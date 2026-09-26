Μεγαλειώδης λειτουργία του Πάπα Λέοντα στην Πλας ντε λα Κονκόρντ στο Παρίσι με 700.000 πιστούς: «Οι νέοι είναι η Εκκλησία του σήμερα»

Les images des enfants bénis par le Pape Léon XIV depuis sa papamobile. →https://t.co/075GVV02mZ pic.twitter.com/Og82a9AyaQ — Le Figaro (@Le_Figaro) September 26, 2026

Messe à la Concorde : «Puisse ma présence confirmer votre foi», confie Léon XIV lors de son homélie. →https://t.co/075GVUZuxr pic.twitter.com/0DpHJPHVXb — Le Figaro (@Le_Figaro) September 26, 2026

Μήνυμα στους νέους και τις οικογένειες

Avant le début de la messe du pape Léon XIV, 1.000 choristes issus des 34 chœurs d'Ile-de-France chantent, accompagnés par un orgue. pic.twitter.com/faw3nrBhbJ — Le Figaro (@Le_Figaro) September 26, 2026

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους κινδύνους της προσκόλλησης στα υλικά αγαθά, στις άμεσες απολαύσεις και «στα τόσα πολλά μικρά είδωλα που υπόσχονται τα πάντα, αλλά αφήνουν την καρδιά μας κενή» όπως είπε.«Είναι ο Ιησούς Χριστός, μέσω της ενσάρκωσής του, που συναντά κάθε άνθρωπο στην ιστορία του και αποκαλύπτεται ως η πραγματική πηγή ζωντανού νερού ικανού να ξεδιψάσει» τόνισε.«Από την όμορφη πόλη του Παρισιού, προσεύχομαι θερμά να εκχυθεί το ζωντανό νερό του Αγίου Πνεύματος σε όλη τη Γαλλία».Ο Πάπας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις οικογένειες για «όλο το καλό που πραγματοποιείται μέσα από αυτές» και στη συνέχεια απευθύνθηκε στους νέους.«Αγαπητοί νέοι,Είναι όμορφο να βλέπει κανείς τον ενθουσιασμό σας, τη δυναμικότητά σας, τη δέσμευσή σας και τη χαρά μέσα στις χριστιανικές κοινότητες», είπε.Αναφέρθηκε τέλος στους κατηχούμενους και στους νεοφώτιστους, καλώντας τους να συνεχίσουν την πορεία τους στην πίστη και να γίνουν «ζωντανοί μάρτυρες» που θα μεταδίδουν γύρω τους «τον πολιτισμό της αγάπης».