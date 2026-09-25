«Δεν κατάφερα να σώσω το σπίτι, αλλά πάλεψα»: Συγκλονίζει η 87χρονη Μαρικάρμεν στη Μαδρίτη μετά την έξωσή της
«Δεν κατάφερα να σώσω το σπίτι, αλλά πάλεψα»: Συγκλονίζει η 87χρονη Μαρικάρμεν στη Μαδρίτη μετά την έξωσή της
«Θέλω από εδώ να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου, που με συνόδευσαν σε αυτή τη φάση της ζωής μου για να μπορέσω να υπερασπιστώ το σπίτι μου» τόνισε η ίδια από το νοσοκομείο όπου βρίσκεται
Στις πρώτες της δηλώσεις μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε στη συνοικία Retiro της Μαδρίτης προχώρησε η 87χρονη Μαρικάρμεν, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανιόν μετά την απομάκρυνσή της από την κατοικία της την περασμένη Τετάρτη.
Ειδικότερα, η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με τη γυναίκα να βρίσκεται στο κρεβάτι του νοσοκομείου εμφανώς συγκινημένη: «Θέλω από εδώ να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου, που με συνόδευσαν σε αυτή τη φάση της ζωής μου για να μπορέσω να υπερασπιστώ το σπίτι μου» ανέφερε.
«Δεν κατάφερα να υπερασπιστώ το σπίτι μου, αλλά πάλεψα ώστε οι άλλοι να μάθουν να παλεύουν για το δικό τους» πρόσθεσε.
Σημειώνεται ότι την πρώτη νύχτα της μακριά από το σπίτι της την πέρασε στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασε έντονο στρες και σοβαρή εξάντληση μετά την ένταση των τελευταίων ημερών.
Η έξοδός της από το νοσοκομείο δεν αναμένεται άμεσα, καθώς οι γιατροί θέλουν να παραμείνει υπό παρακολούθηση λόγω της ψυχολογικής πίεσης που προκάλεσε η διαδικασία της έξωσης.
«Παρά όλα όσα συνέβησαν, τη βρήκα καλά. Έκλαψε κάποιες στιγμές, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό», ανέφερε ένα από τα άτομα που τη συνάντησαν.
Στο μεταξύ, περίπου δέκα άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο για να της αφήσουν μηνύματα συμπαράστασης στους τοίχους, όπως «η Μαρικάρμεν μένει».
Ο ξάδερφός της Βιθέντε βρισκόταν μαζί της και τις τελευταίες ώρες στο διαμέρισμα, πριν από την έξωση. Κατάφερε να πάρει μόνο λίγα προσωπικά αντικείμενα που χωρούσαν σε μια μικρή τσάντα: είδη προσωπικής υγιεινής, τα φάρμακά της, λίγα ρούχα, ορισμένα αντικείμενα αξίας και μερικές φωτογραφίες της Μαρικάρμεν, της ανιψιάς της και της μητέρας της.
Υπενθυμίζεται ότι η έξωση της Μαρικάρμεν έγινε την Τετάρτη, μετά από αρκετές προηγούμενες προσπάθειες και παρά τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί ώστε να μπορέσει να παραμείνει στην κατοικία της. Τελικά, απομακρύνθηκε από το σπίτι, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο προσπαθώντας να εμποδίσουν την έξωση.
Μόλις πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, προβλέπεται να μεταβεί στη Σεγκόβια, όπου θα φιλοξενηθεί από τον ξάδερφό της Βιθέντε και θα παραμείνει μαζί του μέχρι να βρεθεί μια λύση για τη στέγασή της, όπως μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
Ειδικότερα, η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με τη γυναίκα να βρίσκεται στο κρεβάτι του νοσοκομείου εμφανώς συγκινημένη: «Θέλω από εδώ να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου, που με συνόδευσαν σε αυτή τη φάση της ζωής μου για να μπορέσω να υπερασπιστώ το σπίτι μου» ανέφερε.
«Δεν κατάφερα να υπερασπιστώ το σπίτι μου, αλλά πάλεψα ώστε οι άλλοι να μάθουν να παλεύουν για το δικό τους» πρόσθεσε.
Σημειώνεται ότι την πρώτη νύχτα της μακριά από το σπίτι της την πέρασε στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασε έντονο στρες και σοβαρή εξάντληση μετά την ένταση των τελευταίων ημερών.
Άνθρωποι από την Ένωση Ενοικιαστών που την επισκέφθηκαν ανέφεραν ότι η Μαρικάρμεν είναι ιδιαίτερα κουρασμένη, αλλά η κατάσταση της υγείας της είναι καλή. Παραμένει σε θάλαμο και βρίσκεται υπό τη φροντίδα του ξαδέρφου της, Βιθέντε, ο οποίος δεν έχει φύγει από το πλευρό της.
📹 Maricarmen, desde el Gregorio Marañón, llama a manifestarse el sábado en Sol: “No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan” https://t.co/ZLSra2lWXS pic.twitter.com/Ygo7MHaGFC— EL PAÍS (@el_pais) September 25, 2026
Η έξοδός της από το νοσοκομείο δεν αναμένεται άμεσα, καθώς οι γιατροί θέλουν να παραμείνει υπό παρακολούθηση λόγω της ψυχολογικής πίεσης που προκάλεσε η διαδικασία της έξωσης.
«Παρά όλα όσα συνέβησαν, τη βρήκα καλά. Έκλαψε κάποιες στιγμές, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό», ανέφερε ένα από τα άτομα που τη συνάντησαν.
Στο μεταξύ, περίπου δέκα άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο για να της αφήσουν μηνύματα συμπαράστασης στους τοίχους, όπως «η Μαρικάρμεν μένει».
Ο ξάδερφός της Βιθέντε βρισκόταν μαζί της και τις τελευταίες ώρες στο διαμέρισμα, πριν από την έξωση. Κατάφερε να πάρει μόνο λίγα προσωπικά αντικείμενα που χωρούσαν σε μια μικρή τσάντα: είδη προσωπικής υγιεινής, τα φάρμακά της, λίγα ρούχα, ορισμένα αντικείμενα αξίας και μερικές φωτογραφίες της Μαρικάρμεν, της ανιψιάς της και της μητέρας της.
Υπενθυμίζεται ότι η έξωση της Μαρικάρμεν έγινε την Τετάρτη, μετά από αρκετές προηγούμενες προσπάθειες και παρά τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί ώστε να μπορέσει να παραμείνει στην κατοικία της. Τελικά, απομακρύνθηκε από το σπίτι, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο προσπαθώντας να εμποδίσουν την έξωση.
Μόλις πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, προβλέπεται να μεταβεί στη Σεγκόβια, όπου θα φιλοξενηθεί από τον ξάδερφό της Βιθέντε και θα παραμείνει μαζί του μέχρι να βρεθεί μια λύση για τη στέγασή της, όπως μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
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