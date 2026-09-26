Με τον Πούτιν επικοινώνησε ο Βούτσιτς μία ημέρα πριν παραιτηθεί από πρόεδρος Δημοκρατίας

«Η συμφωνία προμήθειας φυσικού αερίου που έχουμε με τη Ρωσία λήγει σε λίγες ημέρες, είμαι βέβαιος ότι θα παραταθεί από τη Δευτέρα και θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε μια καλή, χαμηλή τιμή», δήλωσε ο πρόεδρος της Σερβίας