Φρουροί της Επανάστασης: Δεν θέλουμε πυρηνικά όπλα - Ο Τραμπ σας κοροϊδεύει, επικοινωνήστε μαζί μας

«Γιατί έχουν οι ΗΠΑ 800 βάσεις σε όλο τον κόσμο;» διερωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχεμπί - Έστειλε μήνυμα στους Αμερικανούς πολίτες καλώντας τους να επικοινωνήσουν με την οργάνωση

Ιράν, ταξίαρχος Χοσεΐν Μοχεμπί, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να επικοινωνήσει με τους Αμερικανούς πολίτες και να τους παρουσιάσει τη δική της θέση για τον πόλεμο και τις σχέσεις των δύο χωρών.



Ο Μοχεμπί δήλωσε ότι «οι Αμερικανοί δεν γνωρίζουν την περιοχή μας» και υποστήριξε ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ Ιράν και Αμερικανών πολιτών. «Είμαστε έτοιμοι να επικοινωνήσουμε με τους Αμερικανούς πολίτες και εκείνοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας», ανέφερε.















Παράλληλα, κατηγόρησε την αμερικανική ηγεσία ότι δεν ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των πολιτών της, υποστηρίζοντας ότι 39 εκατομμύρια Αμερικανοί ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.



«Το Ιράν δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα» Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο Μοχεμπί υποστήριξε ότι το Ιράν δεν έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.



«Το Ιράν ουδέποτε επιδίωξε να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και δεσμεύεται σε αυτό», δήλωσε, καλώντας παράλληλα τους Αμερικανούς πολίτες να ζητήσουν από την κυβέρνησή τους εξηγήσεις για τον χαρακτηρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ως «τρομοκρατικής οργάνωσης». Όπως υποστήριξε, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση επειδή εμποδίζουν τη «λεηλασία» στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή.



Κλείσιμο εγκλήματα», υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί πολίτες δεν γνωρίζουν τις επιθέσεις εναντίον σχολείων, νοσοκομείων, πανεπιστημίων, τζαμιών και εκκλησιών.



Παράλληλα, διερωτήθηκε εάν έχει έρθει η ώρα για την αμερικανική ηγεσία να αλλάξει την εξωτερική της πολιτική.



Υποστήριξε, μάλιστα, ότι εάν η αμερικανική κυβέρνηση διέθετε για την παροχή βοήθειας σε φτωχές χώρες του κόσμου μόλις το 10% των χρημάτων που δαπανά για στρατιωτικές επιθέσεις, «οι ΗΠΑ θα γίνονταν μια δημοφιλής χώρα».



«Ο πόλεμος δεν έχει σχέση με τα πυρηνικά» Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν δεν συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να λεηλατήσουν τον λαό μας και να διαιρέσουν την πατρίδα μας», δήλωσε ο Μοχεμπί, υποστηρίζοντας ότι το μήνυμα προς τον αμερικανικό λαό έχει στόχο «να διαδώσει την αλήθεια και όχι να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές».



