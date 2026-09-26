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Βίντεο από κάμερα αστυνομικού καταγράφει τη στιγμή που η NYPD πυροβολεί γυναίκα που κρατούσε δύο μαχαίρια
Βίντεο από κάμερα αστυνομικού καταγράφει τη στιγμή που η NYPD πυροβολεί γυναίκα που κρατούσε δύο μαχαίρια
Η 49χρονη Πάμελα Σισνέρος επιτέθηκε τυχαία σε δύο ανθρώπους πριν πέσει νεκρή από πυρά αστυνομικών – Είχε ιστορικό ψυχικών προβλημάτων
Σοκαριστικές εικόνες από την κάμερα σώματος αστυνομικού της Νέας Υόρκης καταγράφουν τα τελευταία λεπτά πριν από τον θανάσιμο πυροβολισμό μιας γυναίκας που κρατούσε δύο μαχαίρια και επιτέθηκε σε περαστικούς στην καρδιά της Times Square.
Το βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή από την Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), αποτυπώνει τις προσπάθειες των αστυνομικών να πείσουν την 49χρονη Πάμελα Σισνέρος να αφήσει τα όπλα της, πριν εκείνη κινηθεί απειλητικά εναντίον τους.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, αρχικά επιτέθηκε στον 68χρονο Τακ Καμ, τον οποίο μαχαίρωσε στην κοιλιά καθώς έβγαινε από τον σταθμό του μετρό στην οδό West 41st Street.
Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την 42nd Street και μαχαίρωσε την 32χρονη Έριν Πιατσέντι, στέλεχος της Bank of America, η οποία είχε επιστρέψει πρόσφατα στην εργασία της μετά την άδεια μητρότητας. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.
«Άφησε το μαχαίρι κάτω», της λέει ο Μπρίτο.
«Έλα να με πάρεις», απαντά εκείνη, με τον αστυνομικό να της απαντά: «Δεν θέλω να σε πάρω».
Το βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή από την Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), αποτυπώνει τις προσπάθειες των αστυνομικών να πείσουν την 49χρονη Πάμελα Σισνέρος να αφήσει τα όπλα της, πριν εκείνη κινηθεί απειλητικά εναντίον τους.
Η επίθεση στην Times SquareΣύμφωνα με τις αρχές, η Σισνέρος, μητέρα τριών παιδιών από το Κουίνς, είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει τυχαίες επιθέσεις με μαχαίρι στις 31 Αυγούστου.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, αρχικά επιτέθηκε στον 68χρονο Τακ Καμ, τον οποίο μαχαίρωσε στην κοιλιά καθώς έβγαινε από τον σταθμό του μετρό στην οδό West 41st Street.
Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την 42nd Street και μαχαίρωσε την 32χρονη Έριν Πιατσέντι, στέλεχος της Bank of America, η οποία είχε επιστρέψει πρόσφατα στην εργασία της μετά την άδεια μητρότητας. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.
Οι εκκλήσεις των αστυνομικών πριν τους πυροβολισμούςΣτο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί Ράιαν Μπρίτο και Φράνσις Γκαλιάνο να προσπαθούν να αποκλιμακώσουν την κατάσταση, ζητώντας από τη Σισνέρος να αφήσει κάτω τα δύο μαχαίρια κουζίνας που κρατούσε μπροστά στο στήθος της.
«Άφησε το μαχαίρι κάτω», της λέει ο Μπρίτο.
«Έλα να με πάρεις», απαντά εκείνη, με τον αστυνομικό να της απαντά: «Δεν θέλω να σε πάρω».
Η γυναίκα εμφανίζεται σε έντονη ψυχολογική φόρτιση και λέει στους αστυνομικούς ότι έχει κουραστεί από τη ζωή.
«Έχω κουραστεί από αυτόν τον κόσμο ήδη», ακούγεται να λέει. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να προσπαθούν να την ηρεμήσουν.
«Καταλαβαίνω, ο κόσμος είναι δύσκολος. Ειδικά η Νέα Υόρκη. Το ξέρω, όλοι υποφέρουμε», της λέει ο Μπρίτο.
Όταν τη ρωτά αν πιστεύει στον Θεό, εκείνη απαντά: «Όχι. Όχι πια».
«Θα πρέπει να με σκοτώσετε. Ναι, θα το κάνετε. Είτε αυτό είτε θα σκοτώσω όλους εσάς».
Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να της ζητούν να αφήσει τα μαχαίρια, ενώ στο σημείο φτάνουν και άλλες δυνάμεις.
«Δεν αφήνω τίποτα», απαντά η 49χρονη.
Λίγο αργότερα αρχίζει να κινεί κυκλικά τα δύο μαχαίρια που κρατούσε, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χρησιμοποιήσουν ηλεκτροκίνητα όπλα (taser) σε μια προσπάθεια να την ακινητοποιήσουν.
Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα δεν σταμάτησε και άρχισε να κινείται εναντίον τους φωνάζοντας.
Τότε οι αστυνομικοί Τζόζεφ Ο’Κόνορ και Στίβεν Ντάρσι πυροβόλησαν τρεις φορές, με αποτέλεσμα η Σισνέρος να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
«Έχω κουραστεί από αυτόν τον κόσμο ήδη», ακούγεται να λέει. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να προσπαθούν να την ηρεμήσουν.
«Καταλαβαίνω, ο κόσμος είναι δύσκολος. Ειδικά η Νέα Υόρκη. Το ξέρω, όλοι υποφέρουμε», της λέει ο Μπρίτο.
Όταν τη ρωτά αν πιστεύει στον Θεό, εκείνη απαντά: «Όχι. Όχι πια».
«Θα πρέπει να με σκοτώσετε» – Η στιγμή της επίθεσηςΣτη συνέχεια, η Σισνέρος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς:
«Θα πρέπει να με σκοτώσετε. Ναι, θα το κάνετε. Είτε αυτό είτε θα σκοτώσω όλους εσάς».
Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να της ζητούν να αφήσει τα μαχαίρια, ενώ στο σημείο φτάνουν και άλλες δυνάμεις.
«Δεν αφήνω τίποτα», απαντά η 49χρονη.
Λίγο αργότερα αρχίζει να κινεί κυκλικά τα δύο μαχαίρια που κρατούσε, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χρησιμοποιήσουν ηλεκτροκίνητα όπλα (taser) σε μια προσπάθεια να την ακινητοποιήσουν.
Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα δεν σταμάτησε και άρχισε να κινείται εναντίον τους φωνάζοντας.
Τότε οι αστυνομικοί Τζόζεφ Ο’Κόνορ και Στίβεν Ντάρσι πυροβόλησαν τρεις φορές, με αποτέλεσμα η Σισνέρος να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Ιστορικό ψυχικών προβλημάτωνΗ Πάμελα Σισνέρος είχε καταγεγραμμένο ιστορικό επαφών με την αστυνομία για ζητήματα ψυχικής υγείας, μεταξύ άλλων και απόπειρα αυτοκτονίας. Η δημοσιοποίηση του βίντεο αναμένεται να αποτελέσει μέρος της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αστυνομικοί προχώρησαν στη χρήση θανατηφόρας βίας.
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