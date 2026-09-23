Σάλος και επεισόδια στην Ισπανία με την έξωση 87χρονης ΑμεΑ: Ο νέος ιδιοκτήτης ανέβασε το νοίκι από τα 500 στα 1.650 ευρώ
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Μαδρίτη έξωση

Σάλος και επεισόδια στην Ισπανία με την έξωση 87χρονης ΑμεΑ: Ο νέος ιδιοκτήτης ανέβασε το νοίκι από τα 500 στα 1.650 ευρώ

Στην διαμαρτυρία συμμετείχαν εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ τους ο Κάρλος Μπαρδέμ, χωρίς τελικά να αποτρέψουν την έξωση

Σάλος και επεισόδια στην Ισπανία με την έξωση 87χρονης ΑμεΑ: Ο νέος ιδιοκτήτης ανέβασε το νοίκι από τα 500 στα 1.650 ευρώ
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Συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών σημειώθηκαν την Τετάρτη στη Μαδρίτη όταν εκατοντάδες άνθρωποι προσπάθησαν να αποτρέψουν την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας με αναπηρία.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το διαμέρισμα της Μαρικάρμεν στη συνοικία Ρετίρο από την προηγούμενη νύχτα, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την τέταρτη απόπειρα εκτέλεσης της έξωσης, αναφέρει ο Guardian.

Στην διαμαρτυρία συμμετείχαν ακτιβιστές από τις ενώσεις ενοικιαστών της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης, καθώς και διασημότητες, όπως ο ηθοποιός Κάρλος Μπαρδέμ και η τραγουδίστρια και ηθοποιός Άνα Μπελέν.

Μεταξύ άλλων οι διαδηλωτές φώναζαν «η σοφίτα της Αγιούσο για τη Μαρικάρμεν», αναφερόμενοι στο σκάνδαλο που αφορά τη φερόμενη αγορά, με δημόσια χρήματα, ενός διαμερίσματος αξίας 6,3 εκατ. ευρώ από την περιφερειάρχη της Μαδρίτης Ισαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως προσωρινό γραφείο.





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Η αρχική σύμβαση του 1956 για το διαμέρισμα ήταν στο όνομα του πατέρα της Μαρικάρμεν. Όταν πέθανε, το διαμέρισμα πέρασε στη σύζυγό του, και μετά το θάνατό της το 2008, υπομισθώθηκε στη Μαρικάρμεν. Οι ιδιοκτήτες, η Urbagestión SL, υποστήριξαν με επιτυχία στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι αυτή η υπομίσθωση ήταν άκυρη και ότι η σύμβαση δεν ίσχυε πλέον.

Όταν εταιρεία αγόρασε το κτίριο στο οποίο η Μαρικάρμεν ζούσε εδώ και 71 χρόνια, της προσφέρθηκε η δυνατότητα να αγοράσει το διαμέρισμά της έναντι 247.000 ευρώ, ένα τεράστιο ποσό για τη γυναίκα.

Στη συνέχεια, αύξησε το ενοίκιό της από 500 σε 1.650 ευρώ το μήνα, ενώ η σύνταξή της φτάνει τα 1.350 ευρώ. Διακεκριμένος συγγραφέας που θέλησε να μείνει ανώνυμος προσφέρθηκε να καλύψει τα 1.150 ευρώ της διαφοράς, αλλά η προσφορά του αγνοήθηκε.

Σε ένα βίντεο που μαγνητοσκόπησε πριν από την έξωσή της, η Μαρικάρμεν, με δάκρυα στα μάτια, είπε: «Καλημέρα σε όλους, σας ευχαριστώ για τη δράση που αναλαμβάνετε, περνώντας όλη τη νύχτα στο δρόμο. Σας παρακαλώ, συνεχίστε, αλλά μην βλάψετε ο ένας τον άλλον. Αυτό πρέπει να γίνει ειρηνικά.
» Ακόμα ακούω όλο τον θόρυβό σας. Μια αγκαλιά σε όλους και σε όλους όσους με στηρίζουν σε αυτόν τον σκληρό αγώνα ενάντια σε κάποιον που θέλει να βγάλει λεφτά, αλλά που δεν πρέπει να ξεχνάει ότι έχει γονείς και ότι μια μέρα μπορεί να βρεθεί στη θέση που, δυστυχώς, βρίσκομαι εγώ.»

Φέτος έχουν γίνει 4.000 εξώσεις στην Ισπανία.
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