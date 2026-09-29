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Νεκρή φάλαινα σε παραλία του Περθ προσέλκυσε καρχαρίες, απέκλεισαν την περιοχή οι Αρχές
Νεκρή φάλαινα σε παραλία του Περθ προσέλκυσε καρχαρίες, απέκλεισαν την περιοχή οι Αρχές
Στην περιοχή εντοπίστηκαν αρκετοί καρχαρίες, μεταξύ των οποίων και ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας μήκους περίπου πέντε μέτρων
Μια νεκρή φάλαινα μήκους περίπου έξι μέτρων που ξεβράστηκε σε δημοφιλή παραλία του Περθ στην Αυστραλία προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών, καθώς έχει προσελκύσει αρκετούς καρχαρίες στην περιοχή.
Οι ναυαγοσώστες εντόπισαν τη φάλαινα στην παραλία City Beach περίπου στις 07:30 το πρωί της Δευτέρας και ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι τοπικές Αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο της παραλίας σε μεγάλη απόσταση εκατέρωθεν του σημείου όπου βρισκόταν το κήτος, προκειμένου να περιοριστεί η πρόσβαση των λουόμενων.
Στην περιοχή εντοπίστηκαν αρκετοί καρχαρίες, μεταξύ των οποίων και ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας μήκους περίπου πέντε μέτρων.
Πολλοί από τους συγκεντρωμένους έβγαλαν φωτογραφίες μπροστά από τη νεκρή φάλαινα. Την ίδια ώρα, οι φιγούρες καρχαριών ήταν ορατές μέσα στα κύματα, καθώς κινούνταν κατά μήκος της ακτογραμμής.
Ο δήμαρχος του Δήμου Κέιμπριτζ, Γκάρι Μακ, κάλεσε τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών. Δεν είναι η στιγμή για να παίρνει κανείς ρίσκα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα απομακρυνθεί η φάλαινα από την παραλία. Το πιθανότερο σενάριο είναι η μεταφορά της με φορτηγό.
Μια εναλλακτική επιλογή είναι η ρυμούλκησή της στα ανοιχτά, ωστόσο ο δήμαρχος ανέφερε ότι η διαδικασία ενδέχεται να είναι δύσκολη, καθώς στην περιοχή υπάρχει έντονος κυματισμός και η φάλαινα φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί στην άμμο.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την αξιολόγηση της κατάστασης, ενώ παραμένουν σε ισχύ οι προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.
Οι ναυαγοσώστες εντόπισαν τη φάλαινα στην παραλία City Beach περίπου στις 07:30 το πρωί της Δευτέρας και ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι τοπικές Αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο της παραλίας σε μεγάλη απόσταση εκατέρωθεν του σημείου όπου βρισκόταν το κήτος, προκειμένου να περιοριστεί η πρόσβαση των λουόμενων.
Στην περιοχή εντοπίστηκαν αρκετοί καρχαρίες, μεταξύ των οποίων και ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας μήκους περίπου πέντε μέτρων.
Πολλοί από τους συγκεντρωμένους έβγαλαν φωτογραφίες μπροστά από τη νεκρή φάλαινα. Την ίδια ώρα, οι φιγούρες καρχαριών ήταν ορατές μέσα στα κύματα, καθώς κινούνταν κατά μήκος της ακτογραμμής.
Ο δήμαρχος του Δήμου Κέιμπριτζ, Γκάρι Μακ, κάλεσε τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών. Δεν είναι η στιγμή για να παίρνει κανείς ρίσκα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα απομακρυνθεί η φάλαινα από την παραλία. Το πιθανότερο σενάριο είναι η μεταφορά της με φορτηγό.
Σχέδιο απομάκρυνσης της νεκρής φάλαινας
Μια εναλλακτική επιλογή είναι η ρυμούλκησή της στα ανοιχτά, ωστόσο ο δήμαρχος ανέφερε ότι η διαδικασία ενδέχεται να είναι δύσκολη, καθώς στην περιοχή υπάρχει έντονος κυματισμός και η φάλαινα φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί στην άμμο.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την αξιολόγηση της κατάστασης, ενώ παραμένουν σε ισχύ οι προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.
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