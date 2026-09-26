Βίντεο από κάμερα αστυνομικού καταγράφει τη στιγμή που η NYPD πυροβολεί γυναίκα που κρατούσε δύο μαχαίρια

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να την ηρεμήσουν, όμως η Σισνέρος επέμενε λέγοντας πως «θα πρέπει να με σκοτώσετε»

«Θα πρέπει να με σκοτώσετε» – Η στιγμή της επίθεσης

Ιστορικό ψυχικών προβλημάτων

Η γυναίκα εμφανίζεται σε έντονη ψυχολογική φόρτιση και λέει στους αστυνομικούς ότι έχει κουραστεί από τη ζωή.«Έχω κουραστεί από αυτόν τον κόσμο ήδη», ακούγεται να λέει. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να προσπαθούν να την ηρεμήσουν.«Καταλαβαίνω, ο κόσμος είναι δύσκολος. Ειδικά η Νέα Υόρκη. Το ξέρω, όλοι υποφέρουμε», της λέει ο Μπρίτο.Όταν τη ρωτά αν πιστεύει στον Θεό, εκείνη απαντά: «Όχι. Όχι πια».Στη συνέχεια, η Σισνέρος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς:«Θα πρέπει να με σκοτώσετε. Ναι, θα το κάνετε. Είτε αυτό είτε θα σκοτώσω όλους εσάς».Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να της ζητούν να αφήσει τα μαχαίρια, ενώ στο σημείο φτάνουν και άλλες δυνάμεις.«Δεν αφήνω τίποτα», απαντά η 49χρονη.Λίγο αργότερα αρχίζει να κινεί κυκλικά τα δύο μαχαίρια που κρατούσε, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χρησιμοποιήσουν ηλεκτροκίνητα όπλα (taser) σε μια προσπάθεια να την ακινητοποιήσουν.Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα δεν σταμάτησε και άρχισε να κινείται εναντίον τους φωνάζοντας.Τότε οι αστυνομικοί Τζόζεφ Ο’Κόνορ και Στίβεν Ντάρσι πυροβόλησαν τρεις φορές, με αποτέλεσμα η Σισνέρος να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.Η Πάμελα Σισνέρος είχε καταγεγραμμένο ιστορικό επαφών με την αστυνομία για ζητήματα ψυχικής υγείας, μεταξύ άλλων και απόπειρα αυτοκτονίας. Η δημοσιοποίηση του βίντεο αναμένεται να αποτελέσει μέρος της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αστυνομικοί προχώρησαν στη χρήση θανατηφόρας βίας.