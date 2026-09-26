H κρυφή εγγονή του Πούτιν: Η 9χρονη Έλσα που γεννήθηκε με το επίθετο Ζελένσκι, αλλά «βαφτίστηκε» Τιχόνοβα

Διασυνοριακά αρχεία που επεξεργάστηκαν Ρώσοι δημοσιογράφοι αποκάλυψαν στοιχεία για το παιδί που απέκτησε η δεύτερη κόρη του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ρώσο χορευτή Ιγκόρ Ζελένσκι - Η αλλαγή επιθέτου σε Τιχόνοβα και τα ταξίδια σε Γερμανία και Κροατία