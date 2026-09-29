Νέα εξέλιξη στο θρίλερ εξαφάνισης της μητέρας παρουσιάστριας του NBC: Στο μικροσκόπιο νέα επιστολή λύτρων
Νέα εξέλιξη στο θρίλερ εξαφάνισης της μητέρας παρουσιάστριας του NBC: Στο μικροσκόπιο νέα επιστολή λύτρων
Οκτώ μήνες μετά την εξαφάνισή της από το σπίτι της έξω από το Τούσον
Νέα εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης της Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιάστριας του «Today» του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, καθώς οι Αρχές ερευνούν την ύπαρξη μιας νέας πιθανής επιστολής για λύτρα, σχεδόν οκτώ μήνες μετά την εξαφάνισή της από το σπίτι της έξω από το Τούσον στην Αριζόνα.
Σύμφωνα με το ABC, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τόσο οι τοπικές Αρχές όσο και η ειδική ομάδα του FBI που έχει αναλάβει την υπόθεση ενημερώθηκαν πρόσφατα για την ύπαρξη της φερόμενης επιστολής, καθώς και για σχόλια που έγιναν σχετικά με αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον αν το νέο στοιχείο είναι αυθεντικό και αν μπορεί να προσφέρει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το πώς εντοπίστηκε η επιστολή ή για το περιεχόμενό της.
Τον περασμένο Ιούλιο, οι Αρχές είχαν δημοσιοποιήσει δύο προηγούμενες επιστολές για λύτρα, οι οποίες είχαν σταλεί σε τηλεοπτικό σταθμό του Τούσον λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι, την 1η Φεβρουαρίου.
Στην πρώτη επιστολή, που είχε σταλεί στις 2 Φεβρουαρίου, αναφερόταν ότι η 84χρονη γυναίκα ήταν ζωντανή αλλά φοβισμένη και ότι θα απελευθερωνόταν χωρίς να υποστεί βλάβη, εφόσον οι απαγωγείς λάμβαναν 4 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα.
Η δεύτερη επιστολή, η οποία εστάλη στις 6 Φεβρουαρίου, υποστήριζε ότι η Γκάθρι είχε πεθάνει λίγο μετά την απαγωγή της. Οι Αρχές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι σήμερα αν η γυναίκα είναι ζωντανή ή όχι.
Παρά τους μήνες ερευνών, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη, ενώ αρκετά κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Οι Αρχές δεν έχουν αποκαλύψει πόσα άτομα ενδέχεται να συμμετείχαν στην απαγωγή, ούτε αν ο δράστης ή οι δράστες είχαν κάποια προσωπική σχέση με το θύμα.
Το FBI έχει δώσει στη δημοσιότητα και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στα οποία εμφανίζεται ένα άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά να φέρεται να παρεμβαίνει στην κάμερα ασφαλείας έξω από το σπίτι της Γκάθρι. Το άτομο αυτό φέρεται να κάλυψε την κάμερα τοποθετώντας μπροστά της ένα φυτό.
Η οικογένεια της Νάνσι Γκάθρι συνεχίζει να απευθύνει εκκλήσεις για πληροφορίες μέσω βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις αρχές.
Σύμφωνα με το ABC, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τόσο οι τοπικές Αρχές όσο και η ειδική ομάδα του FBI που έχει αναλάβει την υπόθεση ενημερώθηκαν πρόσφατα για την ύπαρξη της φερόμενης επιστολής, καθώς και για σχόλια που έγιναν σχετικά με αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον αν το νέο στοιχείο είναι αυθεντικό και αν μπορεί να προσφέρει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το πώς εντοπίστηκε η επιστολή ή για το περιεχόμενό της.
Τον περασμένο Ιούλιο, οι Αρχές είχαν δημοσιοποιήσει δύο προηγούμενες επιστολές για λύτρα, οι οποίες είχαν σταλεί σε τηλεοπτικό σταθμό του Τούσον λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι, την 1η Φεβρουαρίου.
Οι δύο προηγούμενες επιστολές και το αίτημα των 4 εκατ. δολαρίων
Στην πρώτη επιστολή, που είχε σταλεί στις 2 Φεβρουαρίου, αναφερόταν ότι η 84χρονη γυναίκα ήταν ζωντανή αλλά φοβισμένη και ότι θα απελευθερωνόταν χωρίς να υποστεί βλάβη, εφόσον οι απαγωγείς λάμβαναν 4 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα.
Η δεύτερη επιστολή, η οποία εστάλη στις 6 Φεβρουαρίου, υποστήριζε ότι η Γκάθρι είχε πεθάνει λίγο μετά την απαγωγή της. Οι Αρχές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι σήμερα αν η γυναίκα είναι ζωντανή ή όχι.
Παρά τους μήνες ερευνών, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη, ενώ αρκετά κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Οι Αρχές δεν έχουν αποκαλύψει πόσα άτομα ενδέχεται να συμμετείχαν στην απαγωγή, ούτε αν ο δράστης ή οι δράστες είχαν κάποια προσωπική σχέση με το θύμα.
Αναπάντητα ερωτήματα
Το FBI έχει δώσει στη δημοσιότητα και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στα οποία εμφανίζεται ένα άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά να φέρεται να παρεμβαίνει στην κάμερα ασφαλείας έξω από το σπίτι της Γκάθρι. Το άτομο αυτό φέρεται να κάλυψε την κάμερα τοποθετώντας μπροστά της ένα φυτό.
Η οικογένεια της Νάνσι Γκάθρι συνεχίζει να απευθύνει εκκλήσεις για πληροφορίες μέσω βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις αρχές.
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