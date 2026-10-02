Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.
Οι Χούθι καταγγέλλουν σαουδαραβική επίθεση στη Σανάα, χτυπήθηκε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ
Οι Χούθι καταγγέλλουν σαουδαραβική επίθεση στη Σανάα, χτυπήθηκε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ
Νέα ένταση στην περιοχή, με πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο από άγνωστο βλήμα – Ασφαλές το πλήρωμα
Σειρά ισχυρών εκρήξεων συγκλόνισε το βράδυ της Πέμπτης τη Σανάα, την πρωτεύουσα της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι, ενώ την ίδια ώρα νέο περιστατικό σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, όπου δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα και τυλίχθηκε στις φλόγες.
Οι δύο εξελίξεις σημειώνονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει ότι συνδέονται μεταξύ τους.
Σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου, σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Σανάα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο του κινήματος Ανσαραλά, γνωστού και ως Χούθι.
Το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που πρόσκειται στους Χούθι, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι βρισκόταν σε εξέλιξη «σαουδαραβική επίθεση» εναντίον της Σανάα, καθώς και άλλων πόλεων σε διάφορες επαρχίες της Υεμένης.
Η Σαουδική Αραβία είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι αναχαίτισε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους που, σύμφωνα με το Ριάντ, είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι.
Έπειτα από μερικά χρόνια σχετικής αποκλιμάκωσης, η Υεμένη βυθίστηκε εκ νέου σε ευρείας κλίμακας εχθροπραξίες τον Ιούλιο.
Από τη μία πλευρά βρίσκεται η Ανσαραλά, η οποία, πέρα από τη Σανάα, ελέγχει μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας και περιοχές κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας. Από την άλλη βρίσκεται η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, με βασικό υποστηρικτή τη Σαουδική Αραβία, η οποία εδρεύει στο Άντεν και ελέγχει μεγάλο μέρος του νότου και της ανατολής.
Η Υεμένη παραμένει η φτωχότερη χώρα της Αραβικής Χερσονήσου, με τη νέα κλιμάκωση να εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω αποσταθεροποίηση.
Η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» ενώ διέσχιζε τα Στενά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο πλοίο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών που υπέστη το πλοίο ούτε εάν έχουν υπάρξει περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.
Η υπηρεσία ανέφερε ότι έλαβε την πληροφορία για το συμβάν στις 17:50 UTC την 1η Οκτωβρίου και κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.
Οι δύο εξελίξεις σημειώνονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει ότι συνδέονται μεταξύ τους.
Σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου, σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Σανάα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο του κινήματος Ανσαραλά, γνωστού και ως Χούθι.
Το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που πρόσκειται στους Χούθι, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι βρισκόταν σε εξέλιξη «σαουδαραβική επίθεση» εναντίον της Σανάα, καθώς και άλλων πόλεων σε διάφορες επαρχίες της Υεμένης.
Η Σαουδική Αραβία είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι αναχαίτισε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους που, σύμφωνα με το Ριάντ, είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι.
Έπειτα από μερικά χρόνια σχετικής αποκλιμάκωσης, η Υεμένη βυθίστηκε εκ νέου σε ευρείας κλίμακας εχθροπραξίες τον Ιούλιο.
Από τη μία πλευρά βρίσκεται η Ανσαραλά, η οποία, πέρα από τη Σανάα, ελέγχει μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας και περιοχές κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας. Από την άλλη βρίσκεται η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, με βασικό υποστηρικτή τη Σαουδική Αραβία, η οποία εδρεύει στο Άντεν και ελέγχει μεγάλο μέρος του νότου και της ανατολής.
Η Υεμένη παραμένει η φτωχότερη χώρα της Αραβικής Χερσονήσου, με τη νέα κλιμάκωση να εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω αποσταθεροποίηση.
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στα Στενά του ΟρμούζΤην ίδια ώρα, νέο περιστατικό καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.
Η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» ενώ διέσχιζε τα Στενά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο πλοίο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών που υπέστη το πλοίο ούτε εάν έχουν υπάρξει περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.
Η υπηρεσία ανέφερε ότι έλαβε την πληροφορία για το συμβάν στις 17:50 UTC την 1η Οκτωβρίου και κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ποιος ευθύνεται για το χτύπημα ούτε έχει ταυτοποιηθεί το είδος του βλήματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα