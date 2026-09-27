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Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 17 νεκροί και 15 τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε μπαρ, ανθρωποκυνηγητό για 8 δράστες
Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 17 νεκροί και 15 τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε μπαρ, ανθρωποκυνηγητό για 8 δράστες
Οι ένοπλοι εισέβαλαν στον χώρο διασκέδασης στον οικισμό Γουέντελα, νοτιοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ, και άνοιξαν πυρ εναντίον των θαμώνων - Άλλοι 10 νεκροί και 11 τραυματίες επίσης από πυρά σε χώρο διασκέδασης κοντά στο Κέιπ Τάουν
Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε μπαρ στην επαρχία Γκαουτένγκ της Νότιας Αφρικής αργά το βράδυ του Σαββάτου, ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας.
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό οκτώ ενόπλων, οι οποίοι φέρεται να εισέβαλαν στο μπαρ στον οικισμό Γουέντελα, που βρίσκεται νοτιοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ, και άνοιξαν πυρ κατά των θαμώνων.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες ήταν οπλισμένοι με τυφέκια τύπου AK-47 και πιστόλια και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως μέσα στον χώρο.
Όλοι οι νεκροί, ανάμεσά τους και τρεις γυναίκες, εντοπίστηκαν στο μπαρ. Οι υπηρεσίες άμεσης ιατρικής βοήθειας διαπίστωσαν τον θάνατό τους. Άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Άγνωστο μέχρι στιγμής παραμένει το κίνητρο της επίθεσης.
Άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε δήμο κοντά στο Κέιπ Τάουν τη νύχτα του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.
Οπλισμένοι άνδρες μπήκαν σε χώρο διασκέδασης στην Λουάντλ στη 01:46 τοπική ώρα (02:46 ώρα Ελλάδος) και "άνοιξαν πυρ σε πελάτες", διευκρίνισε η νοτιοαφρικανική αστυνομία.
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό οκτώ ενόπλων, οι οποίοι φέρεται να εισέβαλαν στο μπαρ στον οικισμό Γουέντελα, που βρίσκεται νοτιοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ, και άνοιξαν πυρ κατά των θαμώνων.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες ήταν οπλισμένοι με τυφέκια τύπου AK-47 και πιστόλια και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως μέσα στον χώρο.
Όλοι οι νεκροί, ανάμεσά τους και τρεις γυναίκες, εντοπίστηκαν στο μπαρ. Οι υπηρεσίες άμεσης ιατρικής βοήθειας διαπίστωσαν τον θάνατό τους. Άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Άγνωστο μέχρι στιγμής παραμένει το κίνητρο της επίθεσης.
Άλλοι 10 νεκροί και 11 τραυματίες κοντά στο Κέιπ Τάουν
Άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε δήμο κοντά στο Κέιπ Τάουν τη νύχτα του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.
Οπλισμένοι άνδρες μπήκαν σε χώρο διασκέδασης στην Λουάντλ στη 01:46 τοπική ώρα (02:46 ώρα Ελλάδος) και "άνοιξαν πυρ σε πελάτες", διευκρίνισε η νοτιοαφρικανική αστυνομία.
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