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Ιταλία: Στον πάγο οι πτήσεις στην Κατάνη λόγω ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα
Ιταλία: Στον πάγο οι πτήσεις στην Κατάνη λόγω ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα
Οι αφίξεις στο αεροδρόμιο της Σικελίας ανεστάλησαν μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής – Έντονη η ηφαιστειακή δραστηριότητα στο υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης
UPD:
Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνης στη Σικελία ανεστάλησαν λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Αίτνας, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολη την ασφαλή λειτουργία του αεροδρομίου.
Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, όλες οι αφίξεις ανεστάλησαν μέχρι αύριο Κυριακή στις 13:00 ώρα Ελλάδας, ενώ οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγιά τους.
Η Αίτνα, που είναι το υψηλότερο και πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, προκαλεί συχνά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις από και προς την Κατάνη, καθώς η ηφαιστειακή τέφρα μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των αεροσκαφών.
Η δραστηριότητα του ηφαιστείου είχε προκαλέσει αντίστοιχα προβλήματα και το καλοκαίρι.
Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, όλες οι αφίξεις ανεστάλησαν μέχρι αύριο Κυριακή στις 13:00 ώρα Ελλάδας, ενώ οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγιά τους.
Η Αίτνα, που είναι το υψηλότερο και πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, προκαλεί συχνά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις από και προς την Κατάνη, καθώς η ηφαιστειακή τέφρα μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των αεροσκαφών.
Η δραστηριότητα του ηφαιστείου είχε προκαλέσει αντίστοιχα προβλήματα και το καλοκαίρι.
UPD:
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