Παπασταύρου για δημοσίευμα WSJ: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισήμανε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο σημείο, υπενθύμισε την στενή συνεργασία ειδικά στον τομέα της ενέργειας και πρόσθεσε πως «σε ένα τέτοιο πλαίσιο δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν απειλές»