιά»
First responders and all necessary emergency services are working at the site in Kyiv, where a Russian “shahed” struck an ordinary school. Fortunately, the children and teachers were in the shelter during the air raid alert, so no one was injured. A fire broke out on the school’s… pic.twitter.com/OiiOWkULa9— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026
Μια σημαντική γέφυρα πάνω από τον ποταμό Δνείπερο χτυπήθηκε επίσης στο πλαίσιο των εντεινόμενων επιθέσεων της Ρωσίας κατά της πόλης, όπως δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο. Η Νότια Γέφυρα δεν υπέστη σοβαρές ζημιές, αλλά η κυκλοφορία του μετρό πάνω από αυτήν διακόπηκε προσωρινά.
У Києві рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці влучання російського «шахеда» у звичайну школу. На щастя, діти та вчителі під час тривоги перебували в укритті – обійшлося без поранених. Була пожежа на третьому поверсі школи, частково зруйнована стіна, пошкоджені… pic.twitter.com/Y24Ndadz8A— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026
Κλιμακούμενες επιθέσειςΟι επιθέσεις αποτελούσαν μέρος των αδιάκοπων αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων, στις οποίες η Ρωσία χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρα τζετ, τα οποία η Ουκρανία δυσκολεύεται να καταρρίψει λόγω έλλειψης συστημάτων αεροπορικής άμυνας.
Την Τετάρτη, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αυτό που οι Ουκρανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως την έναρξη μιας εκστρατείας επιθέσεων κατά του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, ενόψει του χειμώνα.
Η επίθεση στη γέφυρα, συγκεκριμένα, αποτελεί κλιμάκωση, καθώς τέτοιου είδους κατασκευές θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα «κόκκινη γραμμή», όπως έγραψε ο πολιτικός αναλυτής Βαντίμ Ντενισένκο στο Facebook.
Τη Δευτέρα, ένα ρωσικό drone συνετρίβη στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι.
Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις, καθώς η συνολική προέλασή της στο μέτωπο έχει επιβραδυνθεί φέτος.
Επίθεση στην Οδησσό
Ένα άτομο τραυματίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε εμπορικό κέντρο στην παραθαλάσσια πόλη της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.
Ο επικεφαλής της δημοτικής διοίκησης, Σερχίι Λισάκ, ανέφερε ότι προκλήθηκαν ζημιές στις υποδομές, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Η Οδησσός και η γύρω περιοχή αποτελούν συχνό στόχο επιθέσεων που αποσκοπούν, εν μέρει, στην υπονόμευση των εσόδων του Κιέβου από τις εξαγωγές.
Η Ρωσία, η οποία ισχυρίζεται ότι χτυπά μόνο στρατιωτικούς στόχους, ανέφερε ότι επιτέθηκε σε ένα κέντρο δεδομένων στην Οδησσό και σε ένα φορτηγό πλοίο στο κοντινό λιμάνι του Τσορνομόρσκ.
Η Ουκρανία έχει επίσης εντείνει τις επιθέσεις της κατά της Ρωσίας, χτυπώντας διυλιστήρια πετρελαίου και μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.
Ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν ένα ουκρανικό drone εξερράγη στην πόλη Γκραϊβόρον της περιοχής Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σήμερα.
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