Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανάμεσα στα 550 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται για άλλη μια φορά ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως. Στην κατάταξη Times Higher Education (THE) World University Rankings 2027, το UNIC κατατάσσεται στην κατηγορίαπαγκοσμίως, ανάμεσα σε 2.297 πανεπιστήμια από 118 χώρες και περιοχές, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως κέντρου αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα.Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο καταλαμβάνει από κοινού με άλλα δύο πανεπιστήμια την 1η θέση ανάμεσα στα κυπριακά πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται στην κατάταξη, ενώ καταλαμβάνει από κοινού τη 2η θέση μεταξύ των ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων, διατηρώντας επιπλέον την πρωτιά στην Ποιότητα της Έρευνας ανάμεσα στα κυπριακά και ελληνικά πανεπιστήμια. Το UNIC κατατάσσεται, επίσης, στην από κοινούθέση ανάμεσα στα πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η κατάταξη Times Higher Education World University Rankings αξιολογεί τα πανεπιστήμια σε πέντε βασικά πεδία: Διδασκαλία, Ερευνητικό Περιβάλλον, Ποιότητα της Έρευνας, Βιομηχανία (μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διασύνδεση του ιδρύματος με την αγορά εργασίας) και Διεθνής Προσανατολισμός., σχολιάζοντας τα φετινά αποτελέσματα, ανέφερε: «Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει αναπτυχθεί σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Βασιζόμενο στην υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης και του μαθησιακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που παρέχει, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια παγκοσμίως. Κατατάσσεται 1ο ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια στον τομέα της Ποιότητας της Έρευνας, τον σημαντικό και βαρυσήμαντο δείκτη απόδοσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης πανεπιστημίων THE WUR. Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει 4 υπο-δείκτες: αντίκτυπο ετεροαναφορών, ερευνητική ισχύ, ερευνητική αριστεία και ερευνητική επιρροή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα, για άλλη μια φορά, ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, των φοιτητών και φοιτητριών μας, καθώς και των αποφοίτων μας, που συνεχίζουν να μας ωθούν προς όλο και μεγαλύτερες επιτυχίες»., πρόσθεσε: «Η πρώτη θέση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στον τομέα της Ποιότητας της Έρευνας μεταξύ των κυπριακών και ελληνικών πανεπιστημίων, σύμφωνα με την κατάταξη του Times Higher Education World University Rankings 2027, αποτελεί σημαντική αναγνώριση της ερευνητικής μας συνεισφοράς. Η κατάταξή μας στις θέσεις 501–550 παγκοσμίως αντανακλά τη σταθερή προσήλωση της πανεπιστημιακής μας κοινότητας στην ακαδημαϊκή αριστεία. Το επίτευγμα αυτό είναι καρπός της συλλογικής προσπάθειας του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών μας, και στηρίζεται στη μακροχρόνια επένδυση του Πανεπιστημίου στην έρευνα. Θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε τις διεθνείς μας συνεργασίες και να ενισχύουμε τη διεπιστημονική έρευνα, συνδυάζοντας την επιστημονική αυστηρότητα με την καινοτομία για την παραγωγή γνώσης που εμπλουτίζει την εκπαίδευση και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων».Η σταθερή αναγνώριση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως επιβεβαιώνει τη στρατηγική του προσήλωση στην αριστεία, την καινοτομία και τη διεθνή παρουσία. Αξιοποιώντας τις ισχυρές επιδόσεις του στην Ποιότητα της Έρευνας, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας παραμένει προσηλωμένο στην προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας που δημιουργούν ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία, συμβάλλουν στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και υποστηρίζουν την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.