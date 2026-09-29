Νέα καμπανάκια από την Anthropic για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Πιθανοί οι «υπαρξιακοί κίνδυνοι για την ανθρωπότητα»
Νέα καμπανάκια από την Anthropic για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Πιθανοί οι «υπαρξιακοί κίνδυνοι για την ανθρωπότητα»
Η μητρική εταιρεία της AI μηχανής Claude επισήμανε τους κινδύνους από την ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης σε επενδυτές ενόψει της αίτησης εισόδου στο Χρηματιστήριο
Προειδοποιήσεις στους επενδυτές ότι η τεχνολογία της ενδέχεται να ενέχει «υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα» απηύθυνε η Anthropic, στο ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε για την αρχική δημόσια προσφορά και το οποίο διανεμήθηκε σε μια μικρή ομάδα συνεργατών τις προηγούμενες ημέρες.
Η νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η αξία της οποίας αποτιμάται, πλέον, σε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, με επικεφαλής τον Ντάριο Αμοντέι, αφιέρωσε σχεδόν το ένα τρίτο της εκτενούς αίτησής της στην αναλυτική περιγραφή των «παραγόντων κινδύνου», συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των ολοένα και πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης να χειραγωγούν, να εκβιάζουν και να επιδεικνύουν άλλες απρόβλεπτες συμπεριφορές.
Η Anthropic περιέγραψε και πιο πρακτικούς κινδύνους, όπως την ακραία συγκέντρωση της πελατειακής της βάσης, με σχεδόν το ένα τέταρτο των εσόδων του περασμένου έτους να προέρχεται από μόλις δύο πελάτες, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της αίτησης.
Οι εξαιρετικά σοβαρές προειδοποιήσεις στις γνωστοποιήσεις κινδύνου επιτείνουν την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές στην αποτίμηση του κορυφαίου αμερικανικού ομίλου τεχνητής νοημοσύνης, καθώς αυτός προχωρά στην πραγματοποίηση της δημόσιας προσφοράς, που αναμένεται να είναι η υψηλότερη σε αξία όλων των εποχών.
Η δημιουργός εταιρεία του «Claude» παρείχε επίσης στους επενδυτές μια σαφέστερη εικόνα των οικονομικών προκλήσεων που συνεπάγεται η ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης τελευταίας τεχνολογίας, εν όψει της εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο, η οποία αναμένεται στο Nasdaq αυτό το φθινόπωρο. Η Anthropic δήλωσε ότι σχεδιάζει να δαπανήσει 518 δισ. δολάρια για υποχρεώσεις σχετικές με το cloud, την πληροφορική και τις υποδομές τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να υποστηρίξει την ταχεία ανάπτυξή της.
Οι χρηματοδότες του ομίλου είναι πεπεισμένοι ότι η Anthropic μπορεί να εισαχθεί στο χρηματιστήριο με αποτίμηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων, υπερδιπλασιάζοντας το επίπεδο που είχε επιτευχθεί στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησής της τον Μάιο και ξεπερνώντας τα 1,78 τρισ. δολάρια που πέτυχε η SpaceX του Έλον Μασκ τον Ιούνιο, ενώ επιχειρούν να δικαιολογήσουν την αισιοδοξία τους επισημαίνοντας τον εξαιρετικό ρυθμό ανάπτυξής της.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμοντέι δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να απειλήσει την ανθρωπότητα και ότι αποτελεί «το σημαντικότερο ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος». Ο επικεφαλής της Anthropic ηγήθηκε αυτό το μήνα των δημόσιων εκκλήσεων για «επιβράδυνση της εξέλιξης» της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κύριος αντίπαλός του στην OpenAI, ο Σαμ Άλτμαν, μαζί με τον Μασκ, υποστήριξαν τις προτάσεις του Αμοντέι για συνεργασία στον κλάδο με στόχο την επιβράδυνση της ανάπτυξης και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, σε μια σπάνια στιγμή ενότητας.
Οι ανησυχίες για την ασφάλεια έχουν ενταθεί μετά από μια σειρά περιστατικών κυβερνοασφάλειας που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα, στα οποία «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης παραβίασαν εξωτερικά συστήματα. Την περασμένη εβδομάδα, η OpenAI αποκάλυψε ότι τα εργαλεία της είχαν εισβάλει σε «δεκάδες» εξωτερικούς ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών. Ο δημιουργός του ChatGPT ακύρωσε τη Δευτέρα τα σχέδιά του να κυκλοφορήσει το νεότερο μοντέλο του τον επόμενο μήνα, επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλεια.
Η εταιρεία κατέγραψε λειτουργική ζημία άνω των 8 δισ. δολαρίων πέρυσι, καθώς αύξησε δραστικά τις δαπάνες για υπολογιστική ισχύ, όπως ανέφερε η Anthropic στους επενδυτές. Τα έσοδά της αυξήθηκαν δώδεκα φορές, φτάνοντας σχεδόν τα 4,6 δισ. δολάρια πέρυσι. Ωστόσο, το αυξανόμενο κόστος των υπολογιστικών πόρων για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μοντέλων της ώθησε τα λειτουργικά έξοδα σε σχεδόν 13 δισ. δολάρια. Ο όμιλος έχει υπογράψει συμφωνίες για την εξασφάλιση υπολογιστικής ισχύος από συνεργάτες, μεταξύ των οποίων η Google, η SpaceX και μια σειρά μικρότερων εταιρειών.
Τόσο οι δαπάνες όσο και τα έσοδα της Anthropic έχουν παρουσιάσει κατακόρυφη αύξηση φέτος. Τα έσοδα το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 11,5 δισ. δολάρια, και η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά για το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λειτουργικού κέρδους, αν και σε προσαρμοσμένη βάση.
