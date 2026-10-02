Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.
ΓΕΣ: Ολοκληρώθηκαν οι τακτικές ασκήσεις «Δυναμική Αντίδραση 2/26»
ΓΕΣ: Ολοκληρώθηκαν οι τακτικές ασκήσεις «Δυναμική Αντίδραση 2/26»
Πραγματοποιήθηκαν στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου στις περιοχές ευθύνης της 9ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας «Ανδριανούπολη» και της 10ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας
Οι τακτικές ασκήσεις μετά στρατευμάτων «Δυναμική Αντίδραση 2/26» πραγματοποιήθηκαν στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου στις περιοχές ευθύνης της 9ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας «Ανδριανούπολη» και της 10ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας, με τη συμμετοχή προσωπικού, εθνοφυλάκων και μέσων των σχηματισμών.
Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατά τη διάρκεια των ασκήσεων εξετάστηκαν επιχειρησιακά αντικείμενα με σκοπό την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των σχηματισμών.
Τις ασκήσεις της 10ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας παρακολούθησε ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας, αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, ενώ της 9ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας παρακολούθησε ο υποδιοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας, υποστράτηγος Νικόλαος Γαλλιός.
Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατά τη διάρκεια των ασκήσεων εξετάστηκαν επιχειρησιακά αντικείμενα με σκοπό την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των σχηματισμών.
Τις ασκήσεις της 10ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας παρακολούθησε ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας, αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, ενώ της 9ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας παρακολούθησε ο υποδιοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας, υποστράτηγος Νικόλαος Γαλλιός.
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