«Δεν κατάφερα να σώσω το σπίτι, αλλά πάλεψα»: Συγκλονίζει η 87χρονη Μαρικάρμεν στη Μαδρίτη μετά την έξωσή της

«Θέλω από εδώ να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου, που με συνόδευσαν σε αυτή τη φάση της ζωής μου για να μπορέσω να υπερασπιστώ το σπίτι μου» τόνισε η ίδια από το νοσοκομείο όπου βρίσκεται