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Η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να ενισχύει τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας: Στέλνει άλλους 10.000 στρατιώτες, λέει ο Ζελένσκι
Η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να ενισχύει τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας: Στέλνει άλλους 10.000 στρατιώτες, λέει ο Ζελένσκι
Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι νέες δυνάμεις από τη Βόρεια Κορέα προετοιμάζονται για εκπαίδευση και ανάπτυξη στο ρωσικό έδαφος - Το Κίεβο εκτιμά ότι η Πιονγκγιάνγκ έχει στείλει συνολικά έως και 15.000 στρατιώτες
Περισσότεροι από 8.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ρωσικό έδαφος, ενώ προετοιμάζεται η αποστολή ακόμη 10.000 στρατιωτών, υποστήριξε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι επικαλέστηκε «νέα δεδομένα» σχετικά με την ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη Ρωσία, αναφέροντας ότι «επιλέγονται για εκπαίδευση και μετέπειτα ανάπτυξη στη Ρωσία».
Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει τον Αύγουστο ότι έως και 50.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες ενδέχεται να σταλούν για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας, ενώ είχε καλέσει τη Νότια Κορέα να ενισχύσει την Ουκρανία με μέσα αντιαεροπορικής άμυνας.
Η Σεούλ είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο πακέτο βοήθειας ύψους 100 εκατ. δολαρίων προς την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνει αποστολή θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού.
Οι νέες δηλώσεις Ζελένσκι έγιναν λίγες ημέρες μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ Κιέβου και Σεούλ, σχετικά με την ανακοίνωση του Ουκρανού προέδρου ότι η χώρα του είχε μεταφέρει στη Νότια Κορέα δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες που είχαν αιχμαλωτιστεί.
Η Νότια Κορέα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη δημοσιοποίηση της μεταφοράς, επικαλούμενη συμφωνία για διατήρηση της διαδικασίας ως εμπιστευτικής. Παράλληλα, η Σεούλ αντέδρασε σε αυτό που χαρακτήρισε ψευδή ανακοίνωση του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, το οποίο αρνήθηκε ότι υπήρχε τέτοια συμφωνία εμπιστευτικότητας.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας, η Βόρεια Κορέα έχει στείλει από το 2024 περίπου 14.000 έως 15.000 στρατιώτες για να υποστηρίξουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια στην Ουκρανία. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του Κουρσκ, όπου συμμετείχαν στην προσπάθεια απώθησης ουκρανικής επιχείρησης διείσδυσης.
Παράλληλα, σύμφωνα με ουκρανικές και ανεξάρτητες εκτιμήσεις, η Πιονγκγιάνγκ έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και όλμων, καθώς και με βαλλιστικούς πυραύλους, συστήματα πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς και συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι επικαλέστηκε «νέα δεδομένα» σχετικά με την ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη Ρωσία, αναφέροντας ότι «επιλέγονται για εκπαίδευση και μετέπειτα ανάπτυξη στη Ρωσία».
Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει τον Αύγουστο ότι έως και 50.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες ενδέχεται να σταλούν για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας, ενώ είχε καλέσει τη Νότια Κορέα να ενισχύσει την Ουκρανία με μέσα αντιαεροπορικής άμυνας.
In effect, the Russians have already begun additional mobilization – they are increasing the number of people they recruit through various means. They also plan to increase the recruitment of foreigners, and it is important that the governments of the countries from which Russia… pic.twitter.com/L0WnqR9O7R— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2026
Η Σεούλ είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο πακέτο βοήθειας ύψους 100 εκατ. δολαρίων προς την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνει αποστολή θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού.
Οι νέες δηλώσεις Ζελένσκι έγιναν λίγες ημέρες μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ Κιέβου και Σεούλ, σχετικά με την ανακοίνωση του Ουκρανού προέδρου ότι η χώρα του είχε μεταφέρει στη Νότια Κορέα δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες που είχαν αιχμαλωτιστεί.
Η Νότια Κορέα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη δημοσιοποίηση της μεταφοράς, επικαλούμενη συμφωνία για διατήρηση της διαδικασίας ως εμπιστευτικής. Παράλληλα, η Σεούλ αντέδρασε σε αυτό που χαρακτήρισε ψευδή ανακοίνωση του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, το οποίο αρνήθηκε ότι υπήρχε τέτοια συμφωνία εμπιστευτικότητας.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας, η Βόρεια Κορέα έχει στείλει από το 2024 περίπου 14.000 έως 15.000 στρατιώτες για να υποστηρίξουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια στην Ουκρανία. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του Κουρσκ, όπου συμμετείχαν στην προσπάθεια απώθησης ουκρανικής επιχείρησης διείσδυσης.
Παράλληλα, σύμφωνα με ουκρανικές και ανεξάρτητες εκτιμήσεις, η Πιονγκγιάνγκ έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και όλμων, καθώς και με βαλλιστικούς πυραύλους, συστήματα πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς και συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων.
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