Απευθείας μήνυμα προς τον αμερικανικό λαό έστειλε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του, ταξίαρχος, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να επικοινωνήσει με τους Αμερικανούς πολίτες και να τους παρουσιάσει τη δική της θέση για τον πόλεμο και τις σχέσεις των δύο χωρών.Ο Μοχεμπί δήλωσε ότι «οι Αμερικανοί δεν γνωρίζουν την περιοχή μας» και υποστήριξε ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ Ιράν και Αμερικανών πολιτών. «Είμαστε έτοιμοι να επικοινωνήσουμε με τους Αμερικανούς πολίτες και εκείνοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας», ανέφερε.Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης έθεσε στο επίκεντρο την αμερικανική στρατιωτική παρουσία σε ολόκληρο τον κόσμο, διερωτώμενος: «Ποιος είναι ο λόγος να υπάρχουν 800 αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε όλο τον κόσμο;».Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων αντιστοιχεί μόλις στο 1% του αντίστοιχου αμερικανικού στρατιωτικού προϋπολογισμού.Παράλληλα, κατηγόρησε την αμερικανική ηγεσία ότι δεν ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των πολιτών της, υποστηρίζοντας ότιζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ουποστήριξε ότι το Ιράν δεν έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.«Το Ιράν ουδέποτε επιδίωξε να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και δεσμεύεται σε αυτό», δήλωσε, καλώντας παράλληλα τους Αμερικανούς πολίτες να ζητήσουν από την κυβέρνησή τους εξηγήσεις για τον χαρακτηρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ως «τρομοκρατικής οργάνωσης». Όπως υποστήριξε, οιέχουν χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση επειδή εμποδίζουν τη «» στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή.Ο Μοχεμπί κατηγόρησε επίσης τον αμερικανικό στρατό για «», υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί πολίτες δεν γνωρίζουν τις επιθέσεις εναντίον σχολείων, νοσοκομείων, πανεπιστημίων, τζαμιών και εκκλησιών.Παράλληλα, διερωτήθηκε εάν έχει έρθει η ώρα για την αμερικανική ηγεσία να αλλάξει την εξωτερική της πολιτική.Υποστήριξε, μάλιστα, ότι εάν η αμερικανική κυβέρνηση διέθετε για την παροχή βοήθειας σε φτωχές χώρες του κόσμου μόλις το 10% των χρημάτων που δαπανά για στρατιωτικές επιθέσεις, «οι ΗΠΑ θα γίνονταν μια δημοφιλής χώρα».Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν δεν συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να λεηλατήσουν τον λαό μας και να διαιρέσουν την πατρίδα μας», δήλωσε ο, υποστηρίζοντας ότι το μήνυμα προς τον αμερικανικό λαό έχει στόχο «να διαδώσει την αλήθεια και όχι να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον του Ιράν δεν είχε ως πραγματικό στόχο τα πυρηνικά όπλα. «Το ζήτημά τους είναι η λεηλασία του ιρανικού λαού και του πλούτου του. Το ζήτημά τους είναι ο κατακερματισμός του Ιράν. Το ζήτημά τους είναι να μετατρέψουν ξανά το Ιράν σε αποικιακό κράτος υπό τον έλεγχό τους. Οι ίδιοι γνωρίζουν ότι το Ιράν δεν επιδίωκε πυρηνικά όπλα», υποστήριξε.



«Ο Τραμπ είναι μεγάλος ψεύτης» Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης εξαπέλυσε παράλληλα προσωπική επίθεση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο ψεύτη».



«Ο αμερικανικός λαός πρέπει να ακούσει την αλήθεια», δήλωσε ο Μοχεμπί, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ απέτυχαν στη στρατιωτική τους εκστρατεία εναντίον του Ιράν και πρέπει να αποχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή.



«Η Αμερική δεν έχει άλλη επιλογή από το να παραδεχθεί την ήττα» Ο Μοχεμπί υποστήριξε ότι το Ιράν συνεχίζει να σχεδιάζει νέα όπλα, να αναβαθμίζει τον υφιστάμενο εξοπλισμό του και να παράγει μαζικά αμυντικά συστήματα, αξιοποιώντας «όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες στον κόσμο».



Όπως ανέφερε, το Ιράν θα «φέρει νέα όπλα στο πεδίο» εάν ο πόλεμος «πάρει διαφορετική μορφή».







Αναφερόμενος στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή, υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου «δεν μπορούσαν ούτε να υπερασπιστούν τον εαυτό τους», ενώ οι περισσότερες, όπως είπε, είναι πλέον «εντελώς μη αξιοποιήσιμες». Κατά τον ίδιο, δεν είναι οικονομικά βιώσιμο για τις ΗΠΑ να τις ανοικοδομήσουν.



Ο Μοχεμπί υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να διακόψουν τους «διαύλους επικοινωνίας και τους μακροχρόνιους δεσμούς» του Ιράν με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες, όπως είπε, έχουν αντιληφθεί ότι η παρουσία αμερικανικών βάσεων στο έδαφός τους «προκαλεί ανασφάλεια».



Κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι έχουν υποστηρίξει ένοπλες ομάδες στις βορειοδυτικές και νοτιοανατολικές συνοριακές περιοχές του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι «και αυτό κατέληξε σε αποτυχία».



«Η Αμερική δεν έχει άλλη επιλογή από το να παραδεχθεί την ήττα και να αποχωρήσει από την περιοχή και η εκστρατεία μας θα ολοκληρωθεί με αυτό το αποτέλεσμα», κατέληξε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης.