Χιλιάδες πιστοί συρρέουν στο Παρίσι πριν από τη μεγάλη λειτουργία του Πάπα Λέοντα

Ο Λέων πραγματοποιεί μια τετραήμερη επίσκεψη σε τρεις πόλεις της Γαλλίας, όπου επιδιώκει να αποκαταστήσει τη θέση της Εκκλησίας εκεί, μετά τα σκάνδαλα κακοποίησης που προκάλεσαν σοκ σε ολόκληρη τη χώρα