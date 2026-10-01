Αναδιπλώνεται το Κρεμλίνο μετά τις «πυρηνικές» απειλές προς το ΝΑΤΟ για το Καλίνινγκραντ, «δεν είναι ενέργεια αντιπαράθεσης»

Σε έγγραφο προς το ΝΑΤΟ, η Μόσχα είχε κατηγορήσει τη Συμμαχία για επικίνδυνη και απερίσκεπτη πολιτική που ενέχει υψηλούς κινδύνους να ξεσπάσει άμεση ένοπλη σύγκρουση, εφόσον αποκόψει το Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη Ρωσία





Σε έγγραφο που εστάλη στο ΝΑΤΟ, η Μόσχα κατηγόρησε τη Συμμαχία για «επικίνδυνη και απερίσκεπτη πολιτική» που ενέχει «υψηλούς κινδύνους να ξεσπάσει μια άμεση ένοπλη σύγκρουση».







Kremlin comments on Putin’s remarks at Valdai and warning over Kaliningrad. According to Peskov, the whole world is waiting for today's Russian president's address.



TASS has compiled the key statements by the Kremlin spokesman:https://t.co/SaHLuRY70G pic.twitter.com/I6eUB4tWU7 — TASS (@tassagency_en) October 1, 2026





Η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ το περιεχόμενο του έγγραφου αυτού, στο οποίο η Ρωσία εκφράζει την «ανησυχία» της για τις «προκλητικές ενέργειες» εκ μέρους του ΝΑΤΟ όσον αφορά το Καλίνινγκραντ, και στις οποίες η Ρωσία είναι έτοιμη να απαντήσει «με όλο της το οπλοστάσιο».



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⚡️Comment by the Russian Embassy in Belgium on the escalation of the military-political situation around the Kaliningrad Region by NATO countries (September 28, 2026)



We are deeply concerned by the provocative statements and actions of the North Atlantic Alliance's leadership… pic.twitter.com/UU1hjwObfl — Ambassade de Russie en Belgique (@amrusbel) September 29, 2026 Κλείσιμο

«Διαπιστώνουμε πρωτοφανή αύξηση της στρατιωτικής δραστηριότητας της Συμμαχίας κατά μήκος των δυτικών συνόρων μας», τα οποία περιλαμβάνουν το Καλίνινγκραντ, κατήγγειλε επίσης η πρεσβεία.



Το έδαφος αυτό, πρώην Κένιγκσμπεργκ της ανατολικής Πρωσίας που προσαρτήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση το 1945 και που δεν έχει άμεσα σύνορα με τη Ρωσία, συνορεύει με την Πολωνία, τη Λιθουανία και βρέχεται από τη Βαλτική Θάλασσα.



Η Ρωσία «είναι έτοιμη να αναπτύξει το σύνολο του οπλοστασίου της για να υπερασπιστεί το έδαφός της, εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχειρήσουν να απομονώσουν την περιοχή του Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη χώρα μας», έγραψε ακόμη η Μόσχα στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την πρεσβεία της.



Η πρόσφατη επιστολή της Ρωσίας προς το ΝΑΤΟ στην οποία υπογράμμιζε την ετοιμότητά της να καταφύγει στη χρήση πυρηνικών όπλων εάν η δυτική Συμμαχία προσπαθήσει να αποκόψει το Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη χώρα, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ενέργεια αντιπαράθεσης, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, προσθέτοντας ότι στόχος της Μόσχας είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια του ρωσικού θύλακα στη Βαλτική Θάλασσα Σε έγγραφο που εστάλη στο ΝΑΤΟ, η Μόσχα κατηγόρησε τη Συμμαχία για «επικίνδυνη και απερίσκεπτη πολιτική» που ενέχει «υψηλούς κινδύνους να ξεσπάσει μια άμεση ένοπλη σύγκρουση».Υπενθυμίζεται ότι το ΝΑΤΟ καταδίκασε την «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική» της Ρωσίας , η οποία εμπεριέχεται στο κείμενο που απηύθυνε η Μόσχα στους αξιωματούχους της Συμμαχίας καταγγέλλοντας «προκλήσεις» σε βάρος του ρωσικού θύλακα του Καλίνινγκραντ.«Καταδικάζουμε έντονα την απειλή της προσφυγής στη (στρατιωτική) βία, συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής», δήλωσε η Άλισον Χαρτ επιβεβαιώνοντας ότι το ΝΑΤΟ έλαβε το έγγραφο και ότι απάντησε σε αυτό.Η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ το περιεχόμενο του έγγραφου αυτού, στο οποίο η Ρωσία εκφράζει την «ανησυχία» της για τις «προκλητικές ενέργειες» εκ μέρους του ΝΑΤΟ όσον αφορά το Καλίνινγκραντ, και στις οποίες η Ρωσία είναι έτοιμη να απαντήσει «με όλο της το οπλοστάσιο».«Διαπιστώνουμε πρωτοφανή αύξηση της στρατιωτικής δραστηριότητας της Συμμαχίας κατά μήκος των δυτικών συνόρων μας», τα οποία περιλαμβάνουν το Καλίνινγκραντ, κατήγγειλε επίσης η πρεσβεία.Το έδαφος αυτό, πρώην Κένιγκσμπεργκ της ανατολικής Πρωσίας που προσαρτήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση το 1945 και που δεν έχει άμεσα σύνορα με τη Ρωσία, συνορεύει με την Πολωνία, τη Λιθουανία και βρέχεται από τη Βαλτική Θάλασσα.Η Ρωσία «είναι έτοιμη να αναπτύξει το σύνολο του οπλοστασίου της για να υπερασπιστεί το έδαφός της, εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχειρήσουν να απομονώσουν την περιοχή του Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη χώρα μας», έγραψε ακόμη η Μόσχα στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την πρεσβεία της.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ ανησυχούν για την αύξηση των υβριδικών επιθέσεων στο έδαφός τους που αποδίδονται στη Ρωσία, και ενίσχυσαν τη στρατιωτική τους παρουσία, κυρίως κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Συμμαχίας.



«Η χρήση υβριδικών απειλών από τη Ρωσία είναι ένα σημάδι απελπισίας, αλλά δεν θα μας αποτρέψουν από την υποστήριξή μας στην Ουκρανία», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΝΑΤΟ.