Η OpenAI ακύρωσε την κυκλοφορία του πολυδιαφημισμένου GPT-6.1 Astra: Δεν πέρασε τα τεστ ασφαλείας της εταιρείας

Θέλουμε να διασφαλίζουμε ότι η ανάπτυξη των μοντέλων μας είναι ασφαλής, είτε αυτό συμβαίνει μέσα στην εταιρεία είτε όταν τα διαθέτουμε στους χρήστες, ανέφερε η επικεφαλής των συστημάτων ασφάλειας της OpenAI