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Κινηματογραφική κλοπή σε δικαστήριο στα Φίτζι: Πήραν 39 κιλά κοκαΐνης και τα αντικατέστησαν με αλεύρι
Κινηματογραφική κλοπή σε δικαστήριο στα Φίτζι: Πήραν 39 κιλά κοκαΐνης και τα αντικατέστησαν με αλεύρι
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, επρόκειτο κοκαΐνη, η αξία της οποίας μπορεί να φτάσει και τα 31 εκατομμύρια δολάρια
Κοκαΐνη αξίας έως και 31 εκατομμυρίων δολαρίων αντικαταστάθηκε με αλεύρι μέσα σε δικαστήριο στα Φίτζι, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έρευνα της αστυνομίας για την παραποίηση και την εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων. Συνολικά, σχεδόν 39 κιλά κοκαΐνης που συνδέονται με μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών αγνοούνται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο όσων είχαν την ευθύνη για τη φύλαξή τους.
Η υπόθεση αφορά την κοκαΐνη που φυλασσόταν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Σούβα, πρωτεύουσας των Φίτζι, ως αποδεικτικό υλικό στη δίκη του Φίτζι-Καναδού Τζόσουα Αζίζ Ραχμάν. Σύμφωνα με το ABC, 32 κιλά κοκαΐνης που παρέμεναν στο δικαστήριο είχαν αντικατασταθεί με αλεύρι, ενώ νωρίτερα είχε διαπιστωθεί ότι είχαν εξαφανιστεί ακόμη επτά κιλά. Έτσι, συνολικά 39 κιλά κοκαΐνης που συνδέονται με την υπόθεση δεν μπορούν πλέον να εντοπιστούν.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, όταν κατά τον έλεγχο της αίθουσας όπου φυλάσσονταν τα αποδεικτικά στοιχεία διαπιστώθηκε ότι έλειπαν επτά από τις 39 μπάρες κοκαΐνης που είχαν καταχωριστεί ως πειστήρια. Στη συνέχεια, οι εγκληματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι και τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία είχαν παραποιηθεί.
Η αστυνομία των Φίτζι ανακοίνωσε ότι «όλα τα εκθέματα είχαν παραποιηθεί» και ότι η έρευνα επικεντρώνεται στα πρόσωπα που είχαν άμεση ευθύνη για τη διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων στο αρχείο του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Παράλληλα, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ένα πρόσωπο που θεωρείται ενδιαφέρον για την έρευνα βρίσκεται στο εξωτερικό και αναμένεται να εξεταστεί. Η ποσότητα των ναρκωτικών είχε κατασχεθεί το 2019 από το σπίτι του Τζόσουα Αζίζ Ραχμάν στην περιοχή Καουμπάτι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, επρόκειτο για περίπου 39,5 κιλά κοκαΐνης, η αξία των οποίων υπολογιζόταν σε περίπου 31 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ραχμάν καταδικάστηκε το 2021 σε 23 χρόνια φυλάκισης, με ελάχιστο χρόνο έκτισης τα 14 χρόνια, ενώ η καταδίκη του διατηρήθηκε και σε έφεση.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης και αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των Φίτζι, Siromi Turaga, έχει χαρακτηρίσει ιδιαίτερα σοβαρή την υπόθεση και έχει δηλώσει ότι η διαχείριση και η ασφάλεια των δικαστικών πειστηρίων αποτελούν θεσμική ευθύνη.
Ο ίδιος έχει διαβεβαιώσει ότι διεξάγεται ανεξάρτητη έρευνα από την υπηρεσία εγκληματικών ερευνών της αστυνομίας, ενώ έχει τονίσει ότι η εκτελεστική εξουσία δεν θα παρέμβει στην επιχειρησιακή έρευνα. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι έχει απαγγελθεί κατηγορία σε κάποιο πρόσωπο.
Η υπόθεση αφορά την κοκαΐνη που φυλασσόταν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Σούβα, πρωτεύουσας των Φίτζι, ως αποδεικτικό υλικό στη δίκη του Φίτζι-Καναδού Τζόσουα Αζίζ Ραχμάν. Σύμφωνα με το ABC, 32 κιλά κοκαΐνης που παρέμεναν στο δικαστήριο είχαν αντικατασταθεί με αλεύρι, ενώ νωρίτερα είχε διαπιστωθεί ότι είχαν εξαφανιστεί ακόμη επτά κιλά. Έτσι, συνολικά 39 κιλά κοκαΐνης που συνδέονται με την υπόθεση δεν μπορούν πλέον να εντοπιστούν.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, όταν κατά τον έλεγχο της αίθουσας όπου φυλάσσονταν τα αποδεικτικά στοιχεία διαπιστώθηκε ότι έλειπαν επτά από τις 39 μπάρες κοκαΐνης που είχαν καταχωριστεί ως πειστήρια. Στη συνέχεια, οι εγκληματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι και τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία είχαν παραποιηθεί.
Η αστυνομία των Φίτζι ανακοίνωσε ότι «όλα τα εκθέματα είχαν παραποιηθεί» και ότι η έρευνα επικεντρώνεται στα πρόσωπα που είχαν άμεση ευθύνη για τη διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων στο αρχείο του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Παράλληλα, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ένα πρόσωπο που θεωρείται ενδιαφέρον για την έρευνα βρίσκεται στο εξωτερικό και αναμένεται να εξεταστεί. Η ποσότητα των ναρκωτικών είχε κατασχεθεί το 2019 από το σπίτι του Τζόσουα Αζίζ Ραχμάν στην περιοχή Καουμπάτι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, επρόκειτο για περίπου 39,5 κιλά κοκαΐνης, η αξία των οποίων υπολογιζόταν σε περίπου 31 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ραχμάν καταδικάστηκε το 2021 σε 23 χρόνια φυλάκισης, με ελάχιστο χρόνο έκτισης τα 14 χρόνια, ενώ η καταδίκη του διατηρήθηκε και σε έφεση.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης και αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των Φίτζι, Siromi Turaga, έχει χαρακτηρίσει ιδιαίτερα σοβαρή την υπόθεση και έχει δηλώσει ότι η διαχείριση και η ασφάλεια των δικαστικών πειστηρίων αποτελούν θεσμική ευθύνη.
Ο ίδιος έχει διαβεβαιώσει ότι διεξάγεται ανεξάρτητη έρευνα από την υπηρεσία εγκληματικών ερευνών της αστυνομίας, ενώ έχει τονίσει ότι η εκτελεστική εξουσία δεν θα παρέμβει στην επιχειρησιακή έρευνα. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι έχει απαγγελθεί κατηγορία σε κάποιο πρόσωπο.
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