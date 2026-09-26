Από την περιουσία και την επιχειρησιακή συνέχεια μέχρι την ψηφιακή δραστηριότητα, τα προγράμματα My Business First και My Business Cyber Protection της Eurolife FFH προσφέρουν σύγχρονες λύσεις ασφάλισης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Στο δικαστήριο 11 άτομα στη Γαλλία για τη δολοφονία 16χρονου, κατηγορούνται και για ρατσισμό κατά των λευκών
Στο δικαστήριο 11 άτομα στη Γαλλία για τη δολοφονία 16χρονου, κατηγορούνται και για ρατσισμό κατά των λευκών
Πολλοί από αυτούς που θα κάτσουν στο εδώλιο ήταν ανήλικοι την περίοδο της δολοφονίας, το 2023, η οποία προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση
Έντεκα κατηγορούμενοι θα δικαστούν στη Γαλλία για τη δολοφονία ενός 16χρονου το 2023, ενώ κατηγορούνται επιπλέον για τη ρητορική τους «εναντίον της λευκής φυλής και του γαλλικού έθνους».
Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του Τομά Περοτό στο χωριό Κρεπόλ, η οποία προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση, με προσωπικότητες της ακροδεξιάς, όπως τον Ερίκ Ζεμμούρ, να παρουσιάζουν το περιστατικό ως παράδειγμα της απειλής από τους μετανάστες.
Εκτός από τη δολοφονία σε πανηγύρι στο χωριό Κρεπόλ, οι 11 παραπέμπονται για απόπειρα δολοφονίας άλλων τριών ατόμων και για βίαιες επιθέσεις, γράφει το Politico.
Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν το χαρακτήρισε «φρικτή δολοφονία», ενώ η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπεν περιέγραψε την επίθεση ως έργο μιας «ένοπλης πολιτοφυλακής».
Η δολοφονία πυροδότησε στη συνέχεια κινητοποίηση της ακροδεξιάς. Καταγράφηκε ακόμη και μια απόπειρα «εκδικητικής εκστρατείας» από ακτιβιστές του κινήματος Identitaires στο γειτονικό Ρομάν-συρ-Ισέρ.
H δολοφονία «προηγήθηκε από, συνοδεύτηκε από ή ακολούθησε λόγια, κείμενα, εικόνες, αντικείμενα ή πράξεις» που προσέβαλαν την τιμή των θυμάτων ή μιας ομάδας λόγω της υποτιθέμενης φυλής, εθνικότητας, εθνικού ή θρησκευτικού τους χαρακτήρα, «στην περίπτωση αυτή, της λευκής φυλής και του γαλλικού έθνους».
Οι κατηγορούμενοι θα δικαστούν σε δικαστήριο ανηλίκων γιατί κάποιοι δεν είχαν κλείσει τα 18 όταν έγινε το έγκλημα. Οι δικαστές επιδιώκουν να τους δικάσουν ως ομάδα, καθώς η έρευνα δεν έχει προσδιορίσει ποιος επέφερε το θανατηφόρο χτύπημα.
Η υπεράσπιση αμφισβήτησε τις κατηγορίες. «Πώς μπορεί ο πελάτης μας να παραπεμφθεί σε δίκη για φόνο με επιβαρυντικό στοιχείο ρατσιστικού χαρακτήρα, όταν ούτε το θανατηφόρο χτύπημα ούτε τυχόν ρατσιστικές παρατηρήσεις αποδίδονται προσωπικά σε αυτόν;», δήλωσαν, σύμφωνα με το AFP, οι δικηγόροι ενός από τους κατηγορούμενους.
Δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία δίκης. Δικηγόρος που εκπροσωπεί έναν άλλο κατηγορούμενο, δήλωσε μάλιστα ότι θα ασκήσει έφεση κατά των κατηγοριών, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει τη διαδικασία.
Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του Τομά Περοτό στο χωριό Κρεπόλ, η οποία προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση, με προσωπικότητες της ακροδεξιάς, όπως τον Ερίκ Ζεμμούρ, να παρουσιάζουν το περιστατικό ως παράδειγμα της απειλής από τους μετανάστες.
Εκτός από τη δολοφονία σε πανηγύρι στο χωριό Κρεπόλ, οι 11 παραπέμπονται για απόπειρα δολοφονίας άλλων τριών ατόμων και για βίαιες επιθέσεις, γράφει το Politico.
Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν το χαρακτήρισε «φρικτή δολοφονία», ενώ η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπεν περιέγραψε την επίθεση ως έργο μιας «ένοπλης πολιτοφυλακής».
Η δολοφονία πυροδότησε στη συνέχεια κινητοποίηση της ακροδεξιάς. Καταγράφηκε ακόμη και μια απόπειρα «εκδικητικής εκστρατείας» από ακτιβιστές του κινήματος Identitaires στο γειτονικό Ρομάν-συρ-Ισέρ.
H δολοφονία «προηγήθηκε από, συνοδεύτηκε από ή ακολούθησε λόγια, κείμενα, εικόνες, αντικείμενα ή πράξεις» που προσέβαλαν την τιμή των θυμάτων ή μιας ομάδας λόγω της υποτιθέμενης φυλής, εθνικότητας, εθνικού ή θρησκευτικού τους χαρακτήρα, «στην περίπτωση αυτή, της λευκής φυλής και του γαλλικού έθνους».
Οι κατηγορούμενοι θα δικαστούν σε δικαστήριο ανηλίκων γιατί κάποιοι δεν είχαν κλείσει τα 18 όταν έγινε το έγκλημα. Οι δικαστές επιδιώκουν να τους δικάσουν ως ομάδα, καθώς η έρευνα δεν έχει προσδιορίσει ποιος επέφερε το θανατηφόρο χτύπημα.
Η υπεράσπιση αμφισβήτησε τις κατηγορίες. «Πώς μπορεί ο πελάτης μας να παραπεμφθεί σε δίκη για φόνο με επιβαρυντικό στοιχείο ρατσιστικού χαρακτήρα, όταν ούτε το θανατηφόρο χτύπημα ούτε τυχόν ρατσιστικές παρατηρήσεις αποδίδονται προσωπικά σε αυτόν;», δήλωσαν, σύμφωνα με το AFP, οι δικηγόροι ενός από τους κατηγορούμενους.
Δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία δίκης. Δικηγόρος που εκπροσωπεί έναν άλλο κατηγορούμενο, δήλωσε μάλιστα ότι θα ασκήσει έφεση κατά των κατηγοριών, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει τη διαδικασία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα