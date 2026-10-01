Υπέκυψε στα τραύματά της η 13χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Σλοβακίας
ΚΟΣΜΟΣ
Σλοβακία Επίθεση με μαχαίρι Νεκρή Ανήλικη Μαθήτρια

Υπέκυψε στα τραύματά της η 13χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Σλοβακίας

Δράστης της επίθεσης που έγινε την Τρίτη στην πόλη Στάσκοβ φέρεται να είναι ένας 14χρονος, ενώ νεκρή έπεσε μια 61χρονη δασκάλα

Υπέκυψε στα τραύματά της η 13χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Σλοβακίας
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Έχασε τη μάχη για τη ζωή μια 13χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένη μετά την επίθεση με μαχαίρι από συνομήλικό της σε σχολείο της πόλης Στάσκοβ, στη βόρεια Σλοβακία, ανεβάζοντας σε δύο τον αριθμό των νεκρών.

«Δυστυχώς, παρά τις τεράστιες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί η ζωή του νεαρού κοριτσιού», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Ρίχαρντ Ράσι σε συνεδρίαση του κοινοβουλίου, κατά την οποία τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Ο υπουργός Παιδείας Τομάς Ντρούκερ απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 13χρονης Νέλα.

Σύμφωνα με σλοβακικά μέσα ενημέρωσης, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης - ο οποίος έχει συλληφθεί - είναι ηλικίας περίπου 14 ετών, μαθητής της 8ης τάξης του δημοτικού σχολείου. Κατηγορείται ότι το πρωί της Τρίτης μαχαίρωσε εκπαιδευτικούς και συμμαθητές του στο σχολείο της πόλης Στάσκοβ.

Μια 61χρονη δασκάλα έχασε τη ζωή της, ενώ η βαριά τραυματισμένη 13χρονη μαθήτρια διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Μια 44χρονη δασκάλα που έφερε τραύμα από μαχαίρι στο στήθος διακομίστηκε επίσης σε νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
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