Η νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η αξία της οποίας αποτιμάται, πλέον, σε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, με επικεφαλής τον Ντάριο Αμοντέι, αφιέρωσε σχεδόν το ένα τρίτο της εκτενούς αίτησής της στην αναλυτική περιγραφή των «παραγόντων κινδύνου», συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των ολοένα και πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης να χειραγωγούν, να εκβιάζουν και να επιδεικνύουν άλλες απρόβλεπτες συμπεριφορές.
Η Anthropic περιέγραψε και πιο πρακτικούς κινδύνους, όπως την ακραία συγκέντρωση της πελατειακής της βάσης, με σχεδόν το ένα τέταρτο των εσόδων του περασμένου έτους να προέρχεται από μόλις δύο πελάτες, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της αίτησης.
Οι εξαιρετικά σοβαρές προειδοποιήσεις στις γνωστοποιήσεις κινδύνου επιτείνουν την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές στην αποτίμηση του κορυφαίου αμερικανικού ομίλου τεχνητής νοημοσύνης, καθώς αυτός προχωρά στην πραγματοποίηση της δημόσιας προσφοράς, που αναμένεται να είναι η υψηλότερη σε αξία όλων των εποχών.
Η δημιουργός εταιρεία του «Claude» παρείχε επίσης στους επενδυτές μια σαφέστερη εικόνα των οικονομικών προκλήσεων που συνεπάγεται η ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης τελευταίας τεχνολογίας, εν όψει της εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο, η οποία αναμένεται στο Nasdaq αυτό το φθινόπωρο. Η Anthropic δήλωσε ότι σχεδιάζει να δαπανήσει 518 δισ. δολάρια για υποχρεώσεις σχετικές με το cloud, την πληροφορική και τις υποδομές τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να υποστηρίξει την ταχεία ανάπτυξή της.
Οι χρηματοδότες του ομίλου είναι πεπεισμένοι ότι η Anthropic μπορεί να εισαχθεί στο χρηματιστήριο με αποτίμηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων, υπερδιπλασιάζοντας το επίπεδο που είχε επιτευχθεί στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησής της τον Μάιο και ξεπερνώντας τα 1,78 τρισ. δολάρια που πέτυχε η SpaceX του Έλον Μασκ τον Ιούνιο, ενώ επιχειρούν να δικαιολογήσουν την αισιοδοξία τους επισημαίνοντας τον εξαιρετικό ρυθμό ανάπτυξής της.
Καμπανάκια από ανθρώπους της αγοράςΩστόσο, οι ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η τεχνητή νοημοσύνη απειλούν πλέον να πλήξουν την αισιοδοξία τους, αφού τρέχοντα και πρώην στελέχη της Anthropic εξέδωσαν δημόσιες προειδοποιήσεις ότι η ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα σε μια δεκαετία.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμοντέι δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να απειλήσει την ανθρωπότητα και ότι αποτελεί «το σημαντικότερο ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος». Ο επικεφαλής της Anthropic ηγήθηκε αυτό το μήνα των δημόσιων εκκλήσεων για «επιβράδυνση της εξέλιξης» της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κύριος αντίπαλός του στην OpenAI, ο Σαμ Άλτμαν, μαζί με τον Μασκ, υποστήριξαν τις προτάσεις του Αμοντέι για συνεργασία στον κλάδο με στόχο την επιβράδυνση της ανάπτυξης και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, σε μια σπάνια στιγμή ενότητας.
Οι ανησυχίες για την ασφάλεια έχουν ενταθεί μετά από μια σειρά περιστατικών κυβερνοασφάλειας που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα, στα οποία «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης παραβίασαν εξωτερικά συστήματα. Την περασμένη εβδομάδα, η OpenAI αποκάλυψε ότι τα εργαλεία της είχαν εισβάλει σε «δεκάδες» εξωτερικούς ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών. Ο δημιουργός του ChatGPT ακύρωσε τη Δευτέρα τα σχέδιά του να κυκλοφορήσει το νεότερο μοντέλο του τον επόμενο μήνα, επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλεια.
Από τις ζημιές στην εντυπωσιακή αύξηση εσόδωνΤο ενημερωτικό δελτίο της Anthropic αποκάλυψε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τις προηγούμενες οικονομικές επιδόσεις και τις ρυθμίσεις διακυβέρνησής της, οι οποίες αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από το Reuters και επιβεβαιώθηκαν στους Financial Times από πολλά άτομα που έχουν δει την υποβολή. Η Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει.
Η εταιρεία κατέγραψε λειτουργική ζημία άνω των 8 δισ. δολαρίων πέρυσι, καθώς αύξησε δραστικά τις δαπάνες για υπολογιστική ισχύ, όπως ανέφερε η Anthropic στους επενδυτές. Τα έσοδά της αυξήθηκαν δώδεκα φορές, φτάνοντας σχεδόν τα 4,6 δισ. δολάρια πέρυσι. Ωστόσο, το αυξανόμενο κόστος των υπολογιστικών πόρων για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μοντέλων της ώθησε τα λειτουργικά έξοδα σε σχεδόν 13 δισ. δολάρια. Ο όμιλος έχει υπογράψει συμφωνίες για την εξασφάλιση υπολογιστικής ισχύος από συνεργάτες, μεταξύ των οποίων η Google, η SpaceX και μια σειρά μικρότερων εταιρειών.
Τόσο οι δαπάνες όσο και τα έσοδα της Anthropic έχουν παρουσιάσει κατακόρυφη αύξηση φέτος. Τα έσοδα το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 11,5 δισ. δολάρια, και η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά για το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λειτουργικού κέρδους, αν και σε προσαρμοσμένη βάση.
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