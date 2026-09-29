Η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να ενισχύει τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας: Στέλνει άλλους 10.000 στρατιώτες, λέει ο Ζελένσκι

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Περισσότεροι απόΒορειοκορεάτες στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ρωσικό έδαφος, ενώ προετοιμάζεται η αποστολή ακόμηστρατιωτών, υποστήριξε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδροςΣε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι επικαλέστηκε «νέα δεδομένα» σχετικά με την ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη Ρωσία, αναφέροντας ότι «επιλέγονται για εκπαίδευση και μετέπειτα ανάπτυξη στη Ρωσία».Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει τον Αύγουστο ότι έως καιστρατιώτες ενδέχεται να σταλούν για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας, ενώ είχε καλέσει τη Νότια Κορέα να ενισχύσει την Ουκρανία με μέσα αντιαεροπορικής άμυνας.Η Σεούλ είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο πακέτο βοήθειας ύψουςπρος την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνει αποστολή θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού.Οι νέες δηλώσειςέγιναν λίγες ημέρες μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ Κιέβου και Σεούλ, σχετικά με την ανακοίνωση του Ουκρανού προέδρου ότι η χώρα του είχε μεταφέρει στη Νότια Κορέα δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες που είχαν αιχμαλωτιστεί.Η Νότια Κορέα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη δημοσιοποίηση της μεταφοράς, επικαλούμενη συμφωνία για διατήρηση της διαδικασίας ως εμπιστευτικής. Παράλληλα, η Σεούλ αντέδρασε σε αυτό που χαρακτήρισε ψευδή ανακοίνωση του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, το οποίο αρνήθηκε ότι υπήρχε τέτοια συμφωνία εμπιστευτικότητας.Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ουκρανίας και της, ηέχει στείλει από το 2024 περίπου 14.000 έωςγια να υποστηρίξουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια στην Ουκρανία. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του Κουρσκ, όπου συμμετείχαν στην προσπάθεια απώθησης ουκρανικής επιχείρησης διείσδυσης.Παράλληλα, σύμφωνα με ουκρανικές και ανεξάρτητες εκτιμήσεις, ηέχει προμηθεύσει τη Ρωσία με εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και όλμων, καθώς και με βαλλιστικούς πυραύλους, συστήματα πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς και συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων.