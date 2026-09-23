Σάλος και επεισόδια στην Ισπανία με την έξωση 87χρονης ΑμεΑ: Ο νέος ιδιοκτήτης ανέβασε το νοίκι από τα 500 στα 1.650 ευρώ

Πώς η Χατζηγεωργίου Α.Ε. επαναπροσδιορίζει την αγορά: Η άνοδος των πωλήσεων και οι στόχοι για το 2027
Για το 2027 η εταιρεία επιδιώκει μια υγιή, ρεαλιστική και κερδοφόρα πορεία, η οποία θα ενισχύσει το μερίδιό της στις αγορές όπου δραστηριοποιείται
VIDEO | Maricarmen, desahuciada a los 87 años. pic.twitter.com/q8kj3pWpCT— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 23, 2026
ÚLTIMA HORA 🔴— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 23, 2026
El apoyo vecinal no logra impedir que un fondo de inversión desahucie a Maricarmen, de 87 años, de su piso en Madrid https://t.co/bBIRT24lKb pic.twitter.com/hnrmG6ffu5
La policía desaloja a manifestantes que intentan impedir el desahucio de Maricarmen, entre ellos Inés Hernand, mientras el Sindicato de Inquilinas negocia una prórroga a la que se niega el fondo.— EL PAÍS (@el_pais) September 23, 2026
📷 Sergio Aires Machadohttps://t.co/jUFGdIaN8t pic.twitter.com/QbHu20n1Pu
La brutalidad policial del régimen español para desahuciar a Maricarmen, una mujer con 87 años, de la casa de donde vive desde hace más de 70 años para que un fondo buitre convierta su casa en piso turístico.— Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) September 23, 2026
Servir y proteger, servir al capital y proteger a los fondos buitres,… https://t.co/4x1uaCuoao pic.twitter.com/QxONxSBm1d
🔴El fondo propietario de la vivienda de Maricarmen no acepta la oferta de alquiler y por tanto se va a proceder al desalojo. #LaHora23S pic.twitter.com/aikqCjsUF4— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 23, 2026