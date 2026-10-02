ΓΕΣ: Ολοκληρώθηκαν οι τακτικές ασκήσεις «Δυναμική Αντίδραση 2/26»
ΕΛΛΑΔΑ
Στρατός

ΓΕΣ: Ολοκληρώθηκαν οι τακτικές ασκήσεις «Δυναμική Αντίδραση 2/26»

Πραγματοποιήθηκαν στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου στις περιοχές ευθύνης της 9ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας «Ανδριανούπολη» και της 10ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας

ΓΕΣ: Ολοκληρώθηκαν οι τακτικές ασκήσεις «Δυναμική Αντίδραση 2/26»
Οι τακτικές ασκήσεις μετά στρατευμάτων «Δυναμική Αντίδραση 2/26» πραγματοποιήθηκαν στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου στις περιοχές ευθύνης της 9ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας «Ανδριανούπολη» και της 10ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας, με τη συμμετοχή προσωπικού, εθνοφυλάκων και μέσων των σχηματισμών.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατά τη διάρκεια των ασκήσεων εξετάστηκαν επιχειρησιακά αντικείμενα με σκοπό την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των σχηματισμών.

Τις ασκήσεις της 10ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας παρακολούθησε ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας, αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, ενώ της 9ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας παρακολούθησε ο υποδιοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας, υποστράτηγος Νικόλαος Γαλλιός.

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